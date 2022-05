SaS bude vetovať zavedenie novej dane pre Slovnaft, Matovič spomína vlastizradu

Za ľudí rešpektuje veto strany SaS na zvyšovanie daní.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XBdhm_9JJc4

BRATISLAVA. Koaličná strana SaS bude na rokovaní vlády vetovať zavedenie mimoriadnej dane pre spoločnosť Slovnaft.

Červená čiara a vlastizrada

Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že nová daň by sa následne premietla do zvýšenia cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach.

„Budeme vetovať nové dane, zvýšení daní, to je naša červená čiara. Predstavte si, že na Slovensku žijú ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty. Vetujeme zavedenie novej dane pre Slovnaft. Žiadna dohoda neexistuje, že by oni ceny následne nezvýšili. Zavedenie novej dani ľudia zaplatia cez vyššie ceny pohonných látok o päť, alebo aj viac centov. Takto sa štát neriadi, takto sa financie neriadia,“ povedal Sulík.

Minister financií Igor Matovič tvrdí, že minister hospodárstva chce dopriať peniaze maďarským oligarchom. „Za čo to robí? Toto nerobí zadarmo! To hraničí s vlastizradou!" reagoval pred rokovaním vlády Matovič, podľa ktorého nie je príjemné vládnuť s takým človekom, ktorý blokuje všetky návrhy.

Krajniak: Prípad Slovnaftu je iný

Koaličné Sme rodina nemá s vecným aplikovaním návrhu na zdanenie lacnejšej ruskej ropy problém.

Vyhlásil minister práce Milan Krajniak . Zároveň je podľa neho otázne, či sa dá na toto opatrenie uplatniť veto, keďže je to dohodnuté so subjektom, ktorého sa to týka.

"Videl som ten návrh aj v legislatívnej podobe a vo vecnej som o ňom vedel skôr," priblížil Krajniak. Skonštatoval, že keď dá niekto veto, tak to platí. Prípad Slovnaftu je však podľa neho iný. Podotkol, že tento návrh má "zastropovať" ceny benzínov na úroveň spodnej tretiny cien v Európskej únii.

Ďalší problém

SaS má problém aj pri ďalšom návrhu Matoviča. Ministerstvo školstva nevie zrealizovať voľnočasové poukazy. Pred rokovaním vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Matovič označil jeho vyjadrenia o poukazoch za klamstvá.

Návrh voľnočasových poukazov je podľa Gröhlinga nedotiahnutý a nezmyselný. Na realizáciu voľnočasových poukazov by sa muselo meniť ďalších osem zákonov. "Na základe tohto zákona bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá a kvalitatívne podmienky," poznamenal.

Minister zároveň podotkol, že v súvislosti s návrhom absolvovali sedem stretnutí, na ktorých po vecnej a legislatívno-právnej stránke dávali pripomienky, ktoré však neboli prijaté.

„Na základe tohto zákona nevieme realizovať voľnočasové poukazy, pretože by sme museli novelizovať ďalších osem zákonov, ktorých sa to dotýka a nie sú obsahom tohto zákona. Musím povedať, že na základe tohto zákona bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá a kvalitatívne podmienky,“ konštatoval.

Podľa šéfa rezortu školstva bude ministerstvo financií na voľnočasové poukazy potrebovať zamestnať ďalších 486 zamestnancov a vyčleniť 9,2 milióna eur na ich technickú realizáciu.

Matovič: Gröhling klame

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že Gröhling klame, ak tvrdí, že

„ktokoľvek bude môcť poskytovať krúžky a vzdelávať deti“ pretože podľa pripraveného návrhu musí ministerstvo školstva zriadiť register poskytovateľov krúžkov.

Matovič tvrdí, že minister školstva zakázal ľuďom na odbore legislatívy na ministerstve školstva, aby prejavovali akúkoľvek súčinnosť s legislatívcami na ministerstve financií. Považuje to za mimoriadne zlomyseľné a podľa neho si strana Sloboda a solidarita berie deti za rukojemníkov len preto, že zákon prekladá on.

Remišová veto rešpektuje

Za ľudí rešpektuje veto strany SaS na zvyšovanie daní. "Veto SaS rešpektujeme, je to základ koaličnej zmluvy. Aj keď s tým nesúhlasíme, budeme to rešpektovať," spresnila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová

Pripomenula, že koalícia o pomoci ľuďom rokuje už tri mesiace. "A po troch mesiacoch dostaneme na stôl konkrétny návrh (SaS), čo mi príde veľmi nekonštruktívne," povedala.

"Viem si však predstaviť v rámci nejakej otvorenej diskusie, že z návrhu SaS podporíme nejakú časť. Cieľom je nájsť kompromis. Pokiaľ sa nedohodne inak a pokiaľ bude platiť veto SaS, ja veto rešpektujem," dodala Remišová.