V súkromnej škole zohnali žiakom z Ukrajiny ukrajinskú učiteľku

Do konca júna neplatia školné.

Do slovenských základných aj stredných škôl pribudli v minulých týždňoch tisícky detí z Ukrajiny, ktoré na Slovensko prišli utekajúc pred vojnou. Štátne základné školy väčšinou nové deti rozdelili do jednotlivých tried a ukrajinskí žiaci nabehli na slovenský systém.

Súkromná základná škola Felix v Bratislave sa rozhodla pomôcť ľuďom z Ukrajiny zriadením samostatnej triedy pre deti na prvom stupni vo veku od šesť do desať rokov. K nim našla aj ukrajinskú učiteľku. Vyučovanie tak majú tieto menšie deti v materinskom ukrajinskom jazyku.

Starší žiaci od 11 do 15 rokov a tiež študenti prvého ročníka gymnázia nastúpili k tým slovenským v rámci tried na druhom stupni a gymnázia Felix.

Do konca júna bezplatne

Hoci vzdelávanie na súkromnej škole Felix nie je bezplatné, ukrajinské deti zaň do konca júna platiť nemusia. Momentálne má škola kapacity plné vo všetkých triedach.

Ukrajinskí rodičia, ktorí by mali záujem o vzdelávanie na tejto škole, sa môžu registrovať jedine ako náhradníci, informuje Felix na webovej stránke.