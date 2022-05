Už ich nič nespája, sami by chceli skončiť. Prečo koalícia aj tak dovládne?

Voliči si pamätajú pád Radičovej vlády.

BRATISLAVA. Koľkokrát sa už strany vládnej koalície vyhrážali odchodom z koalície? Ani desiatky ostrých sporov aj o najzákladnejších reformách zo spoločného programu vlády, ani stovky vzájomných až osobných urážok nemôžu aktuálnu vládnu koalíciu rozbiť.

Ešte výraznejšia strata voličov, strach z ich hnevu za spôsobenie návratu opozície k moci, ale aj strata výhod plynúcich z vládnych funkcií sú podľa sociológov, politológov a prieskumných agentúr omnoho silnejším dôvodom zotrvať v spoločnej vláde.

Koalícia je odkázaná na spoločné dovládnutie "bez možnosti podmienečného prepustenia", ako s nadnesením odmieta scenár o predčasných voľbách šéf agentúry AKO Václav Hřích. Vyvolať predčasné voľby je totiž technicky náročné.

Denník SME zhrnul päť hlavných dôvodov, prečo ani súčasný ostrý spor o podobu sociálneho balíčka na pomoc ľuďom pred zdražovaním medzi SaS a OĽaNO nebude mať za následok pád vlády.

1. Sulík a Matovič si pamätajú, čo urobili Radičovej

Ak by spor medzi Richardom Sulíkom (SaS) a Igorom Matovičom (OĽaNO) prerástol až do rozbitia vládnej koalície a vyvolania predčasných volieb, pre voliča by to bolo "deja vu roku 2011", tvrdí šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Sulík aj Matovič vtedy nevyjadrili dôveru vláde Ivety Radičovej a po predčasných voľbách prišlo osem rokov vlád Smeru.

"Dôsledky by mohli byť rovnako veľké. Síce nepredpokladám, že by vládu zostavila jedna opozičná strana ako Smer v roku 2012, ale to, že vládnuť bude súčasná opozícia, je veľmi pravdepodobné," dodáva.