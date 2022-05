Dobré ráno: Vojna v polícii neskončila, Kollár si rozumie s Ficom

Ako pokračuje stíhanie politikov aj policajtov.

Politici z koalície aj opozície hovoria o akejsi záhadnej veľkej akcii zameranej na sudcov, prokurátorov aj policajtov.

Policajný prezident im zase odkazuje, aby verejnosť nezavádzali. A Borisovi Kollárovi konkrétne, že sadol na lep Robertovi Ficovi.

No Štefan Hamran priznáva, že tu v orgánoch presadzujúcich právo môže pôsobiť organizovaná zločinecká skupina, ktorá môže vplývať na trestné konanie i že sa o nej rozprávalo na Bezpečnostnej rade štátu.

Vojna v silových zložkách na Slovensku tak ani náhodou neskončila. Kto stále bojuje s kým, prečo a aké to má dôsledky?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: SME, TA3, TASR

Krátky prehľad správ

NAKA včera zadržala Štefana Harabina, prvý o tom informoval portál tvnoviny.sk. V pondelok poobede ešte nebolo jasné, z čoho bývalého šéfa Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti obvinili, akcia však údajne mala súvisieť s podnecovaním.

Prídavky na deti by sa mali zvýšiť od júla na 30 eur, od januára na 50 eur. Takúto pomoc rodinám včera predstavil Igor Matovič. Daňový bonus pre deti do 15 rokov by mal byť od júla 70 eur. Na staršie deti 40 eur a od januára na dieťa do 15 rokov 100 eur, na staršie deti polovicu. Na služby deťom má ísť ďalších 50 eur.

Švédska vláda oficiálne informovala kráľa a korunnú princeznú o procese prihlášky do NATO, včera vstup krajiny do NATO podporila väčšina parlamentných strán. Krajina tak slovami premiérky oficiálne požiada o vstup do Severoatlantickej aliancie.

Gazprom si na jún nerezervoval kapacitu na prepravu plynu cez Slovensko a Poľsko. Výsledky aukcie ukázali, že si nezabezpečil žiadne tranzitné kapacity cez Veľké Kapušany, ani cez plynovod Jamal, ktorý prepravuje ruský plyn cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Gazprom tvrdí, že dôvodom sú sankcie, ktoré uvalila Moskva.

McDonald's už predáva svoje aktíva v Rusku. Je to jedna z posledných západných spoločností, ktorá v Rusku končí. V krajine má McDonald's 850 prevádzok a zamestnáva tam 62 000 ľudí, odchod z Ruska firma oznámila už v marci.

Odporúčanie

Dnes odporúčam divadlo, a to divadlo, ktoré má milo prekvapilo. Priznám sa, k monologickej hre Willyho Russella Shirely Valentine som mal predsudky. Predsa len, asi nie som úplne modelová cieľovka, teda žena skôr v strednom a staršom veku a asi sa ani nemôžem považovať za veľkého fanúšika Zdeny Studenkovej. Ale boli to predsudky zbytočné: ak hľadáte príjemné dve oddychové hodiny v divadle, v hlave si to zaradíte ako celkom dobre napísaný stand up, z divadla môžete odchádzať s pekným zážitkom.

