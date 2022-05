Predstavenstvo Petit Pressu zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov

Zhromaždenie sa uskutoční 26. mája.

Petit Press, a.s.

so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2471/B

Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti na deň 26.05.2022 o 11:00 hod. v sídle Spoločnosti, s nasledovným programom:

a. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

b. Odvolanie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením

c. Voľba nového člena dozornej rady voleného valným zhromaždením

d. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021

e. Prerokovanie a schválenie správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

f. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

g. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na výplatu tantiém za rok 2021

h. Rozhodnutie o zlúčení spoločností

i. Schválenie Zmluvy o zlúčení spoločností

j. Vyhlásenia do zápisnice súvisiace so zlúčením spoločností

k. Udelenie súhlasu s prevodom akcií akcionára spoločnosti V6, s. r. o. na pána Milana Dubeca

l. Záver

Ad písm. h.: Navrhuje sa zlúčenie spoločnosti Petit Press, a.s. s jej dcérskymi spoločnosťami nanicmama.sk, s. r. o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 44 244 436, Living.sk, s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 46 868 313, ProSenior Group s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 47 860 821, a restauracie.sk, s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 694 109. Spoločnosť Petit Press, a.s. má byť nástupníckou spoločnosťou. Dcérske spoločnosti zlúčením zanikajú.

Ad písm. i.: Predmetom Zmluvy o zlúčení spoločností má byť zlúčenie podľa písm. h. vyššie.

Ad písm. j.: Navrhované vyhlásenia sú nasledovné: (i) Spoločnosť Petit Press, a.s. a predstavenstvo dodržali ust. § 218c ods. 2 a 6 Obchodného zákonníka; (ii) Súhlasíme s tým, že ust. § 218c ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije; (iii) Súhlasíme s tým, že sa neuplatnia ust. § 218b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka; (iv) Boli sme riadne upozornení na právo podľa § 218j ods. 1 Obchodného zákonníka.

Poučenie: V zmysle ust. § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka má každý akcionár spoločností podieľajúcich sa na zlúčení právo vyžiadať si dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a Spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

Rozhodný deň: 26.05.2022