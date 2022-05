Korčok: Slovensko podporuje vstup Fínska a Švédska do NATO

Slovensko spraví všetko pre to, aby sa tak stalo čo najrýchlejšie.

BRATISLAVA. Slovensko jednoznačne podporí vstup Fínska a Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v prípade, že sa tak rozhodnú. Konštatoval to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) na neformálnom stretnutí šéfov diplomacií NATO v Berlíne.

„Fínsko a Švédsko sú dlhodobo najbližšími partnermi Aliancie. Ruská agresia na Ukrajine zmenila ich pohľad na zaistenie vlastnej bezpečnosti a obrany tak, že dnes vážne diskutujú o vzdaní sa neutrálneho štatútu a vstupe do NATO. Ruská agresia doslova zjednotila celé demokratické spoločenstvo,“ uviedol Korčok.

Slovensko podľa jeho slov spraví všetko pre to, aby sa tak stalo čo najrýchlejšie. „Je to v našom vlastnom záujme. Vstupom Fínska a Švédska by sa politicky aj vojensky Aliancia posilnila. Obidve krajiny majú veľké a vyspelé armády, ktoré by boli významným prínosom pre kolektívnu obranu Aliancie,“ vysvetlil šéf slovenskej diplomacie.