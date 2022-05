Dobré ráno: Toto je kríza, hovorí sa o odchode z koalície

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

Jeden kritizuje prezidentku namiesto Borisa Kollára, ktorý nevydal Fica na stíhanie, ten druhý robí sprievodcu gýčovým pseudocelebritám v čase, keď v slovenskom parlamente hovorí ukrajinský prezident. A navzájom sa neznášajú.

Aby toho nebolo málo, na Slovensku už zase máme koaličnú krízu: tentoraz však netrucuje Sme rodina, problémy majú zase medzi sebou OĽaNO a SaS.

Čo sa deje, čo je jadrom problému a kam to môže viesť?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: SME, TASR

Krátky prehľad správ

Boris Kollár tvrdí, že poslanecký klub Sme rodina sa môže posilniť o troch až štyroch poslancov. Zrejme tak hovorí, napríklad, o dnes už bývalých poslancoch OĽaNO.

Fínsky prezident a premiérka včera oficiálne oznámili, že podporujú vstup krajiny do NATO. Znamená to, že Fínsko prakticky určite požiada o vstup do Severoatlantickej aliancie . Švédsko má svoje rozhodnutie oznámiť v najbližších dňoch. Obe krajiny si zachovávali neutralitu, a to aj počas studenej vojny, ich rozhodnutie však zmenila invázia Ruska na Ukrajinu. Špekuluje sa, že Rusko ako odvetu môže už dnes zastaviť dodávky plynu do Fínska.

Ukrajina už dodáva svoje obilie cez Rumunsko, pre nápor tak musí obnoviť niektoré železničné trate. Kvôli ruskej blokáde pobrežia musí Ukrajina voliť takúto trasu, aby mohla poľnohospodárske plodiny vôbec vyvážať. Ukrajina pritom pred vojnou zodpovedala za 12 percent svetového exportu pšenice, 15 percent kukurice a 50 percent slnečnicového oleja.

Maďari blokujú šiesty balík sankcií namierených proti Rusku. Chystané európske ropné embargo môžu vetovať, Únia preto hľadá spôsob, ako vládu Viktora Orbána obísť alebo uplatiť. Európa zvažuje finančné náhrady, ktoré by mohli pomôcť aj ďalším krajinám závislým od ruskej ropy, konkrétne aj Slovensku. My a Česi sme však ochotní nájsť kompromis.

Astronómovia vôbec po prvýkrát odfotili supermasívnu čiernu dieru Sagittarius A* v strede našej galaxie. Prelomový záber zverejnili vedci z projektu Teleskop horizontu udalostí. Ide iba o druhý záber a priame pozorovanie čiernej diery.

Odporúčanie

Považujeme sa za kráľov tvorstva, vrchol evolúcie aj civilizačného vývoja. Máme moderné technológie, vedu a výskum a myslíme si, že sme na špičke inteligencie nášho druhu. Lenže, faktom v skutočnosti je, že naši prapredkovia - zhruba sto generácií dozadu - mali väčšie mozgy ako my dnes. Ale prečo vlastne? Ak vás táto záhada zaujíma, odporúčam článok Prečo ľudské mozgy boli pred tritisíc rokmi väčšie na BBC Future.

