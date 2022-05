Ranný brífing: Kaliňák s Ficom majú voľno, Rusi to už vzdali aj pri Charkove

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Robert Kaliňák je voľný, no stále obvinený. Bývalý minister bol v najprísnejšej väzbe pod dozorom prokurátora. Prepustením sa jeho kauza nekončí, spolu s Robertom Ficom budú stíhaní na slobode.

Po najväčšom Kyjeve sa ruská armáda sťahuje už aj z okolia druhého najväčšieho ukrajinského mesta. Na niekoľkých miestach sa ukrajinská armáda už dostala k ruským hraniciam.

Počúvajú, že na to nemajú, že na sály nepatria, lebo to chce mužskú silu či dokonca mozog. Alebo ich neprijímajú na lepšie pozície, lebo sa vedenie obáva, že pôjdu na materskú dovolenku. Cesta ženy k povolaniu chirurgičky vie byť poznačená sexizmom, diskrimináciou, odhováraním, ale aj obťažovaním. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Povolené sú chaty aj tlačovky. Čo znamená prepustenie Kaliňáka

Robert Kaliňák po prepustení z väzby. (zdroj: SME/Marko Erd)

Argumenty prokuratúry o tlačovkách Smeru útočiacich na spolupracujúcich svedkov v známych kauzách nestačia na to, aby šiel Robert Kaliňák do väzby pre obavy z ovplyvňovania svedkov. Rozhodol o tom v piatok Najvyšší súd a okamžite po tom prepustili Kaliňáka z Justičného paláca v Bratislave na slobodu.

„Sťažnostný súd na rozdiel od sudcu pre prípravné konanie žiadne dôvody kolúznej väzby u obvineného nezistil,“ povedala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Kaliňák aj jeho stranícky šéf Robert Fico, ktorého nevydal parlament, tak budú stíhaní na slobode, ich blízky advokát Marek Para strávi najbližšie týždne vo väzbe.

Obaja sa môžu sa voľne pohybovať aj v zahraničí a stretávať sa s kým budú chcieť. Neznamená to však, že sú zbavení obvinení. Polícia ich naďalej stíha za spoluúčasť v organizovanej skupine, ktorá zneužívala políciu počas vlád Smeru a za porušovanie daňového tajomstva.

Aj keď nemajú žiadne obmedzenia, polícia ich ďalej môže napríklad sledovať, môže analyzovať ich účty a ak by zistila, že napríklad plánujú útek alebo zásah do vyšetrovania, prokurátor im znovu môže navrhnúť väzbu.

Pripravili sme sériu otázok a odpovedí o tom, prečo tak súdy rozhodli, ako vyzerala Kaliňákova väzba a aký bude mať jeho prepustenie dopad na vyšetrovanie.

Hlasovacie Waterloo už nemusí mrzieť: Prepustenie nehovorí nič o vine ani nevine. Iba toľko, že trestné stíhanie pokračuje na slobode. Paradoxne, v tomto svetle ešte viac bije do očí, aké neprimerané boli reči typu „najväčšia prehra koalície“, ktoré sa šírili po hlasovaní o Ficovi. Kdeže – hovoriť o porážke, (naj)väčšej či menšej, nastane čas až vtedy, keď v merite obvinení nezávislý súd rozhodne v neprospech obžaloby, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Fico varuje, že má nabité baterky: Hlasovanie o Ficovi, protiinflačný balíček či pomoc Ukrajine. Nedeľné diskusné relácie otvorili viacero tém. V TA3 V politike spolu sedeli Boris Kollár s Robertom Ficom, vo verejnoprávnej RTVS proti sebe diskutovali koaliční partneri Igor Matovič z OĽaNO a Marián Viskupič zo SaS, v relácii Na telo zase Michal Šipoš za OĽaNO a Erik Tomáš z Hlasu. Prečítajte si výber z diskusných relácií.

Po Kyjeve prehrávajú Rusi ďalší veľký boj, Ukrajina ich vytláča k hraniciam

Ukrajinský vojak prehľadáva domy v oslobodenej dedine na predmestí Charkova. (zdroj: TASR/AP)

Prvé boje v uliciach Charkova vypukli už pár hodín po začiatku ostreľovania 24. februára. Druhé najväčšie ukrajinské mesto sa odvtedy stalo jedným z hlavných terčov ruských útokov. Poradca prezidenta Zelenského Oleksyj Arestovyč ho dokonca prirovnal k „Stalingradu 21. storočia“.

Mesto, ktoré pred ôsmimi rokmi takmer padlo do rúk separatistov, malo byť po Kyjeve ďalšou kľúčovou metropolou, ktorej sa ruská armáda zmocní. Pomôcť malo aj to, že ide o prevažne ruskojazyčné mesto a ruská armáda tak očakávala menší odpor miestneho obyvateľstva ako napríklad v Kyjeve.

Podobne ako v prípade hlavného mesta však Rusko nedokázalo obsadiť ani Charkov. Napriek vyše dva mesiace trvajúcemu obliehaniu sa ukrajinskej armáde podarilo ruské jednotky z okolia vytlačiť a experti už hovoria o ďalšej strategickej prehre.

Ruská armáda sa od mesta vzďaľuje a aj v smere na sever za sebou zhadzuje mosty. To naznačuje, že nechcú len zabrzdiť ukrajinskú protiofenzívu, ale do oblasti sa už ani neplánujú vrátiť. Ukrajinská armáda podľa prezidentského poradcu Arestovyča zabezpečila vo veľkej miere celý Charkov a na niekoľkých miestach sa dostala až k ruským hraniciam.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Z bojiska cez víkend prichádzali správy, že ruská armáda sa sťahuje z okolia Charkova a druhé najväčšie mesto sa ubránilo, v talianskom Turíne vyhrala ukrajinská kapela Kalusha Eurovíziu. Fínsko ostalo cez víkend bez ruskej elektriny, ale ani to nezastavilo jeho cestu do NATO. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Z bojiska cez víkend prichádzali správy, že ruská armáda sa sťahuje z okolia Charkova a druhé najväčšie mesto sa ubránilo, v talianskom Turíne vyhrala ukrajinská kapela Kalusha Eurovíziu. Fínsko ostalo cez víkend bez ruskej elektriny, ale ani to nezastavilo jeho cestu do NATO. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Z Mariupoľa ušiel len so psom: Šesťdesiatjedenročný muž sa v polovici apríla rozhodol odísť z bombardovaného Mariupoľa. S 50-kilogramovou batožinou a psom sa pešo vydal na 225 kilometrov dlhú cestu do Záporožia. V centre najhoršieho konfliktu, aký Európa zažíva od druhej svetovej vojny, sa vydal napospas ruským tankom, vojakom na stanovištiach, ktorých nálady sa menili každou chvíľou. Vyhýbal sa mínam, prešiel mostom, kde nesprávny krok mohol znamenať smrť.

Šesťdesiatjedenročný muž sa v polovici apríla rozhodol odísť z bombardovaného Mariupoľa. S 50-kilogramovou batožinou a psom sa pešo vydal na 225 kilometrov dlhú cestu do Záporožia. V centre najhoršieho konfliktu, aký Európa zažíva od druhej svetovej vojny, sa vydal napospas ruským tankom, vojakom na stanovištiach, ktorých nálady sa menili každou chvíľou. Vyhýbal sa mínam, prešiel mostom, kde nesprávny krok mohol znamenať smrť. Víťazstvá slobodného Bieloruska: Bielorusko a Rusko nie sú rovnaké, aj keď sa to tak môže počas vojny na Ukrajine zdať. Režim Alexandra Lukašenka je okupačným režimom a rozhodne neodzrkadľuje záujmy bieloruskej spoločnosti. S týmto posolstvom prišla do Prahy líderka bieloruskej opozície Sviatlana Ciachanovská. V rozhovore tiež opisuje, ako Bielorusi poškodili ruskú armádu a aké sankcie by mal Západ na Bielorusko uvaliť.

Bielorusko a Rusko nie sú rovnaké, aj keď sa to tak môže počas vojny na Ukrajine zdať. Režim Alexandra Lukašenka je okupačným režimom a rozhodne neodzrkadľuje záujmy bieloruskej spoločnosti. S týmto posolstvom prišla do Prahy líderka bieloruskej opozície Sviatlana Ciachanovská. V rozhovore tiež opisuje, ako Bielorusi poškodili ruskú armádu a aké sankcie by mal Západ na Bielorusko uvaliť. Netvora Putina nebudem nikdy milovať: Kaplán Pavel Ruml pracuje vo Vojenskej nemocnici v Prahe. Sedemnásť rokov pôsobil ako vojenský kaplán v Armáde Českej republiky. Bol na troch misiách. Vojakov nečakal pasívne v kaplnke, kým sa prídu vyspovedať, trávil s nimi celý deň a robil všetko s nimi. Vie do bodky, aké pravidlá má každá krajina vo vojne dodržiavať a to, čo s nimi robia Rusi, považuje za zhanobenie ľudstva v treťom tisícročí.

Kaplán Pavel Ruml pracuje vo Vojenskej nemocnici v Prahe. Sedemnásť rokov pôsobil ako vojenský kaplán v Armáde Českej republiky. Bol na troch misiách. Vojakov nečakal pasívne v kaplnke, kým sa prídu vyspovedať, trávil s nimi celý deň a robil všetko s nimi. Vie do bodky, aké pravidlá má každá krajina vo vojne dodržiavať a to, čo s nimi robia Rusi, považuje za zhanobenie ľudstva v treťom tisícročí. Pripojenie Mariupoľa k Rusku: Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupoľ k Rusku, uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko. Zdroje nachádzajúce sa priamo v Mariupole vyjadrili presvedčenie, že referendum o pripojení zničeného mesta k Rusku sa už - napriek alarmujúcej situácii tamojšieho obyvateľstva - pripravuje.

Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupoľ k Rusku, uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko. Zdroje nachádzajúce sa priamo v Mariupole vyjadrili presvedčenie, že referendum o pripojení zničeného mesta k Rusku sa už - napriek alarmujúcej situácii tamojšieho obyvateľstva - pripravuje. Fínska a švédska cesta do NATO: Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Podanie žiadosti o vstup do NATO podporila aj švédska vládnuca strana. Je takmer isté, že v priebehu niekoľkých dní Švédsko podá formálnu žiadosť.

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Podanie žiadosti o vstup do NATO podporila aj švédska vládnuca strana. Je takmer isté, že v priebehu niekoľkých dní Švédsko podá formálnu žiadosť. Turci nebudú blokovať rozšírenie: Turecko nemieni zablokovať rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko, uviedol šéf aliancie Jens Stoltenberg. Ak obe škandinávske krajiny žiadosť podajú, bude ich chcieť schváliť vo výrazne kratšom čase než v minulosti. V prechodnom období by NATO mohlo Fínsku a Švédsku poskytnúť bezpečnostné záruky.

Turecko nemieni zablokovať rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko, uviedol šéf aliancie Jens Stoltenberg. Ak obe škandinávske krajiny žiadosť podajú, bude ich chcieť schváliť vo výrazne kratšom čase než v minulosti. V prechodnom období by NATO mohlo Fínsku a Švédsku poskytnúť bezpečnostné záruky. Prvý súd za vojnový zločin: V Kyjeve sa v piatok začal súd s ruským vojakom obvineným zo zabitia 62-ročného civilistu. Ide o prvý takýto proces od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Dvadsaťjedenročný zajatý príslušník tankovej jednotky Vadim Šišimarin čelí obvineniu, že v prvom týždni vojny zabil výstrelom do hlavy muža v dedine Čupachivka na severovýchode krajiny.

Neexistuje scenár, pri ktorom bude mať Izrael po smrti novinárky sympatie

Nástenná maľba zabitej novinárky al-Džazíry Širín Abú Aklahovej zdobí múr v Gaze. (zdroj: TASR/AP)

Volali ju hlas Palestínčanov. Pre panarabskú spravodajskú televíziu al-Džazíra pracovala Širín Abú Aklahová viac ako dve desaťročia. Chodila na miesta prestreliek medzi palestínskymi militantmi a izraelskou armádou, na miesta, kam sa odvážilo len málo novinárov.

"Snažím sa prinášať reportáže z miest, ktoré sú pomerne bezpečné a je pre mňa dôležité, aby som ochraňovala spolupracovníkov a zaručila im bezpečnosť aj pred tým, ako ideme naživo do vysielania. To je pre mňa to najdôležitejšie."

Okolie mesta Dženín na palestínskom západnom brehu Jordánu, kde tento týždeň po sérii útokov palestínskych teroristov zasahovala izraelská armáda, pre ňu bezpečné nebolo. V stredu ju zasiahla guľka do hlavy. Podľa svedkov streľba pokračovala aj po tom, ako už novinárka ležala na zemi.

Palestínčania v tom majú od začiatku jasno – Širín Abú Aklahová sa stala obeťou streľby izraelskej armády. Odsúdenie prišlo zo Spojených štátov, ktorých občianstvo novinárka mala okrem palestínskeho, z Európskej únie, OSN, Turecka či z Kataru.

Zo zahraničných webov:

Zohnať lacnú letenku problém nie je. To skôr nájsť ubytovanie

Pri hľadaní výhodných leteniek a ubytovanie musíte byť rýchli a časovo flexibilní. (zdroj: Adobe Stock)

Letné dovolenkové destinácie postupne uvoľňujú alebo úplne rušia vstupné pandemické opatrenia a pomerne „voľný“ je aj návrat naspäť na Slovensko. Letná sezóna tak bude podľa Kataríny Šuchterovej z Pelikánu silnejšia ako minulé dva roky a na 80 percent európska.

„Absolútnym hitom je Malorka, najväčším skokanom zas Malta. Tá v prvých štyroch mesiacoch rástla o necelých 700 percent,“ skonštatovala zástupkyňa Pelikánu. Ceny leteniek podľa nej porastú najmä z dôvodu vysokého záujmu. Letenky v top sezóne je však stále možné kúpiť od necelých 20 eur spiatočne.

Treba začať organizovať letnú dovolenku už teraz, či radšej ešte pár týždňov počkať? Podľa cestovateľa Martina Hanzela by nemusel byť problém nájsť lacnú letenku aj neskôr. Upozorňuje však, že túto letnú sezónu môže byť zložitejšie nájsť si ubytovanie.

Palivovému poplatku sa nevyhnete: Vojenský konflikt na Ukrajine a s ním súvisiaci strmý rast cien ropy zasiahne aj do dovolenkových plánov Slovákov. Keďže ceny leteckého paliva prudko stúpli, cestovné kancelárie si po rokoch opäť účtujú aj palivové príplatky.

V krátkosti z ekonomiky:

Švajčiari rozmrazili Rusom miliardy: Švajčiarska vláda uvoľnila časť pôvodne zmrazeného ruského majetku v hodnote 3,4 miliardy švajčiarskych frankov. Po tomto kroku tak v krajine zostávajú zmrazené ruské aktíva za viac než 6 miliárd CHF. Vo švajčiarskych bankách majú Rusi podľa švajčiarskej bankovej asociácie aktíva za viac než 200 miliárd CHF.

Švajčiarska vláda uvoľnila časť pôvodne zmrazeného ruského majetku v hodnote 3,4 miliardy švajčiarskych frankov. Po tomto kroku tak v krajine zostávajú zmrazené ruské aktíva za viac než 6 miliárd CHF. Vo švajčiarskych bankách majú Rusi podľa švajčiarskej bankovej asociácie aktíva za viac než 200 miliárd CHF. Rusi stopli Fínom elektrinu: Ruská energetická spoločnosť Inter RAO prestala od soboty dodávať elektrickú energiu do Fínska, uviedol fínsky prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy Fingrid. Nedostatok elektriny bude kompenzovaný dovozom väčšieho množstva elektriny zo Švédska.

Ruská energetická spoločnosť Inter RAO prestala od soboty dodávať elektrickú energiu do Fínska, uviedol fínsky prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy Fingrid. Nedostatok elektriny bude kompenzovaný dovozom väčšieho množstva elektriny zo Švédska. India zakázala export pšenice: India s okamžitou účinnosťou zakázala export pšenice s odôvodnením, že je ohrozená jej potravinová bezpečnosť, čiastočne v dôsledku vojny na Ukrajine. Krajina je pritom jej druhým najväčším svetovým producentom. Indické ministerstvo obchodu vo vládnom vestníku uviedlo, že potravinovú bezpečnosť krajiny ohrozuje prudký rast globálnych cien pšenice.

Ramsay priznal nedorozumenie: Chcel som to zmeniť, ale už bolo neskoro

Tréner Craig Ramsay na lavičke slovenskej reprezentácie. (zdroj: TASR)

Trénerovi Craigovi Ramsaymu sa zdalo, že zápas proti Nemecku beží neuveriteľne rýchlo. Ako sám priznal, keď sa prvýkrát pozrel na časomer, ubehla už takmer polovica prvej tretiny.

Druhý duel Slovákov na MS v hokeji 2022 sa hral vo vysokom tempe. Možno aj preto došlo v závere stretnutia k zaujímavému momentu. Slovenská striedačka si vyžiadala oddychový čas, no kanadský tréner si ho napokon vziať nechcel.

"Došlo k nesprávnej komunikácii. Videl som, že Čerešňák bol už dlhšie na ľade a chcel som mu dopriať trochu oddychu. Ostatní hráči však boli oddýchnutí a pripravení. Avizovali sme si oddychový čas, ale potom som ho chcel zrušiť. Bolo však už neskoro," skonštatoval rodák z kanadského Ontária.

Po prehre 1:2 hovoril aj o tom, že od hráčov nežiada, aby boli dokonalí v každom ohľade. Od svojich zverencov však očakáva viac.

V srdci našej Galaxie je čierna diera miliónkrát hmotnejšia ako Slnko. Odfotili ju

Prvý záber čiernej diery v strede galaxie Mliečna cesta. (zdroj: Teleskop horizontu udalostí (EHT))

Všetko naznačovalo, že v srdci našej Galaxie je supermasívna čierna diera a od 12. mája už nejde iba o hypotézu. Vedci prvýkrát odfotili čiernu dieru Sagittarius A*, ktorá sa nachádza 27-tisíc svetelných rokov od Zeme.

Nový záber zo srdca Mliečnej cesty sa vám môže zdať veľmi povedomý. Ponáša sa na prvú fotografiu čiernej diery M87* z galaxie Messier 87, ktorú taktiež urobili vedci z medzinárodného teleskopu Event Horizon. To, že sa čierne diery na seba podobajú, nám prezrádza viac o všeobecnej teórii relativity.

Keďže čierne diery svojou silnou gravitáciou pohlcujú všetko vrátane svetla, na záberoch čiernych dier v skutočnosti vidíte ich tieň obklopený žiariacim diskom plynu a prachu. Toto žiarenie vzniká pri zahrievaní materiálu v okolí čiernej diery, na ktorý pôsobí gravitácia.

Záber ukazuje oblasť v blízkosti horizontu udalostí. Ide o hranicu medzi vesmírom a „vnútrom“ čiernej diery. Je to miesto, z ktorého niet návratu.

O fotke čiernej diery: Snímka čiernej diery je nadľudský výkon, hovorí pre SME astrofyzik Roman Nagy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V rozhovore prezrádza, prečo je ťažké čiernu dieru odfotiť a prečo vlastne na zábere ani nie je.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vypestovali rastlinu v mesačnej pôde: Veľmi by ste sa z nej nenajedli. Drobná rastlinka napriek tomu potešila všetkých, ktorí snívajú o obývaní Mesiaca a pestovaní plodín na jeho zdanlivo nehostinnom povrchu. Vedci z Floridy prvýkrát vypestovali rastliny v lunárnych vzorkách, ktoré na Zem doniesli astronauti z misií Apollo. Tento míľnik má zatiaľ jedno veľké ale.

Veľmi by ste sa z nej nenajedli. Drobná rastlinka napriek tomu potešila všetkých, ktorí snívajú o obývaní Mesiaca a pestovaní plodín na jeho zdanlivo nehostinnom povrchu. Vedci z Floridy prvýkrát vypestovali rastliny v lunárnych vzorkách, ktoré na Zem doniesli astronauti z misií Apollo. Tento míľnik má zatiaľ jedno veľké ale. Záhady okolo Slnka: Hoci ľudia pozorujú Slnko pomocou teleskopov už štyri stáročia, naša hviezda stále skrýva mnoho záhad. Svetový odborník na slnečnú fyziku Manuel Collados Vera z Kanárskeho astrofyzikálneho inštitútu v rozhovore pre SME hovorí, že jednou z najzaujímavejších je slnečný magnetizmus.

Hoci ľudia pozorujú Slnko pomocou teleskopov už štyri stáročia, naša hviezda stále skrýva mnoho záhad. Svetový odborník na slnečnú fyziku Manuel Collados Vera z Kanárskeho astrofyzikálneho inštitútu v rozhovore pre SME hovorí, že jednou z najzaujímavejších je slnečný magnetizmus. Objav najväčšieho megaraptora: Tím argentínskych paleontológov v Patagónii objavil doteraz najväčšie pozostatky dinosaura z čeľade dromeosauridov, ku ktorým patrí okrem iného aj preslávený velociraptor. Novoobjavený predátor žil pred zhruba 70 miliónmi rokov. Nový druh s názvom Maip macrothorax meral na dĺžku deväť až desať metrov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Norbert Moravanský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako pracoval slovenský forenzný tím na Ukrajine? Čo všetko tam robili? Keďže pracovali s telami ruských vojakov, je pravda, že to boli vo veľkom počte veľmi mladí chlapci? Ako sa pracuje súdnemu lekárovi vo vojne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so súdnym lekárom Norbertom Moravanským.

Podcasty SME

TECH_FM: Mäso nahradia baktérie z oceánov

Mäso nahradia baktérie z oceánov Klik: Google našiel využitie pre múdre okuliare, už ich stačí len postaviť

Karikatúra

Hendikep. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kohút na víne. (zdroj: Miloš Mikuš)

Kohút na víne je francúzska klasika. Ukážeme vám ako na to.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

