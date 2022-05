Ranný brífing: Kremeľ využíva hlad ako zbraň, koalícia je odsúdená spolu dovládnuť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hoci sa vládne strany opäť obviňujú z rozbíjania koalície, tak ako predošlé spory, ani tento podľa politológov nevyústi do jej rozpadu. Strata voličov, strach z ich hnevu za spôsobenie návratu opozície k moci koalícii nedovoľuje, aby skončila.

Ukrajina nie je pre vojnu schopná vyvážať poľnohospodárske produkty. Ukrajinský premiér tvrdí, že vôbec prvýkrát za sto rokov blokuje jeden štát prístavy iného s cieľom vyvolať vo svete potravinovú krízu.

Igor Matovič hovorí o vlastizrade, Richard Sulík o strate zmyslu koalície. Nekonečný seriál s názvom koaličná kríza je tu znovu, tentokrát by to ale mohlo vyzerať vážne. Čo sa teda v koalícii deje a ako to tentokrát dopadne? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Už ich nič nespája, sami by chceli skončiť. Prečo koalícia aj tak dovládne?

Koľkokrát sa už strany vládnej koalície vyhrážali odchodom z koalície? Ani desiatky ostrých sporov aj o najzákladnejších reformách zo spoločného programu vlády, ani stovky vzájomných až osobných urážok nemôžu aktuálnu vládnu koalíciu rozbiť.

Ešte výraznejšia strata voličov, strach z ich hnevu za spôsobenie návratu opozície k moci, ale aj strata výhod plynúcich z vládnych funkcií sú podľa sociológov, politológov a prieskumných agentúr omnoho silnejším dôvodom zotrvať v spoločnej vláde.

Koalícia je odkázaná na spoločné dovládnutie "bez možnosti podmienečného prepustenia", ako s nadnesením odmieta scenár o predčasných voľbách šéf agentúry AKO Václav Hřích. Vyvolať predčasné voľby je totiž technicky náročné.

Denník SME zhrnul päť hlavných dôvodov, prečo ani súčasný ostrý spor o podobu sociálneho balíčka na pomoc ľuďom pred zdražovaním medzi SaS a OĽaNO nebude mať za následok pád vlády.

Spreneverená vláda: Ministerka spravodlivosti hovorí o nehoráznom ohýbaní legislatívneho procesu, minister školstva konštatuje, že vláda pripravuje žiakov o vzdelanie a učiteľov o mzdy, zdravotníctvo si nevie poradiť ani s európskymi peniazmi "zadarmo" a minister financií nevídaným tempom demoluje verejné financie. Priznať tejto zostave morálne právo na vládnutie sa takto stáva mimoriadne náročnou, ak nie nemožnou úlohou, píše Peter Tkačenko.

Heger navonok upokojuje, ale Matovičov sociálny balíček ešte nie je istý

Hoci sa premiér Eduard Heger z OĽaNO snaží ubezpečovať, že spor v koalícii o pomoci ľuďom proti zdražovaniu nie je až taký vážny, ešte stále nie je isté, či ju poslanci aj schvália.

"Pracujem momentálne na tom, aby som na palubu dostal SaS," povedal Heger už pred týždňom. Keď v stredu balík opatrení prešiel cez vládu, chválil sa dohodou troch koaličných partnerov, ktorí však opatrenia nikdy neblokovali.

Opatrenia, ako sú zvýšenie daňového bonusu na dieťa, príspevok na krúžky aj vyššie prídavky na deti, podporili ministri z OĽaNO, Sme rodina aj Za ľudí.

Štyria ministri z SaS však za tieto návrhy ministra financií Igora Matoviča z OĽaNO nehlasovali. A neplánujú ich podporiť ani poslanci z SaS pri schvaľovaní v parlamente. Pre vládnu koalíciu to môže pri presadzovaní balíka znamenať problém.

Predseda SaS Richard Sulík hrozí, že si počas rokovania v parlamente môže uplatniť veto na návrh o mimoriadnom zdanení ruskej ropy. Z tohto zdanenia by chcel Matovič získať do štátneho rozpočtu zhruba 300 miliónov eur ročne a z peňazí chce pokryť náklady na voľnočasové poukazy pre deti.

Sulíkovo veto by však podľa koaličnej zmluvy znamenalo, že by SaS návrh zablokovala a ostatné tri koaličné strany by o ňom viac rokovať nesmeli. Prelomenie veta pri zvyšovaní daní by zase podľa Sulíkových skorších vyjadrení znamenalo, že sa SaS prestane riadiť záväzkami z koaličnej zmluvy.

Sulíkova hrozba nie je až taká vážna: S vetom či bez veta, v rozhadzovaní ministrovi financií – to sú paradoxy – Sulík nezabráni. Presne tak, ako nezabránil eurovalu, keď proti nemu hlasoval. Sporné body, ktoré sú na stole, nie sú hodny takej vysokej stávky, ako je politická stabilita uprostred zúriacich kríz – inflačnej a ukrajinskej, píše Peter Schutz.

Obžaloba na Pčolinského znervóznila Žilinku: Kauza bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského opäť vyhrotila konflikt medzi Generálnou prokuratúrou Maroša Žilinku a špeciálnou prokuratúrou Daniela Lipšica. Po tom, čo Pčolinského pred rokom zbavil obvinení Žilinkov námestník Jozef Kandera cez paragraf 363, tentoraz ho špeciálna prokuratúra obišla a šéf prokuratúry nešetrí kritikou.

Kauza bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského opäť vyhrotila konflikt medzi Generálnou prokuratúrou Maroša Žilinku a špeciálnou prokuratúrou Daniela Lipšica. Po tom, čo Pčolinského pred rokom zbavil obvinení Žilinkov námestník Jozef Kandera cez paragraf 363, tentoraz ho špeciálna prokuratúra obišla a šéf prokuratúry nešetrí kritikou. Zmena pohlavia sa komplikuje: Vydávanie posudkov o zmene pohlavia sa pre transrodových ľudí opäť zmení. Ministerstvo zdravotníctva pozastavilo usmernenie, ktoré publikovalo začiatkom apríla, a ktoré umožnilo, aby si mohli transrodoví ľudia zmeniť údaje v dokladoch aj bez chirurgických zásahov do tela.

Vydávanie posudkov o zmene pohlavia sa pre transrodových ľudí opäť zmení. Ministerstvo zdravotníctva pozastavilo usmernenie, ktoré publikovalo začiatkom apríla, a ktoré umožnilo, aby si mohli transrodoví ľudia zmeniť údaje v dokladoch aj bez chirurgických zásahov do tela. Prezidentka priznala chybu: Prezidentka Zuzana Čaputová priznala chybu v procese posudzovania vyznamenania pre členov Bielej légie, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Deklarovala, že urobí všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali. Boli totiž podporovateľmi režimu vojnového slovenského štátu a počas SNP pracovali na odhaľovaní povstalcov.

Prezidentka Zuzana Čaputová priznala chybu v procese posudzovania vyznamenania pre členov Bielej légie, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Deklarovala, že urobí všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali. Boli totiž podporovateľmi režimu vojnového slovenského štátu a počas SNP pracovali na odhaľovaní povstalcov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 253 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 933 testov. V nemocniciach aktuálne leží 272 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo sedem ľudí.

Ruská agresia vyvoláva hlad vo svete. Nie sú to vedľajšie škody, ale zámer

Ukrajina nie je pre vojnu schopná vyviezť 90 miliónov ton poľnohospodárskych produktov, oznámil minulý týždeň ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Pre boje sa totiž pretrhli dodávateľské siete najmä z juhoukrajinských prístavov, ktoré sú zablokované a okolité dno podmínované.

Vývoz sa tak zastavil aj z Odesy, ktorá síce na rozdiel od Mariupoľa ostala pod ukrajinskou kontrolou, no Čierne more do veľkej miery ovládajú Rusi a tí nedovoľujú ukrajinským plavidlám prevážať tovar.

Šmyhal tvrdí, že vôbec prvýkrát za sto rokov blokuje jeden štát prístavy iného s cieľom vyvolať vo svete potravinovú krízu. "Ukrajina je najväčším vývozcom slnečnicového oleja, pokrývame 47 percent celosvetového vývozu. Prístavy sú však zablokované a my tak nemôžeme zásobovať krajiny, ktoré čakajú na naše produkty vrátane oleja," poznamenal podľa webu televízie Hromadske.

Ukrajina je piatym najväčším svetovým vývozcom obilia na svete, na prvom mieste je Rusko, ktoré má zas problémy s vývozom pre sankcie západných štátov. Tieto dva štáty tvoria štvrtinu celosvetového exportu obilia. K vyšším cenám komodity vo svete prispelo tiež rozhodnutie Indie zastaviť vývoz obilia.

Navyše, pre sankcie voči Rusku sa zvyšujú ceny energií, celosvetovo klesajú odhady hospodárskeho rastu. Africké štáty zažívajú rekordné suchá a stále sa celkom nespamätali z pandémie. Podľa humanitárnych organizácií je len v takzvanom Africkom rohu na pokraji hladovania štrnásť miliónov ľudí.

Ukrajinský spravodaj: Ostreľovanie východu Ukrajiny sa v posledných dňoch zosilňuje, čím chce Rusko podľa generálneho štábu zakryť pomalý postup svojich vojsk. Po páde Mariupoľa do ruských rúk sa tak môže Kremeľ sústrediť najmä na Donbas. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ostreľovanie východu Ukrajiny sa v posledných dňoch zosilňuje, čím chce Rusko podľa generálneho štábu zakryť pomalý postup svojich vojsk. Po páde Mariupoľa do ruských rúk sa tak môže Kremeľ sústrediť najmä na Donbas. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Vyše 200-tisíc unesených detí: Na číslach o ukrajinských deťoch deportovaných na ruské územie sa obe strany konfliktu viac-menej zhodujú. Ukrajinská komisárka pre ľudské práva Ľudmila Denisovová na sklonku minulého týždňa hovorila o 210 tisícoch, čo nie je ďaleko od odhadov, aké používa komisárka pre práva detí prezidenta Ruskej federácie Maria Ľvová-Belová. Väčší rozdiel je v tom, ako obe ženy hovoria o príchode detí a ich budúcnosti.

Na číslach o ukrajinských deťoch deportovaných na ruské územie sa obe strany konfliktu viac-menej zhodujú. Ukrajinská komisárka pre ľudské práva Ľudmila Denisovová na sklonku minulého týždňa hovorila o 210 tisícoch, čo nie je ďaleko od odhadov, aké používa komisárka pre práva detí prezidenta Ruskej federácie Maria Ľvová-Belová. Väčší rozdiel je v tom, ako obe ženy hovoria o príchode detí a ich budúcnosti. Rusov vytláčajú od Charkova: Ukrajinské sily pokračujú vo vytláčaní ruských vojsk až k hraniciam. Ruské jednotky pravdepodobne opúšťajú svoje pozície v Charkove a okolí. Stiahnutie ruskej armády potvrdil aj starosta Charkova. Ruské sily sa teraz sústreďujú na Luhansk. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajinské sily pokračujú vo vytláčaní ruských vojsk až k hraniciam. Ruské jednotky pravdepodobne opúšťajú svoje pozície v Charkove a okolí. Stiahnutie ruskej armády potvrdil aj starosta Charkova. Ruské sily sa teraz sústreďujú na Luhansk. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Prehovorila obeť ruskej propagandy: Keď 9. marca zasiahol ruský útok mariupoľskú nemocnicu číslo 3, Marianna Vyšemirská bola tesne pred pôrodom. Fotografie z jej čakania na dvore zničenej nemocnice sa stali terčom ruskej propagandy. Vyšemirská sa odvtedy objavila aj v dvoch rozhovoroch.

V tom najnovšom vysvetľuje niektoré sporné body z jej predchádzajúcej výpovede.

Keď 9. marca zasiahol ruský útok mariupoľskú nemocnicu číslo 3, Marianna Vyšemirská bola tesne pred pôrodom. Fotografie z jej čakania na dvore zničenej nemocnice sa stali terčom ruskej propagandy. Vyšemirská sa odvtedy objavila aj v dvoch rozhovoroch. V tom najnovšom vysvetľuje niektoré sporné body z jej predchádzajúcej výpovede. Turecko blokuje rozširovanie NATO: Turecko zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Severoatlantická rada, ktorá je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, pre nesúhlas Ankary nemohla prijať rozhodnutie o začatí prístupového procesu.

Turecko zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Severoatlantická rada, ktorá je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, pre nesúhlas Ankary nemohla prijať rozhodnutie o začatí prístupového procesu. Ruský vojak sa priznal: Ruský vojak Vadim Šišimarin pred súdom v Kyjeve priznal vinu z vojnových zločinov na Ukrajine. Ide o prvý takýto proces s ruským vojakom od začiatku ruskej invázie do susednej krajiny. Šišimarin čelil obvineniam z vojnových zločinov a plánovanej vraždy v spojitosti so zabitím 62-ročného civilistu.

Ruský vojak Vadim Šišimarin pred súdom v Kyjeve priznal vinu z vojnových zločinov na Ukrajine. Ide o prvý takýto proces s ruským vojakom od začiatku ruskej invázie do susednej krajiny. Šišimarin čelil obvineniam z vojnových zločinov a plánovanej vraždy v spojitosti so zabitím 62-ročného civilistu. Rubeľ na okupovaných územiach: Rubeľ bude zavedený vo všetkých okupovaných územiach Ukrajiny, oznámil ruský vicepremiér Marat Chusnullin. Povedal tiež, že odteraz bude Záporožská jadrová elektráreň pracovať pre Rusko a bude dodávať energiu Ukrajine len za poplatok.

Špeciálna daň pre Slovnaft vládou prešla. Rast cien na čerpačkách nezastaví

Týždeň debát a mediálnych prestreliek medzi koaličnými stranami OĽaNO a SaS ohľadom opatrení takzvaného prorodinného balíčka vyvrcholil na rokovaní vlády. Minister financií Igor Matovič predložil koalícii návrh na zdanenie ruskej ropy a zvýšenie daňového bonusu a detských príspevkov na krúžky.

Vynechal pritom štandardné medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom sa k návrhom vyjadrujú ministerstvá a odborníci.

Daň na ruskú ropu, ktorá má špeciálne zdaniť rafinériu Slovnaft, vláda schválila. Nepotrebovala na to ani hlasy SaS. Strana Richarda Sulíka, ktorá daň kritizovala, nevylučuje využitie práva veta na tento zákon pri rokovaní v parlamente.

Jej kontúry sa verejnosť, ale aj koaličné strany dozvedeli len v utorok podvečer z Matovičovej tlačovej konferencie. Ministrovi prekáža, že Slovnaft zarába na lacnej ruskej rope, ktorá sa na trhu predáva lacnejšie ako severomorská ropná zmes Brent.

Matovič zatiaľ dosiahol, čo hlásil: Matovičovo bingo je zdanenie Slovnaftu, ktorý bude naďalej kupovať ruskú ropu a o zisk sa (trochu) podelí so štátom. Nie je to nejaký enormný tlak, ktorý by nútil firmu zmeniť správanie. No signál je vyslaný. Tým, čo na neblahej situácii zarábajú, bude odobraté. To v rámci Matovičovej rétoriky aj stačí na splnenie sľubu, píše Zuzana Kepplová.

Matovičovo bingo je zdanenie Slovnaftu, ktorý bude naďalej kupovať ruskú ropu a o zisk sa (trochu) podelí so štátom. Nie je to nejaký enormný tlak, ktorý by nútil firmu zmeniť správanie. No signál je vyslaný. Tým, čo na neblahej situácii zarábajú, bude odobraté. To v rámci Matovičovej rétoriky aj stačí na splnenie sľubu, píše Zuzana Kepplová. Sulík zaviedol celé Slovensko: S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neexistuje žiaden technický dôvod, pre ktorý by sa Slovensko (a Maďarsko) nemohli do konca roka pripojiť k embargu EÚ. Nepotrebujeme trojročné „prechodné obdobie,“ stačí, aby Sulík (a vláda) začali robiť svoju robotu, píše Martin Kugla.

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neexistuje žiaden technický dôvod, pre ktorý by sa Slovensko (a Maďarsko) nemohli do konca roka pripojiť k embargu EÚ. Nepotrebujeme trojročné „prechodné obdobie,“ stačí, aby Sulík (a vláda) začali robiť svoju robotu, píše Martin Kugla. Daň má veľa výkričníkov: Matovičova daň z ruskej ropy je pokračovaním mimoriadne škodlivého trendu, započatého už vládami Roberta Fica – snahy vytiahnuť z ekonomiky skoro každé dostupné euro a okamžite ho minúť na náhodné, často populistické opatrenia. Tento trend vedie k devastácii slovenských verejných financií a hrozbe ich kolapsu, píše Martin Vlachynský.

Jednorazový prídavok na dieťa: Rodiny s nezaopatrenými deťmi si v júni prilepšia. Vláda totiž schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok úrady práce a sociálnych vecí rodičom vyplatia budúci mesiac. Celkové výdavky na toto opatrenie dosiahnu 83,1 milióna eur.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi si v júni prilepšia. Vláda totiž schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok úrady práce a sociálnych vecí rodičom vyplatia budúci mesiac. Celkové výdavky na toto opatrenie dosiahnu 83,1 milióna eur. Štrajková pohotovosť ZMOS: Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk.

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk. Platobná neschopnosť Ruska: Riziko platobnej neschopnosti Ruska sa prudko zvýšilo. Trhy sa pripravujú na možnosť, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena od budúceho týždňa úplne zablokuje možnosť platieb z Ruska investorom v USA. Ak Washington skutočne prijme takéto opatrenie, bude to posledná kvapka pre Moskvu, ktorá je na pokraji platobnej neschopnosti.

Slováci doplatili na nezvládnuté presilovky, podľahli aj Švajčiarom

Slovenskí hokejisti neuspeli v treťom zápase skupiny A na MS v hokeji 2022 za sebou. So Švajčiarmi prehrali 3:5.

Slováci nezačali dobre, keď inkasovali vo vlastnej presilovej hre. Skóroval Denis Malgin. Švajčiari sa však dlho netešili. Vyrovnávajúci gól zaznamenal po skvelej individuálnej akcii Miloš Roman. Asistovali mu Róbert Lantoši a Adam Liška.

V druhej tretine opäť poslal Švajčiarsko do vedenia Dominik Egli. Druhé vyrovnanie Slovenska v zápase zariadil Juraj Slafkovský, ktorý strelil svoj prvý gól na šampionáte. Tretí raz zabezpečil Švajčiarom vedenie Timo Meier, ktorý skóroval hneď po tom, čo opustil trestnú lavicu. Vedenie zvýšil Nico Hischier.

Slovensko vrátil do zápasu Samuel Takáč, ktorý znížil na 3:4. Prvý bod na šampionáte dosiahol za asistenciu iba 17-ročný Adam Sýkora. V závere však Slováci nezvládli dlhú presilovú hru a inkasovali ešte aj do prázdnej bránky.

Bolo by to necitlivé a nevhodné. Festival v Cannes otvoril film, ktorý sa mal volať Z

Pôvodne sa mal volať Z. Pretože je o tom, ako francúzski filmári nakrúcajú remake japonského béčkového hororu o zombiách a ako sa potom zombie na ich pľaci naozaj objavia. Tesne pred začiatkom festivalu v Cannes ho však režisér Michel Hazanavicius premenoval.

Bili sa v ňom dve rôzne emócie. Bol šťastný, že sa jeho "krvavej" komédii dostalo takej cti, že bude otváracím filmom. No ani to nestihol poriadne osláviť, a hneď si uvedomil, že taký názov dnes môže pôsobiť mimoriadne nevhodne.

"Už sme nemali čas zareagovať, bolo príliš neskoro. Preto je Z vo všetkých marketingových materiáloch. Dbali sme však na to, aby sa počas festivalu ujal nový medzinárodný názov Final Cut," hovorí Hazanavicius.

"Celým srdcom stojím pri Ukrajincoch, ktorí si už dosť vytrpeli, a spôsobiť im ešte viac bolesti, to je to posledné, čo by som chcel."

Vo francúzštine sa jeho film volá Coupez! Strihnite alebo stopnite, kričí na pľaci nabudený režisér, keď chce zastaviť klapku. A keďže to kričí často, aj tento názov je úplne v poriadku. Dokonca ho vystihuje ešte viac ako ten pôvodný. Akýkoľvek zlý pocit z toho, že Hazanavicius podľahol politickému tlaku, sa preto môže rozplynúť.

Abrhám nemusel švindľovať: Vedel s presvedčivosťou nosiť smokingy aj domáce svetre, byť vznešeným, rešpektovaným a tajomným, aj bezprostredným, veselým a priateľským. Bez problémov ste mu uverili, že patrí k vyššej spoločnosti, aj to, že je zúfalým rojkom, ktorý si potrebuje „privyrobiť“ podvodmi. A za jeho úsmevom bolo často cítiť aj kúsok smútku.

Vedel s presvedčivosťou nosiť smokingy aj domáce svetre, byť vznešeným, rešpektovaným a tajomným, aj bezprostredným, veselým a priateľským. Bez problémov ste mu uverili, že patrí k vyššej spoločnosti, aj to, že je zúfalým rojkom, ktorý si potrebuje „privyrobiť“ podvodmi. A za jeho úsmevom bolo často cítiť aj kúsok smútku. Abrhámove top filmy: V mysliach divákov sa zapísal ako primár Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta aj ako kníhkupec Vrána z komédie Vrchní, prchni! Najobľúbenejší film Josefa Abrháma bol však Kulový blesk.

V mysliach divákov sa zapísal ako primár Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta aj ako kníhkupec Vrána z komédie Vrchní, prchni! Najobľúbenejší film Josefa Abrháma bol však Kulový blesk. Bartošovej tragický koniec: Keď Iveta Bartošová najviac potrebovala pomoc, bulvár jej najviac ubližoval. Aj keď bolo zrejmé, že má psychické problémy, ponižoval ju tak, že to nemohla zniesť. Jej pád mohli preto všetci sledovať v priamom prenose. Myslieť si však, že Iveta Bartošová zahynula, pretože sa stala štvanou zverou médií, by asi nebolo presné.

Rozhovory ZKH

Na čom stojí reforma nemocníc a Plán obnovy? Sabotuje ho Marek Krajčí? A stíha alebo nestíha sa postaviť martinská nemocnica z Plánu obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinou Antošovou z Univerzitnej nemocnice Martin.

Zoom: Ibuprofén môže spôsobiť vážne problémy, pozor na iné lieky

Ibuprofén môže spôsobiť vážne problémy, pozor na iné lieky Vedátorský podcast: Cestovanie rýchlosťou svetla si nedokážeme predstaviť

S mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické. Vybrali sme pre vás desať variácií na špízy.

