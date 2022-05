Dobré ráno: Zastrašovanie vyšetrovateľov by nevyzeralo inak

Nitrianska prokuratúra obvinila vyšetrovateľa Juhása, ktorý nahral špičky Smeru na poľovníckej chate.

Vojna v polícii má rôzne vetvy - aj lokálne. Vyšetrovateľ Juhás, ktorý nahral rozhovory na poľovníckej chate, je obvinený a ak by niekto chcel zastrašovať policajtov, nevyzeralo by to inak. Na nitrianskej prokuratúre je niekoľko väzieb, ktoré naznačujú, že nemusí ísť o nezávislý proces. Čo sa to vlastne deje s obvinením vyšetrovateľa Juhása v Nitre?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Romanom Cuprikom, redaktorom Denníka SME.

Zdroj zvukov: SME, SMER, TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

V kauze vraždy Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov sú na rade výpovede svedkov. V utorok by mali na Špecializovanom trestnom súde z pozície svedkov vypovedať odsúdení Zoltán Andruskó a Miroslav Marček.

Rovnako v utorok si vypočuje verdikt aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Rozhodnutie súd vyhlási o 13tej hodine. Vlani v septembri odsúdil Špecializovaný trestný súd Dušana Kováčika neprávoplatne na 14-ročný nepodmienečný trest. Najvyšší súd teraz rozhodne o odvolaní.

Ratingová agentúra Standard and Poor´s zhoršila výhľad ratingu Slovenska. Po novom je na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohrozenia postpandemickej fiškálnej konsolidácie spôsobenej rusko-ukrajinským konfliktom.



Odporúčanie

Ak ste už videli nový návrh pražskej filharmónie na brehu Vltavy, rovnako ja ste zrejme ticho závideli. Je zaujímavé pozrieť si všetky súťažné architektonické návrhy, preto sú práve tie môj zaujímavý tip na záver.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.