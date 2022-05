Ranný brífing: Influencerke pomohol paragraf 363 a Putinovi neonacisti

Dobré ráno. Generálna prokuratúra pomohla influencerke Zuzane Plačkovej sporným paragrafom 363. Svoje rozhodnutie obhajuje tým, že kľúčové svedectvá označuje za nepoužiteľné. Ruský prezident Putin tvrdil, že chce denacifikovať Ukrajinu. Teraz sa však ukazuje, že je to práve Rusko, ktoré nasadzuje vo vojne extrémistické a neonacistické skupiny.

Pred dvoma rokmi natočil Igor Matovič niekoľko videí, v ktorých ukazoval, kde skončili milióny eur z rôznych slovenských káuz. Jedno také spravil aj na juhu Cypru v Limassole, kam malo ísť 400 miliónov eur vytunelovaných Pentou v zdravotníctve. Dnes sa touto sumou zaoberá NAKA. Penta si to s ďalšími postupmi voči nej vysvetľuje ako šikanu. Má štát a najmä OľaNO krvavé oči, o akých hovorí finančná skupina? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nepoužiteľní svedkovia a málo dôkazov. Ako prokuratúra vysvetlila 363 pre Plačkovú?

Zuzana Plačková a príslušníci NAKA. (zdroj: Youtube)

Najprv to vyzeralo na hrozbu 25-ročného trestu pre infulencerku Zuzanu Plačkovú za dílovanie drog, napokon je z toho zrušené obvinenie cez sporný paragraf 363 Trestného poriadku. Známej instagramerke pomohla Generálna prokuratúra spôsobom, ktorým v minulosti obdobne postupovala aj pri bývalom šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskom či exšéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi.

Kým však pri Pčolinskom hodnotila prokuratúra už aj obsah samotných výpovedí kajúcnikov, pri Plačkovej výpovede ani len nepripúšťa do úvahy. Označuje ich za nezákonné a nepoužiteľné.

Denník SME sa bližšie pozrel na rozhodnutie, ktorým prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera vyhovel manželom Strauszovcom.

Lexa už mohol poznať verdikt. SIS brzdí súd s únoscami prezidentovho syna

Ivan Lexa v roku 2004. (zdroj: ARCHÍV SME)

Súd s aktérmi únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováča by sa mohol rýchlo uzavrieť, keby SIS odtajnila spis alebo aspoň znížila úroveň jeho utajenia. Myslí si to ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková.

Hlavným obžalovaným je bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa. V súčasnosti je spis v stupni prísne tajné.

Ministerka svoj názor povedala ústavnoprávnemu výboru parlamentu. Zasadanie zvolal poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí, ktorému sa nepáči, že štát prešľapuje v kauze, ktorú kryli Mečiarove amnestie. Parlament ich zrušil v roku 2017.

Tajná služba potom odkázala, že čaká na žiadosť o odtajnenie spisu od sudcu Okresného súdu Bratislava III Karola Poslucha, ktorý prípad rieši. Sudca však nedávno Denníku N povedal, že takú žiadosť už SIS poslal. Bývalý šéf Národného bezpečnostného úradu Ján Mojžiš vraví, že konaniu SIS nerozumie.

V krátkosti z domova:

Matovičove útoky na novinárov: Hanlivými vyjadreniami o médiách sa predseda OĽaNO výrazne približuje k šéfovi opozičného Smeru Robertovi Ficovi, hoci sa sám považuje za Ficovho najväčšieho kritika a protipól.

Hanlivými vyjadreniami o médiách sa predseda OĽaNO výrazne približuje k šéfovi opozičného Smeru Robertovi Ficovi, hoci sa sám považuje za Ficovho najväčšieho kritika a protipól. Obmedzenia diskusných relácií: Igor Matovič mal na koaličnej rade navrhnúť zmeny pri politických diskusných reláciách tak, aby sa zastúpenie v nich určovalo podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami. Opozičný Hlas zámer kritizuje a hovorí o cenzúre médií. Koaliční partneri Matovičov zámer zrejme nepodporia.

Igor Matovič mal na koaličnej rade navrhnúť zmeny pri politických diskusných reláciách tak, aby sa zastúpenie v nich určovalo podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami. Opozičný Hlas zámer kritizuje a hovorí o cenzúre médií. Koaliční partneri Matovičov zámer zrejme nepodporia. Zrušenie polročných prázdnin: Polročné prázdniny, ktoré sú predelom medzi prvým a druhým polrokom na základných a stredných školách a trvajú jeden deň, sa od nasledujúceho školského roka zrušia.

Polročné prázdniny, ktoré sú predelom medzi prvým a druhým polrokom na základných a stredných školách a trvajú jeden deň, sa od nasledujúceho školského roka zrušia. Koronavírus na Slovenku: PCR testy odhalili 38 infikovaných, laboratóriá však vyhodnotili iba 404 vzoriek. V nemocniciach je aktuálne s covidom 258 pacientov, pribudla jedna obeť ochorenia.

Putin hovorí absurdne, píšu nemeckí tajní. Neonacistov na bojisku nasadil on

Ruskí vojaci v Chersone, nechýba ani typické Z. (zdroj: TASR/AP)

Demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny. Tak opisoval ruský prezident Vladimir Putin hlavné dôvody, prečo Rusko spustilo špeciálnu vojenskú operáciu - ako kremeľská propaganda aj po troch mesiacoch nazýva útok na susedný štát.

Kým však Rusi poukazujú na neonacistickú minulosť ukrajinského pluku Azov, ktorý sa krátko po svojom vzniku začlenil do oficiálnej ukrajinskej armády a prešiel očistou od otvorených nacistov, čoraz viac informácií prichádza o tom, že krajne pravicoví extrémisti bojujú na ruskej strane.

V dôvernej správe nemeckej tajnej služby BND, ku ktorej sa dostal magazín Spiegel, sa píše, že invázie na Ukrajinu sa zúčastnili najmenej dve ruské extrémistické a neonacistické skupiny.

Okrem nich ruská armáda využíva aj jednotlivcov z radov extrémistov, ich počty správa nespomína. „Spolupráca s týmito skupinami robí z ruského odôvodnenia vojny – z tzv. denacifikácie Ukrajiny – absurdné tvrdenie,“ napísali analytici BND.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace, Rusom nepriniesla zásadné zisky, no straty už majú také ako počas deviatich rokov v Afganistane, tvrdia britskí tajní. Čoskoro sa to môže prejaviť aj na ruskej verejnej mienke, hoci je pod silným vplyvom propagandy. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace, Rusom nepriniesla zásadné zisky, no straty už majú také ako počas deviatich rokov v Afganistane, tvrdia britskí tajní. Čoskoro sa to môže prejaviť aj na ruskej verejnej mienke, hoci je pod silným vplyvom propagandy. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusko sa v Donbase zakopáva: Časť vojenských expertov predpokladala, že po neúspešnej ruskej snahe ovládnuť celú Ukrajinu a po zlyhaní pri Kyjeve by mohla byť koncentrovanejšia ofenzíva na východe krajiny úspešná. Ruské jednotky tam mali vybudované zázemie, ale vývoj na fronte tomu nezodpovedá.

Časť vojenských expertov predpokladala, že po neúspešnej ruskej snahe ovládnuť celú Ukrajinu a po zlyhaní pri Kyjeve by mohla byť koncentrovanejšia ofenzíva na východe krajiny úspešná. Ruské jednotky tam mali vybudované zázemie, ale vývoj na fronte tomu nezodpovedá. Rusi poškodili plynovod: V Doneckej a Luhanskej oblasti prestal prúdiť plyn po tom, čo ruské ostreľovanie poškodilo hlavný plynovod. Dodávky boli prerušené od 14.00 h miestneho času.

V Doneckej a Luhanskej oblasti prestal prúdiť plyn po tom, čo ruské ostreľovanie poškodilo hlavný plynovod. Dodávky boli prerušené od 14.00 h miestneho času. Odstúpenie ruského diplomata: Dlhoročný ruský diplomat Boris Bondarev, ktorý pôsobil v ruskej misii pri Úrade OSN v Ženeve, rezignoval na svoju funkciu. V otvorenom liste kritizoval vojnu a uviedol, že sa hanbí za svoju krajinu.

Dlhoročný ruský diplomat Boris Bondarev, ktorý pôsobil v ruskej misii pri Úrade OSN v Ženeve, rezignoval na svoju funkciu. V otvorenom liste kritizoval vojnu a uviedol, že sa hanbí za svoju krajinu. Odsúdený na doživotie: Ukrajinský súd odsúdil ruského vojaka Vadima Šišimarina na doživotie pre zabitie neozbrojeného civilistu. Hoci podľa sudcu Šišimarin spolupracoval s vyšetrovateľmi a vyjadril ľútosť nad svojimi činmi, nemohol súd akceptovať jeho vyhlásenie, že obeť nechcel zabiť, keďže na ňu vystrelil.

Zo zahraničných webov:

Chemická bradavica Bratislavy pustne. Čo bude s Dimitrovkou?

Chcemické závody Juraja Dimitrova dnes poznajú pod menom Istrochem. (zdroj: TASR)

Sú veci, na ktoré môže byť Bratislava hrdá a môže sa nimi chváliť. A potom sú také, ktoré síce prispeli k rozvoju mesta aj celého regiónu, vybrali si však za to vysokú daň.

Dvojnásobne to platí o fabrike, ktorú domáci poznali pod viacerými menami. Najdlhšie sa volala Účastinná spoločnosť Dynamit Nobel a Chemické závody Juraja Dimitrova. Aj preto sa pre ňu zaužívalo pomenovanie Dynamitka a neskôr Dimitrovka.

Chemička, ktorá je v posledných troch desaťročiach známa ako Istrochem, dávala prácu tisíckam rodín. Na druhej strane, zamorovala okolité životné prostredie a jej vplyv vyvrcholil ekologickou katastrofou.

V krátkosti z ekonomiky:

Testovanie umelej inteligencie: Žijeme v dobe biometrickej revolúcie. Technológii, ktorá overuje identitu prostredníctvom odtlačku prsta alebo rozpoznania tváre sa venuje aj slovenská firma Innovatrics. Tá najnovšie spustila projekt, v rámci ktorého chce zlepšovať tvárovú biometriu.

Žijeme v dobe biometrickej revolúcie. Technológii, ktorá overuje identitu prostredníctvom odtlačku prsta alebo rozpoznania tváre sa venuje aj slovenská firma Innovatrics. Tá najnovšie spustila projekt, v rámci ktorého chce zlepšovať tvárovú biometriu. Bezpečnostná služba Slovenskej pošty: Ani po výmene vlády sa pošte nedarí transparentnejšie tendrovať strážne služby. Úrad pre verejné obstarávanie už štvrtýkrát preveroval zmluvu s firmou Lama SK, ktorá je blízka kajúcnikovi Ľudovítovi Makóovi.

Ani po výmene vlády sa pošte nedarí transparentnejšie tendrovať strážne služby. Úrad pre verejné obstarávanie už štvrtýkrát preveroval zmluvu s firmou Lama SK, ktorá je blízka kajúcnikovi Ľudovítovi Makóovi. Plynovod Jamal: Poľsko sa rozhodlo vypovedať medzivládnu dohodu s Ruskom o plynovode Jamal. Ukončenie zmluvy bolo prirodzeným krokom po zastavení ruských dodávok do Poľska minulý mesiac po tom, čo Varšava odmietla splniť požiadavku Moskvy a zaplatiť za plyn v rubľoch.

Hamšík končí dojatý. Taký tu ešte nebol, vravia o symbole národného tímu

Marek Hamšík v drese Slovenska.

Žiaden slovenský futbalista nepredal toľko dresov, žiaden nepobláznil vo svete viac fanúšikov ako Marek Hamšík. V pondelok oficiálne ukončil svoju kariéru v národnom tíme.

„Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som až dojatý, že som mohol byť pri všetkých najväčších úspechoch slovenskej futbalovej reprezentácie,“ oznámil Hamšík prostredníctvom svojej webovej stránky.

Je reprezentačným rekordérom v počte štartov (135), gólov (26). Je tiež najproduktívnejším hráčom, má najviac gólových asistencií. Je lídrom v počte prihrávok, aj tých kľúčových. A to nie je všetko. Slovensko sa prebojovalo na majstrovstvá sveta (2010), dvakrát aj na majstrovstvá Európy (2016 a 2018). Je veľmi otázne, že či by to dokázalo aj bez Hamšíka.

„Aj keď boli v minulosti na Slovensku veľkí hráči, taký, ako Hamšík, tu ešte nebol,“ zložil kompliment jeho spoluhráč z reprezentácie a stopér Interu Miláno Milan Škriniar.

Aj persona non grata je v Cannes vítaná. Festival má kritériá, Slováci cez ne zatiaľ neprešli

V Cannes. (zdroj: SITA/AP)

Festival potrebuje veľké mená, aby pritiahol novinárov aj z takých médií, ktoré síce nepíšu veľa o filme, ale zaujímajú ich celebrity. Z pohľadu festivalu sú preto najlepší takí režiséri, ktorí so sebou do Cannes privezú veľké herecké mená, vedia vyvolať politickú polemiku a postarať sa o umeleckú provokáciu alebo pokojne aj o nejaký škandál.

Samozrejme, popri tom sa festival veľmi snaží, aby mu neušiel nejaký veľký filmový talent. Urobiť z niekoho novú hviezdu, to je prestíž. V roku 2004, napríklad, bolo z devätnástich režisérov v súťaži trinásť nováčikov.

Ako si možno Slováci všimli, už celé desaťročia chýba v hlavnej súťaži slovenský film. Slovensko evidentne nemá režisérske superhviezdy, bez ktorých by sa vedenie festivalu nevedelo zaobísť. A nie je ani krajinou, ktorú by festival chcel podporiť, pretože sa v nej niečo politicky dramatické deje.

Možno však existuje aj tretí dôvod, prečo to Slovensku nevychádza. Veľkých spoločenských tém, s ktorými by sme mohli zaujať, sa už pred nami chopili - a výborne chopili - Rumuni, Maďari či Poliaci. A Francúzi majú pocit, že tým je tento región už zastúpený dostatočne.

V krátkosti z kultúry:

Príbehy z Ukrajiny: Autorská kolektívna inscenácia 24 vznikla ako náhrada po zrušení plánovanej premiéry textu Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka Ostrov. Na vytvorenie nového diela nezostávalo veľa času a autorský text na aktuálnu tému sa javil ako logické východisko.

Autorská kolektívna inscenácia 24 vznikla ako náhrada po zrušení plánovanej premiéry textu Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka Ostrov. Na vytvorenie nového diela nezostávalo veľa času a autorský text na aktuálnu tému sa javil ako logické východisko. Vtipná lekcia zo Švédska: Je to presne ten film, na ktorý sa v Cannes úporne čaká. Originálny, drzý, vtipný. Taký, pri ktorom publikum okamžite vie, že mu servírujú niečo výnimočné. Režisér Ruben Östlund súťaží so svojím novým filmom Trojuholník smútku.

Je to presne ten film, na ktorý sa v Cannes úporne čaká. Originálny, drzý, vtipný. Taký, pri ktorom publikum okamžite vie, že mu servírujú niečo výnimočné. Režisér Ruben Östlund súťaží so svojím novým filmom Trojuholník smútku. Vajdovci o ceste k divadlu: Jozef Vajda a Petra Vajdová, strýko a neter, sú obaja skvelými hercami a členmi Činohry Slovenského národného divadla. Petra Vajdová hovorí aj o ťažkých časoch, keď musela vysvetľovať, že nie je dcérou slávneho herca. Jozef Vajda zas prezradil, kto ďalší v rodine zdedil veľký umelecký talent.

