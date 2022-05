Advokát Kvasnica: Juhás pri vyšetrovaní pytliactva ohrozil viaceré mocné skupiny

Nenápadné vyšetrovanie poľovačiek neďaleko Nitry viedlo k medializovaným nahrávkam z poľovníckej chaty a obvineniu Andreja Jahnátka, syna niekdajšieho ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka za pytliactvo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyšetrovateľ Martin Juhás je teraz sám obvinený pre podozrenia, že vyšetrovanie pytliactva len zinscenoval, aby mohol nahrať politikov na chate a pred niekoľkými dňami preto zrušili aj jeho stíhanie Jahnátka s Mečárom.

Juhásov advokát ROMAN KVASNICA v rozhovore pre SME opisuje, aké nezrovnalosti našiel v prístupe nitrianskej prokuratúry, ktorá Juhása stíhala, a prečo mal Juhás reálne dôvody nasadiť kamery do chaty.

Ako vnímate zrušenie trestného stíhania, ktoré viedol Martin Juhás proti zápasníkovi Matúšovi Mečárovi a Andrejovi Jahnátkovi pre pytliactvo? Trenčianska prokuratúra to odôvodnila tým, že nitrianska prokuratúra stíha Juhása a mohli by teda byť pochybnosti o zákonnosti trestného konania.

Iba ťažko sa môžem vyjadriť k obvineniam spomenutých ľudí, pretože nepoznám obsah spisu.

Ak je však pravda, že prokurátor zrušil obvinenie trom osobám preto, že vyšetrovateľ je trestne stíhaný, nie je to zákonný dôvod. Najmä vzhľadom na to, že vyšetrovateľ Juhás nie je stíhaný za to, že ich obvinil. Postup prokurátora považujem za neobvyklý.

Čo hovoríte na obvinenie vyšetrovateľa Juhása?