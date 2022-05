Natáčali tu Colin Firth či Owen Wilson. Košický kraj chce na filmovú mapu sveta

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Na prilákanie talentov na Slovensko chceme dať vyše 100 miliónov

Slováci odchádzajú, cudzinci prichádzajú, no je ich málo. Na politike lákania talentov sa pracuje v rámci Plánu obnovy. Čo v nej bude? Solutions to tackle brain drain planned as part of Slovakia’s Recovery Plan

2. Národná galéria zatvára bratislavský palác. Online výstavy neplánuje

Esterházyho palác v Bratislave bude počas leta zatvorený kvôli rekonštrukčným prácam. Šancu zažiariť majú pobočky Slovenskej národnej galérie mimo Bratislavy: Slovak National Gallery to close as refit enters final stage

Esterházyho palác s moderným premostením. (zdroj: TASR)

3. Domov by sa vrátili kvôli rodine. Meniť Slovensko k lepšiemu ich veľmi neláka

Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne mladých Slovákov odrádzajú od návratu domov napríklad nízke platy. Väčšina preferuje život v Česku či Rakúsku. Low wages and corruption keeping young Slovaks from coming home

Pohľad na Tatry s polohou hrobu v popredí. (zdroj: Karol Pieta)

4. Trochu viac radosti v Žiline

Novú žilinskú cukráreň ponúka dobroty z Rajca, ale aj prácu tým, ktorí si ju inde nevedia tak ľahko nájsť: New confectioner's shop in Žilina employs socially-disadvantaged

5. To, ako Slovensko pomáha Ukrajine, je niečo výnimočné

Americká veľvyslankyňa Bridget Brink, ktorá sa sťahuje do Kyjeva, hovorí aj o potrebe bojovať proti dezinformáciám a vysvetľuje, prečo by sme nemali vnímať jej stretnutia s členmi vlády či prezidentskej kancelárie ako problém: US defending Slovakia is not a promise, it's a commitment

Bývalá veľvyslankyňa USA na Slovensku a nová veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brink. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

6. Švihnite si s bojom proti Ruskej propagande na Slovensku, odkazuje americký kongres Facebooku

Slovenské a americké vlády už niekoľkokrát apelovali na Facebook, aby proti prokremeľskej propagande na slovenskom Facebooku zasiahli. Neúspešne. Najnovšie napísali členovia kongresu list Markovi Zuckerbergovi: Stop pro-Russian propaganda on Slovak Facebook

7. Ministerstvo zaradilo spiatočku. Usmernenie týkajúce sa transrodových ľudí pozastavilo

Zmena pohlavia nemá opäť žiadne pravidlá. Usmernenie, ktoré zrušilo nútené sterilizácie, ministerstvo zdravotníctva stoplo a spôsobilo tým transrodovým ľuďom problémy: Health Ministry suspends protocol helping transgender people

Z tohtoročného dúhového pochodu v New Yorku. (zdroj: SITA/AP)

8. Odkiaľ berú slovenské čerpacie stanice pohonné látky?

Rebríček, ktorý odkrýva najväčších vlastníkov čerpacích staníc a pôvod pohonných hmôt. Štartujeme s VOMS-om: Do you know who owns filling stations in Slovakia?

Čerpacia stanica Slovnaft. (zdroj: SME/Marko Erd)

9. Ukrajinské autá zaseknuté na slovenskej hranici

Ukrajinci vo veľkom nakupujú ojazdené autá v EÚ, no dostať ich cez slovenskú hranicu je momentálne problém: Ukrainian cars clogging Slovak border crossing

10. Košický kraj chce na filmovú mapu sveta

Na Spiši natáčal Colin Firth, pri Košiciach vznikla dramatická scéna s Owenom Wilsonom. Košický kraj chce byť rajom pre filmárov. Najnovší prehľad kultúrnych a cestovateľských správ zo Slovenska spomína aj české hračky v Bratislave a Slováka chodiacom po Dunaji: Losing it soon in the largest maze in Central Europe

Košice. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.