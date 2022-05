Komu chýba pas? Na polícii je po pandémii a invázii na Ukrajinu nápor

Deťom sa vydáva pas iba na dva roky, mnohým cez pandémiu vypršal.

BRATISLAVA. "Ľutujeme, bol dosiahnutý maximálny počet lístkov pre tento deň," hlásil v utorok napoludnie automat v klientskom centre v Bratislave na Tomášikovej ulici.

Ľudia, ktorí už poradové číslo dostali, lebo potrebujú pas či nový občiansky, pritom neraz čakajú hodiny.

Sedemročnému dievčaťu to neprekážalo, lebo nemuselo ísť do školy. Menej spokojný bol jej otec. O pol jednej už čakali na to, kým prídu na rad, štyri hodiny. Do centra dorazili o pol deviatej ráno.

"Na také ďalšie dve hodiny to ešte odhadujem," hovoril otec dievčaťa Robert Gottgeisl. Pred sebou mali v tej chvíli ešte 50 zákazníkov.

Dcére prišiel pred blížiacou sa dovolenkou vymeniť pas, ktorý jej počas pandémie vypršal. Deti dostávajú pas len na dva roky. Kým dospelí môžu v krajinách Európskej únie cestovať aj bez pasu, stačí im občiansky preukaz, deti potrebujú pas.

"Ale toto je naozaj veľa - čakať tu šesť hodín s dieťaťom. Na to, že ide o klientske centrum, ktoré vybudovali práve na to, aby pokrylo záujem ľudí, je to príliš," sťažuje sa otec.

"Som podnikateľ, mám svoju firmu a dnes som nezarobil absolútne nič, nulu. Firma stojí, lebo tam nie som," povedal. "Čiže toto vybavovanie ma nestálo iba 13 eur za predĺženie pasu a sedem eur na stravu a pitie, čo sme tu minuli. Aj parkovanie zdarma je tu len na 90 minút, čo je smiešne, keď tu sedíte hodiny."