Dobré ráno: Chytanie za kolená, skúška za sex. Ako si medičky prechádzajú peklom

Počúvajú, že na to nemajú, že na sály nepatria, lebo to chce mužskú silu či dokonca mozog. Alebo ich neprijímajú na lepšie pozície, lebo sa vedenie obáva, že pôjdu na materskú dovolenku.

Cesta ženy k povolaniu chirurgičky vie byť poznačená sexizmom, diskrimináciou, odhováraním, ale aj obťažovaním.

Následkom je, že v našom zdravotníctve máme napriek veľkému záujmu žien o medicínu nepomerne málo tých, ktoré pracujú ako chirurgičky.

S medičkami a lekárkami sa rozprávala reportérka denníka SME Michaela Žureková, s ktorou sa o sexizme a obťažovaní v zdravotníctve rozpráva Nikola Šuliková Bajánová.

Článok Guardianu The female problem: how male bias in medical trials ruined women's health sa venuje tomu, ako bolo zdravotníctvo v našom západnom svete dizajnované mužmi a pre mužov.

