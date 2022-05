Sú medvede premnožené? Funguje na ne sprej? Pozreli sme sa na štatistiky a štúdie

Presné počty medveďov nepoznáme.

BRATISLAVA Za posledný týždeň došlo na Podpoľaní k dvom útokom medveďa na človeka. Pri oboch incidentoch sa obete útokov nakoniec zachránili útekom alebo lezením na strom, čo sa pri strete s medveďom vo všeobecnosti neodporúča.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Môže teda pri útoku medveďa pomôcť, ak obeť vylezie na strom, použije sprej na medvede alebo sa aktívne bráni? Obete útokov medveďa v Yellowstonskom národnom parku, ktoré sa aktívne bránili, vyšli v 80 percentách prípadov s ťažkými zraneniami.

Zároveň posledné útoky na Slovensku oživili debatu o tom, či je medveď hnedý na Slovensku premnožený a či je potrebné jeho populáciu viac regulovať.

Denník SME sa pozrel na štatistiky a niektoré výskumy, aby našiel odpovede na tieto otázky.

Koľko máme na Slovensku medveďov? Sú premnožené?

Podľa poľovníckej štatistickej ročenky, ktorú vedie Národné lesnícke centrum, bolo v roku 2020 na Slovensku 2 760 medveďov. Ak by to bola pravda, znamenalo by to, že za šesť rokov narástol ich počet o 1 500 jedincov.