Kaliňák zo ZMOS: Centrálna vláda si nemôže zo samospráv robiť bankomat

Majú ukázať, že chápu vážnosť situácie.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec. Rozhovor vznikol ešte pred hlasovaním parlamentu o Matovičovom balíku pomoci rodinám.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na balík, ktorý má znížiť dosah inflácie a zvyšovanie prídavkov na deti, chce minister financií Igor Matovič získať peniaze aj z rozpočtov obcí. Pol miliardy eur má ísť na krúžky pre deti.

Samosprávy preto hrozia štrajkom. O Matovičovom návrhu, ale aj o jeho plánovanej daňovo-odvodovej reforme, hovorí MICHAL KALIŇÁK zo ZMOS.

Michal Kaliňák je ústredným riaditeľom kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska,

bol miestnym poslancom v Medzilaborciach a Prešove,

v rokoch 2000 – 2002 bol asistentom predsedu Národnej rady za SDĽ Jozefa Migaša,

vyštudoval odbor politológia – ukrajinský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, neskôr pôsobil v odbore teória politiky na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde je dodnes externým pedagógom.

Vyšší daňový bonus by ubral z dane z príjmov od ľudí, ktorá takmer celá smeruje samosprávam. Minister financií hovorí, že dostanú rovnaký rozpočet, len im nepridá. Nemá pravdu?

Nemá. Tento rok budeme mať vyšší príjem z dane z práce o 242 miliónov eur. Na prvý pohľad perfektné číslo. Druhá vec je odvodový bonus, daňovo-odvodová reforma, dofinancovanie súkromných škôl, financovanie súkromných sociálnych zariadení a mnohé ďalšie. To znamená, že sme v mínuse takmer 300 miliónov eur.

Takže, inými slovami, na jednej strane hovorí, že nám nezoberie, na druhej strane, že máme dosť, a výsledok je taký, že už sme v mínuse.

V ďalších rokoch aj po zavedení reformy porastú podľa ministra príjmy samospráv na 3,58 miliardy v roku 2023, 3,6 miliardy v roku 2024 a 3,87 miliardy v roku 2025. Prečo sa to rozchádza?

To sú čísla, ktoré sa dajú prognózovať z hľadiska tempa vývoja ekonomiky a počtu ľudí, ktorí budú pracovať. K tomu treba ešte pripočítať všetko, čo sa udialo, prípadne, čo sa deje. To znamená, že starostovia a primátori pred rokovaním parlamentu, pred rokovaním vlády tŕpnu, aký bude výsledok a aké nové úlohy dostanú bez finančného krytia a čo všetko za to zaplatia.

Ministerstvo financií doteraz nespochybnilo ani nekvantifikovalo nárast našich výdavkov. Dokonca sme presvedčení, že o mnohých výdavkoch ani len netuší a nevie ich kvantifikovať, ani poukázať, v ktorých oblastiach k tomuto došlo.

O akom náraste výdavkov sa rozprávame za posledný rok? Percentuálne.