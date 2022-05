Uznesenie opisuje dôvody väzby Paru.

Mareka Paru berú do väzby. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Doterajšie dôkazy ukazujú, že advokát Marek Para nemá problém vymyslieť diskreditačné a nátlakové akcie, manipuluje svedkami a hrozí, že by ich počas vyšetrovania ovplyvňoval. Vyplýva to z uznesenia senátu Najvyššieho súdu, ktorý Paru poslal do väzby po jeho zadržaní v kauze Kaifáš.

Denník SME má uznesenie k dispozícii. Predseda senátu Juraj Kliment v ňom podrobne opisuje dôkazy o Parových pochybných aktivitách na pozadí viacerých káuz.