Vyhlásili víťazov Novinárskej ceny, SME získalo ocenenia v troch kategóriách

Zoznam víťazov a nominácií Novinárskej ceny 2021

Audiovizuálna žurnalistika – Najlepší rozhovor a diskusia

Víťazka: Monika Tódová – Spolupracujúci obvinení: Ako fungoval systém, Denník N

Nominovaní:

Michal Kovačič – Na telo PLUS , TV Markíza

Roman Samotný, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Andrea Horečná, Martina Kubániová (Silná zostava) – Prežila hrôzy holokaustu, dnes je svedkom, ako si žltú hviezdu dávajú antivaxeri, RTVS

Podcast

Víťazka: Zuzana Kovačič Hanzelová, Kristína Paholík Hamárová – Odsúdení na neúspech, SME

Nominovaní:

Peter Hanák – Ako na Kramároch zachraňujú životy, Aktuality.sk

Katarína Kozinková, Jana Maťková – Meteorológ o tornáde na južnej Morave: Na toto som vôbec nebol pripravený, SME

Audiovizuálna reportáž

Víťazka: Gabriela Kajtárová, séria reportáží z covidovuých oddelení, TV Markíza

Nominovaní:

Denisa Czibulka ­– Morava, TV Markíza

Martina Koník, Veronika Folentová – Videoreportáž z pľúcneho oddelenia: Musíme klamať ľuďom do očí, že to zvládneme, že to bude dobré, Denník N

Audiovizuálny analyticko-investigatívny príspevok

Víťazi: Lucia Virostková, Ivan Brada – Perpetuum mobile na škandály, RTVS

Nominovaní:

Ivan Brada, Stanislav Balko – „Čáry máry" s odpadmi, RTVS

Peter Kapitán – Vojna v bezpečnostných zložkách - zmapovali sme kontakty hlavných aktérov, SME

Písaná reportáž

Víťazi: Denisa Gdovinová, Rastislav Kačmár, Tomáš Hrivňák, Daniel Kerekes – Študovali na jednom gymnáziu, dnes majú 30 a 40 rokov. Pátrali sme po tom, prečo dve generácie odišli z východu, Denník N

Čestné uznanie: Sára Činčurová – Ako som vyťahovala utečencov z mora (reportáž zo záchranárskej lode pri brehoch Líbye), Denník N

Nominovaní:

Lukáš Onderčanin – Zradcovia národa. Ako sa Malta nepoučila z vraždy novinárky, SME

Juraj Koník – Pátram po bratovi. Rozdelili nás ako deti a jeho poslali do Ameriky, Denník N

Regionálna žurnalistika

Víťazi: Lenka Haníková, Radoslav Marek ­– Smolník sedí na environmentálnej záťaži. Do potoka tečú kyslé vody, Séria článkov o ceste ťažkých kovov do Ružína, Denník Korzár

Nominovaní:

Anna Zábojníková ­– Na to, aby ostal v Ružomberku súd, chýba jeden sudca, RK Magazín

Ľubica Stančíková – Liptovská Mara kráča podľa aktivistov cestou Demänovskej doliny, MY Liptovské noviny

Inovatívna online žurnalistika

Víťaz: Robert Barca ­– AFP fakty

Čestné uznanie: Samuel Kováčik – Projekt Vedátor

Nominovaní:

Daniel Kerekes ­– Séria prác o slovenských mestách a obciach, Denník N

Ria Gehrerová, Ľudmila Kolesárová, Filip Struhárik ­– Súťaž Správa z izolácie (a príspevky mladých ľudí o tom, ako prežívajú pandémiu), Denník N

Písaná žurnalistika – rozhovor

Víťazi: Roman Čonka, Braňo Oláh, Jana Gáborová Kroková, Dominika Badžová, Tomáš Sivák, Roman Goroľ – Séria rozhovorov nie len s Rómami a Rómkami v rómskych novinách Romano nevo ľil

Cena ATDM: Veronika Folentová

Nominovaní:

Veronika Folentová ­– Séria rozhovorov o živote lekárov a lekárok počas pandémie, Denník N Rastislav Kačmár – Natočil film o Bielorusku: Sám neviem, ako sa nám podarilo vyhnúť zadržaniu. Viackrát sme mali šťastie, Denník N

Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo

Víťazi: Filip Gyore, Branislav Tomčík – 2. rok pandémie, SME

Nominovaní:

Natália Ložeková ­– Titulné strany Týždňa, .Týždeň

Jan Smolík – Stripoff, Metro

Najlepšia fotografia

Víťaz: Tomáš Benedikovič – 17.11.21, Denník N

Nominovaní:

Jozef Jakubčo – Tornádo na Morave, SME

Boris Németh – František sa s chudobnými Rómami nestretol, .Týždeň

Písaná žurnalistika - investigatívny a analytický príspevok

Víťazi: Peter Sabo, Pavla Holcová, Investigatívne centrum Jána Kuciaka ­– Čínska pračka - Od mafie cez tajných až po špičky daniarov. Ako Suchoba, Böhm a iní Slováci točili milióny v čínskej práčke, Aktuality.sk

Nominovaní:

Kristína Hudeková, Pavol Lacko, Juraj Koník – Bratislava má najmodernejšiu triediacu linku, no plasty recykluje podpriemerne. Kde končí odpad zo žltých nádob?, Čierna Labuť v spolupráci s Denník N

Karin Kőváry Sólymos (Radio Patria), Márk Finta (Radio Patria, Új Szó)

Roman Cuprik (SME), Lukáš Diko (ICJK) – Maďarské peniaze, Orbánova kontrola – séria článkov o financovaní zahraničných Maďarov z Budapšeti, ICJK, SME

Občianska žurnalistika

Víťazi: Gabriel Šipoš, Michal Piško, Ľuboš Kostelanský, Lukáš Zajac ­– Séria článkov o podvodoch a občianskej kontrole koronadotácií, blog Transparency international

Nominovaní:

Magdaléna Kmeťková, Roman Hraník, Ondrej Mlynár (EDUMA n.o.) – Rómovia ako súčasť Slovenska - cyklus diskusií, podcastov a prieskum o rómskej identite - osvetová podpora Sčítania obyvateľstva 2021

Martina Bolibruchová (Zmudri) ­– Buď v obraze

Písaná žurnalistika – komentár

Porota v kategórii komentár sa tento rok rozhodla neudeliť žiadnu cenu. Niektoré prihlásené príspevky zaujali porotu logickou argumentáciou, iné mali nespornú literárnu úroveň a ďalšie ponúkli prenikavý vhľad do aktuálnej témy. Žiadny však nemal všetky tieto kvality súčasne. V roku 2021 pritom porota zaznamenala v slovenských médiách komentáre, ktoré by splnili jej očakávania, no do súťaže, žiaľ, prihlásené neboli. Veríme však, že rok 2022, ktorý stavia nielen komentátorky a komentátorov pred bezprecedentné udalosti, prinesie už v nasledujúcom ročníku zmenu.

Cena Zastavme korupciu

Monika Todová – rozhovory s kajúcnikmi

Cena ATDM

Veronika Folentová ­– Séria rozhovorov o živote lekárov a lekárok počas pandémie, Denník N

Global Journalism

Víťaz: Jakub Filo - Autor dlhodobo zrozumiteľne a konzistentne popisuje klimatickú krízu, ktorej aj ľudstvo čelíme, v tomto prípade cez uchopiteľný príklad tzv. bodov zlomu, ktoré v texte dáva zároveň do celoplanetárneho aj domáceho kontextu.

Nominovaní:

Karol Sudor – Autor s respondentom ľudským a zároveň fundovaným a vecným spôsobom rozobrali jednu z top globálnych výziev, migráciu, aktívne pracovali s medzinárodným až globálnym kontextom, ktorý priamo prepájali s tunajším dianím aj našou vlastnou migráciou v paralelách napríklad s migráciou Nigérijčanov.

Autorský tím Euractiv za Týždeň v európskej ekonomike - Za dlhodobé prepájanie slovenského, európskeho a globálneho (ekonomického) kontextu do jedného koherentného spravodajsko-analytického celku odrážajúceho širšie videnie európskeho až celosvetového diania.

Solutions Journalism

Víťaz: Marián Koreň – Eurodotácie vyháňajú vtáky z našich polí. Príbeh krakle dáva nádej, že sa to dá ešte zastaviť, EURACTIV.sk

Nominovaní: