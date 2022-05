Generálna prokuratúra zrušila obvinenie Plačkovej a jej manželovi

Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra (GP) zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.

Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Upozornil na to Plus jeden deň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Generálny prokurátor v zastúpení prvým námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Kanderom dňa 16. mája 2022 vyhovel návrhu obvinených Z. S. P. a R. S. a zrušil uznesenie o vznesení obvinenia pre drogovú trestnú činnosť a iné," priblížil hovorca. Ako ďalej uviedol, uznesenie bude po jeho doručení procesným stranám a následnej anonymizácii zverejnené na webe Generálnej prokuratúry.

Dvojicu obvinila NAKA v rámci minuloročnej akcie, ktorú vykonala na západe Slovenska. Zaistených bolo vtedy viac ako deväť kilogramov pervitínu a obvinených 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny i drogovej trestnej činnosti.