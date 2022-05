Ekonóm Baláž: Prečo štát pomôže Borisovi Kollárovi, ale nie bezdetným chudobným? Nevie, kto je kto

Jednorazová pomoc by nestačila. Inflácia bude trvať.

BRATISLAVA. Šéf SaS Richard Sulík za balíček pomoci proti zdražovaniu od Igora Matoviča (OĽaNO) pohrozil aj vypovedaním koaličnej zmluvy.

Ekonóm Slovenskej akadémie vied VLADIMÍR BALÁŽ však nápad, aby peniaze štátu dostali rodiny, a nie napríklad dôchodcovia, nepovažuje za zlý.

Prečo by neuprednostnil dôchodcov či bezdetných chudobných? Prečo štát musí sociálnu pomoc vyplatiť aj bohatému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi? A prečo sa návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na zavedenie príspevkov na bývanie na Slovensku nedá zaviesť?

Je sociálny balíček proti zdražovaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) dobre nastavenou pomocou pre ľudí?

Inflácia je ako povodeň. Vláda môže len zmierňovať jej následky. Ten balíček sa naozaj zameriava na najchudobnejšie príjmové vrstvy, čo je správne.

Oceňujem, že sa to neriešilo napríklad znížením DPH, čo by najviac pomohlo bohatým, keďže najviac nakupujú. Pomoc nepomôže na dlho, ale je to lepšie ako nič.

Pomoc však mieri výhradne na rodiny s deťmi. Zvýšenie daňového bonusu na dieťa, detských prídavkov či zavedenie príspevku na detské krúžky - nič z toho napríklad neobsiahne dôchodcov. To nie je problém?

Na Slovensku panuje mýtus, že byť dôchodcom znamená byť chudobným.