SaS vyzýva poslancov parlamentu, aby nehlasovali za Matovičove opatrenia

Daňový bonus je podľa SaS veľmi zle navrhnutý.

BRATISLAVA. Strana SaS vyzvala poslancov parlamentu, aby nehlasovali za opatrenia, ktoré priniesol minister financií Igor Matovič.

Vyhlásil to šéf finančného výboru Marián Viskupič s tým, že SaS bude hlasovať proti skrátenému konaniu, aj proti samotným návrhom.

Viskupič pokračoval, že skrátené legislatívne konanie, o ktoré sa minister financií usiluje, je "znásilňovanie demokracie".

"Daňový bonus je veľmi zle navrhnutý a zoberie financie samosprávam," konštatoval Viskupič. Tie budú podľa neho samosprávam veľmi chýbať.

Zvýšenie daní chce SaS kompenzovať znížením iných daní

Viskupič ďalej hovoril, že daň na ruskú ropu povedie k vyšším cenám pohonných hmôt, o čom sú skalopevne presvedčení.

"Ak návrh na vyššiu daň pre ruskú ropu prejde prvým čítaním, sme pripravení predstaviť koaličným partnerom naše návrhy na zníženie iných daní. Ak tieto naše návrhy neprejdú, budeme daň z ropy vetovať," povedal.

Dodal, že je šokovaný, že sa vytvára nová koalícia s kotlebovcami. "Je zarážajúce, že sa naši koaliční partneri dohodli s ĽSNS na podpore ich návrhov," skonštatoval Viskupič.

Matovič: Nerešpektovaním koaličnej zmluvy by sa SaS sama vylúčila z koalície

Na otázku možného vypovedania koaličnej zmluvy, čím hrozila SaS v prípade prelomenia jej veta, minister financií Igor Matovič povedal, že SaS by sa sama vylúčila z koalície, keby koaličná zmluva nebola pre ňu záväzná.

„Oni by sa týmto vylúčili z koalície. To je tak. Poviete, že odteraz nie som tvoj manžel, ale budem bývať v tvojom dome. To je také zvláštne,“ mienil Matovič.

Podľa neho by SaS z koalície neposlali preč. „Osobne si myslím, že by nezvládli pred verejnosťou takú trucovitú, pomstychtivú pozíciu,“ doplnil s tým, že sa mu páčila „takáto skúška“.

„Myslím si, že by veľmi rýchlo stiahli chvost a takéto vyhrážky by neaplikovali,“ uzavrel.