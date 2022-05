Dobré ráno: Táto vláda už stratila nárok na existenciu

Koalícia sa navzájom obviňuje z vlastizrady a znásilnenia demokracie.

Jeden hovorí o vlastizrade, druhý o strate zmyslu koalície.

Alebo konkrétnejšie: ministerka spravodlivosti zdôrazňuje, že podobné znásilnenie legislatívnych procesov ešte nevidela, Igor Matovič vyzýva počas rokovania koaličnej rady na modlenie, minister školstva odkazuje, že na krúžky peniaze sú, ale na platy učiteľov nie – a to všetko stihli v stredu a len doobeda.

Nekonečný seriál s názvom koaličná kríza je tu znovu, tentokrát by to ale mohlo vyzerať vážne.

Čo sa teda v koalícii deje a ako to tentokrát dopadne?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Prezidentka priznala chybu pri vyznamenaniach členov Bielej légie. Zuzana Čaputová totiž in memoriam udelila Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Antonovi Tunegovi, Albertovi Púčikovi a Eduardovi Tesárovi za údajnú zásluhu o demokraciu, ľudské práva a slobody. Historici však upozornili, že v skutočnosti išlo o bývalých ľudáckych aktivistov fašistického Slovakštátu.

Vláda včera schválila dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Do štátneho rozpočtu by mala priniesť odhadom 280 až 290 miliónov eur. O návrhu zákona však budú hlasovať ešte poslanci, a to v zrýchlenom konaní. Igor Matovič pritom presadil návrh tak, že vynechal štandardné medzirezortné pripomienkové konanie.

Zoroslav Kollár sa dohodol s prokurátorom a uzavrel s ním dohodu o vine a treste. Jedná sa o prípad podplácania bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, Kollár sa priznal, že poskytol úplatok, aby sa ním SIS nezaoberala. Špecializovaný trestný súd v Pezinku by mal o dohode rozhodovať na budúci piatok.

Minister zdravotníctva ustúpil náboženským konzervatívcom, usmernenie o zmene pohlavia podľa zistení SME pozastaví . Niektorým poslancom OĽaNO prekážalo, že sa uľahčí možnosť zmeny pohlavia a to, že transrodoví ľudia by si mohli zmeniť údaje v dokladoch aj bez chirurgických zásahov do tela. Ministerstvo zároveň bude čakať na vypracovanie nových štandardných postupov pre diagnózu transsexualizmu.

Štvorica kľúčových indikátorov klimatickej zmeny je na rekordnej úrovni. Včera to oznámila Svetová meteorologická organizácia s tým, že minuloročné rekordy sa týkajú vzostupu hladiny morí, teploty oceánov, znečistenia morí a koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére.

Odporúčanie

Dávno som neodporúčal muziku, takže je to načase zmeniť. Paradoxne, aj keď sa zvyčajne utápam kdesi v aktuálnej mestskej hudbe, v rôznych odnožiach elektronickej hudby alebo hip-hopu, dnes vás vezmem za rockom. Veľmi príjemným mnohožánrovým prekvapením je relatívne nový album post-punkových Írov Fontaines D.C. Album Skinty Fia vyšiel koncom apríla a hneď v prvej skladbe narazíte na bystrú fúziu všeličoho, od folku cez grunge až po shoegaze. Skúste, dokonca aj vtedy, ak tieto žánre práve nepreferujete.

Podcasty denníka SME

