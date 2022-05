SaS predstavila návrh, ako sfunkčniť voľnočasové poukazy aj s rastom platov učiteľov

Strana navrhla, aby poukazy neboli pre deti od piatich rokov, ale od ôsmich rokov.

BRATISLAVA. Vládna strana Sloboda a solidarita (SaS) tvrdí, že voľnočasové poukazy môžu byť funkčnejšie aj s rastom platov učiteľov. Vo svojom profile na sociálnej sieti totiž navrhli, aby poukazy neboli pre deti od piatich rokov, ale od ôsmich rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zo zistení strany vyplýva, že poskytovateľov služieb vo veku päť až šesť rokov je veľmi málo.

Následne by sa tak pri cene 600 eur ročne vyčlenilo 330 miliónov eur. Podľa výpočtov SaS by ostalo 99 miliónov eur, ktoré by mali ísť na platy učiteľov. Strana tiež očakáva, že Ministerstvo financií SR nájde ďalších 100 miliónov eur, ktoré tiež pôjdu na platy učiteľov. Ďalším návrhom SaS je zmeniť mesačné platby poskytovateľom za platby maximálne trikrát do roka, aby si vedeli plánovať rozpočet.

„Sme presvedčení, že zámer s verejným statkom, ktorým je voľný čas detí, je dobrý. Je to pre naše deti. Pre všetky naše deti. Ak ale vypustíme von dačo drahé, nepremyslené, nefungujúce, bez infraštruktúry a s nedotiahnutými zákonmi, zabijeme tému voľnočasových poukazov na desať rokov,“ upozornila strana. Kontrolu by zverila do rúk rodičom, pretože najať 500 zamestnancov a za milióny eur ich vybaviť technikou, vníma ako neudržateľné a s rizikom korupcie.

Zo zákona o financovaní voľného času detí je podľa strany potrebné vybrať vzdelávanie, pretože prioritou musí byť šport a podporiť chcú aj kultúru. Strana dodala, že v istom režime môžu byť neskôr zakomponované aj určité okruhy vzdelávania, podľa návrhov ministerstva školstva.

„Súrne potrebujeme zmeny vo vzdelávaní inštruktorov v športe. Pripravujeme novelu zákona o športe, ktorá to upravuje, potom bude potrebný čas na realizáciu procesu. Registrovaných a evidovaných športových odborníkov máme dosť, ale pre tento obrovský projekt je ich predsa len málo,“ konštatovala SaS, s tým, že ak toto nebude fungovať, systém sa zosype. Na plánovaný počet „obslúžených detí“ je totiž dnes nedostatok športových odborníkov. Za vážny problém označila SaS aj to, že kultúra stále nemá žiadnu evidenciu poskytovateľov služieb pre voľný čas.

Koaličná strana pripomenula, že voľnočasové poukazy (tzv. VOČAPy) síce presadili do Programového vyhlásenia vlády oni, no plánovali ich na obdobie bez pandémie, vojny aj inflácie. Malo ísť o komplexný nástroj na financovanie detského športu a kultúry. Pre stranu bolo dôležité aj to, aby sa oplatilo v športe podnikať.

„Chceli sme pomôcť šikovným trénerom, funkcionárom a učiteľom, aby im aj s podporou štátu prišlo na nábory viac detí a aby v ideálnom stave mohli robiť aj výbery,“ zdôvodnila svoju motiváciu. Zároveň poukázala na to, že na VOČAPoch pracovali zamestnanci ministerstva školstva dva roky. VOČAPy sú podľa strany zásadná revolúcia financovania voľného času a je nezodpovedné ich presadiť zbrklo.

Každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur.

Dostať by ich malo na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR na účely nakladania s príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa a disponibilného zostatku. Poslanci Národnej rady SR 19. mája rozhodli, že ho parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.