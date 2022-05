Spojené samosprávne voľby sa budú môcť konať skôr

Komunálne a voľby do VÚC by sa mohli konať 22. októbra.

BRATISLAVA. Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí sa budú môcť konať skôr.

Národná rada schválila návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Voľby sa tak budú môcť konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv namiesto súčasných 14.

Voľby by sa mohli konať 22. októbra

Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádzalo podľa doterajšej legislatívy.

"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.

Novelou sa upravuje aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa týkajú sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nevzťahujú sa na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.

Voliť budú môcť aj ľudia v karanténe pre Covid-19

V jesenných voľbách budú môcť voliť aj ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie Covid-19.

Zákon z dielne ministerstva vnútra upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. "Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti," priblížil rezort.

Postup podľa tohto zákona sa uplatní iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.

O špeciálny spôsob hlasovania budú môcť občania požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť.

Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti.

Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.