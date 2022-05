Matovič spájal SaS s Pellegrinim. Do spolupráce s opozíciou môže byť donútený sám

Koalícia má bez SaS len 69 hlasov.

BRATISLAVA. Bol to minister financií Igor Matovič z OĽaNO, kto opätovne obvinil SaS z kuloárne chystanej povolebnej spolupráce so stranou Hlas.

Napokon to však môže byť práve OĽaNO a zvyšok koalície Sme rodina a Za ľudí, ktoré budú na spoluprácu s hnutím Petra Pellegrinho alebo ďalších opozičných poslancov odkázané.

Poslanci koaličnej SaS totiž odmietajú podporiť najnákladnejšie časti Matovičovho balíčka pomoci pre ľudí zasiahnutých najväčším zdražovaním za posledných dvadsať rokov. Spor je natoľko vyostrený, že SaS a OĽaNO nevylučujú, že môže viesť k rozpadu vládnej koalície.

SaS totiž vôbec nechce podporiť postupné zvýšenie daňového bonusu na deti za 600 miliónov eur z peňazí obcí a miest. „Môžu si to schváliť napríklad s hlasmi Hlasu, keď im to za to stojí,“ tvrdí šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík.

Ďalší Matovičov návrh na zvýšenie daní pre asi sto „bohatých firiem“, z ktorých chce zaplatiť postupné zvyšovanie prídavkov na deti a úplne nový príspevok na mimoškolské aktivity detí sa SaS snaží v koalícií vetovať úplne.