Ranný brífing: Zlacnenie palív tak skoro nečakajte, Spojené štáty sa nevedia poučiť

Spor Igora Matoviča s Richardom Sulíkom zamrzol, zlacnenie palív sa tak odsúva. Nevedia sa dohodnúť ani na tom, na čom sa dohodli. Pre OĽaNO sú prednejšie platy učiteľov, SaS pripúšťa aj zlacnenie inde.

Spojené štáty americké sa spamätávajú z ďalšieho masakru detí. Osemnásťročný tínedžer zastrelil na základnej škole v Texase 21 ľudí, z toho devätnásť detí. Ide o najhorší incident na škole od Sandy Hook z roku 2012.

V USA nie sú schopní sprísniť držbu zbraní, alebo zabezpečiť aspoň psychologické posudky ľudí, ktorí si zbrane kupujú. Spojené štáty mali každý deň aspoň jednu masovú streľbu a majú vážny problém, ktorý v polarizovanej spoločnosti republikáni a demokrati zrejme tak skoro nevyriešia. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Očami farmácie: Spôsobujú ovsené vločky autizmus? Dokáže viagra stoporiť zvädnuté kvety? Môžem zomrieť od bolesti? Musíme pre vakcíny zabíjať žraloky? V knihe Očami farmácie nájdete odpovede na tieto a podobné otázky, ktoré sú pre mnohých ľudí veľkou neznámou.

Spor Sulíka a Matoviča pochováva nádej na nižšiu cenu benzínu a nafty

Minister financií Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Aj keď ceny palív narástli od začiatku roka o takmer tretinu, ani od júna sa ľudia nedočkajú pomoci vlády. Zníženie cien cez zmenu daní z palív mohla totiž štátu zaplatiť nová ropná daň na ruskú ropu pre Slovnaft.

Parlament však o nej v stredu nerozhodol, ako plánoval. Poslanci hlasovanie odložili na jún. Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič sa sporí so šéfom SaS Richardom Sulíkom, ako peniaze využiť.

Matovič by chcel odhadovaných 30 miliónov až 300 miliónov eur z novej dane použiť na zvýšenie platov učiteľom a zdravotníkom. Sulík zas navrhuje znížiť DPH z palív. To však nedovoľujú európske predpisy. Zníženie ďalšej dane – spotrebnej dane na palivá – by bolo tiež možnosťou. Ceny na čerpacích staniciach by poklesli aspoň o jednotky centov. Ani tu však nenachádzajú prienik.

„Nie som optimista, že sa k niečomu dopracujeme,“ priznal Matovič. Ľudia zatiaľ hľadajú lacnejšie palivá v Poľsku a Maďarsku, kde vlády už proti vysokým cenám pohonných látok zasiahli. Na niektorých staniciach už Slovákom zakazujú, aby tam lacnejší benzín kupovali. Od júna by mali ceny klesnúť aj v Česku.

Ťaženie za výnimkou: Keďže EK už jeden precedens umožnila, ťaženie za výnimkou na zníženie DPH na palivo by sa malo skončiť úspechom. Komisii by sa totiž veľmi zložito vysvetľovalo, že Slovensku nedovolila ísť pod minimálnu európsku sadzbu DPH, keď to už umožnila Poliakom, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Andruskó na súde opäť označil Kočnera: Zoltán Andruskó, kľúčový svedok v kauze Kuciak, sa po dvoch rokoch opäť postavil pred špecializovaný súd, ktorý mu pôvodne nie celkom uveril. Od prvého momentu sudcom vyčítal, že jeho svedectvo relativizovali a prekrútili, keď tvrdili, že nehovoril s dostatočnou istotou. Najmä v tom, kto si ho najal.

Zoltán Andruskó, kľúčový svedok v kauze Kuciak, sa po dvoch rokoch opäť postavil pred špecializovaný súd, ktorý mu pôvodne nie celkom uveril. Od prvého momentu sudcom vyčítal, že jeho svedectvo relativizovali a prekrútili, keď tvrdili, že nehovoril s dostatočnou istotou. Najmä v tom, kto si ho najal. Komisárom pre deti bude Mikloško: Novým komisárom pre deti bude Jozef Mikloško, ktorý je predsedom neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Do funkcie ho nominoval poslanec Marcel Mihalik z OĽaNO, hlasovalo zaňho 79 zo 130 prítomných poslancov. Oddnes mu začína plynúť šesťročné funkčné obdobie.

Novým komisárom pre deti bude Jozef Mikloško, ktorý je predsedom neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Do funkcie ho nominoval poslanec Marcel Mihalik z OĽaNO, hlasovalo zaňho 79 zo 130 prítomných poslancov. Oddnes mu začína plynúť šesťročné funkčné obdobie. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 179 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 423 testov. V nemocniciach aktuálne leží 223 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Amerika sa spamätáva z ďalšieho masakru detí. Vrátiť Boha do škôl, navrhujú republikáni

Miestna komunita v Uvalde sa vyrovnáva s masakrom. (zdroj: TASR/AP)

Z príspevkov na sociálnych sieťach sa dá vyčítať, že Salvador Ramos konal plánovane. Rád sa fotil so zbraňami, nedávne osemnáste narodeniny oslávil tým, že si kúpil dve poloautomatické zbrane a 375 nábojov.

V utorok postrelil starú mamu, ktorá je v nemocnici vo vážnom stave. Z miesta činu utiekol a havaroval s autom pri základnej škole v texaskom meste Uvalde, ktoré leží asi 130 kilometrov západne od San Antonia.

Keď v škole spustil streľbu, mal na sebe nepriestrelnú vestu. Napriek tomu ho zastrelil príslušník americkej pohraničnej stráže. Podľa prvých informácií konal samostatne, jeho motív nebol známy.

Na základnej škole zabil devätnásť detí vo veku od piatich do deviatich rokov a dvoch dospelých. Učiteľka Eva Mirelesová napríklad zomrela, keď bránila svojich žiakov.

Ide o najhoršiu streľbu na americkej škole od roku 2012, keď v Sandy Hook v štáte Connecticut zabil strelec dvadsať detí a šiestich dospelých.

Republikánski poslanci opäť zopakovali, že zákony o držbe zbraní nie sú za masovou streľbou. „Nepotrebujeme väčšiu kontrolu zbraní. Potrebujeme návrat Boha,“ napísala na twitteri napríklad členka dolnej snemovne, niekedy až fanatická prívrženkyňa Donalda Trumpa a konšpiračného hnutia QAnon, Marjorie Taylor Greenová.

Dcéra zavraždeného Nemcova: Rusi môžu Putina odstaviť až po porážke na Ukrajine

Žanna Nemcovová na ulici Borisa Nemcova v Bratislave. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď jej otec pred rokmi varoval Západ, že Vladimira Putina treba zastaviť, lídri slobodného sveta tomu veľkú váhu neprikladali.

„Mnohí ľudia sú dnes naozaj ohromení presnosťou, s akou otec dokázal predvídať budúcnosť Ruska, a jeho schopnosťou predpovedať, čo Putin urobí,“ hovorí pre SME dcéra zavraždeného ruského politika Borisa Nemcova Žanna Nemcovová.

V Bratislave už pribudla nová ulica pomenovaná po Nemcovovi, ktorý bol pred siedmimi rokmi najvýraznejším kritikom Putinovho režimu a odporcom ruskej agresie v Donbase. Jeho meno dnes nesie ulica pri budove ruskej ambasády.

Na miesto sa prišla pozrieť aj Žanna Nemcovová, ktorá už sedem rokov žije v exile. "Rusi nechcú niesť žiadnu zodpovednosť za kroky Kremľa, chcú oddeliť svoj život od štátu. Veriť propagande je pre nich pohodlnejšie. Nechcú sa cítiť vinní.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Po dvoch rokoch sa ekonómovia, politici či podnikatelia stretli vo švajčiarskom Davose. Namiesto hľadania ciest pre obnovu ekonomiky po pandémii, čo predpovedali ako hlavnú tému stretnutia ešte začiatkom roka, hovorili prevažne o Ukrajine. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Po dvoch rokoch sa ekonómovia, politici či podnikatelia stretli vo švajčiarskom Davose. Namiesto hľadania ciest pre obnovu ekonomiky po pandémii, čo predpovedali ako hlavnú tému stretnutia ešte začiatkom roka, hovorili prevažne o Ukrajine. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Turecko tlačí pre NATO na Švédsko: Pre väčšinu Švédov je členstvo v NATO diskusiou o geopolitickom smerovaní štátu, no pre asi stotisíc Kurdov v krajine, z ktorých mnohí majú švédske občianstvo, ide aj o to, či oni alebo ich blízki neskončia vo väzení. Najmä pre tých, ktorí sa ocitli na tureckom zozname.

Pre väčšinu Švédov je členstvo v NATO diskusiou o geopolitickom smerovaní štátu, no pre asi stotisíc Kurdov v krajine, z ktorých mnohí majú švédske občianstvo, ide aj o to, či oni alebo ich blízki neskončia vo väzení. Najmä pre tých, ktorí sa ocitli na tureckom zozname. Bielorusko dodá Rusku zbrane: Bieloruský premiér Roman Golovčenko povedal, že ide o spoluprácu po skúsenostiach s vývojom vojny na Ukrajine. Priznal, že sankcie znemožňujú vyvážať zbrane a tak posilnili vzťahy s ruskými výrobcami.

Bieloruský premiér Roman Golovčenko povedal, že ide o spoluprácu po skúsenostiach s vývojom vojny na Ukrajine. Priznal, že sankcie znemožňujú vyvážať zbrane a tak posilnili vzťahy s ruskými výrobcami. Koridor za zrušenie sankcií: Rusko vytvorí koridor pre ukrajinský export potravín výmenou za zrušenie sankcií. "Vyžadujeme komplexný prístup vrátane ukončenia sankcií na ruský vývoz a obchodné transakcie," vyhlásil Andrej Rudenko z ruského rezortu zahraničia.

Rusko vytvorí koridor pre ukrajinský export potravín výmenou za zrušenie sankcií. "Vyžadujeme komplexný prístup vrátane ukončenia sankcií na ruský vývoz a obchodné transakcie," vyhlásil Andrej Rudenko z ruského rezortu zahraničia. Všetka sila sa sústredí na Donbas: Moskva sa snaží zničiť priemyselný Donbas, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V regióne aktuálne prebiehajú intenzívne boje. Zelenskyj v pravidelnom videu dodal, že všetka zostávajúca sila ruskej armády je teraz sústredená práve tu. Zelenskyj zároveň požiadal Západ o ďalšie ťažké zbrane vrátane tankov.

Moskva sa snaží zničiť priemyselný Donbas, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V regióne aktuálne prebiehajú intenzívne boje. Zelenskyj v pravidelnom videu dodal, že všetka zostávajúca sila ruskej armády je teraz sústredená práve tu. Zelenskyj zároveň požiadal Západ o ďalšie ťažké zbrane vrátane tankov. Rusi vzdali snahu o široké obkľúčenie: Ruská armáda sa vzdala snahy o široké obkľúčenie obrancov. Novým cieľom je obkľúčiť menšie bunky ukrajinských jednotiek v Doneckej a Luhanskej oblasti a dosiahnuť tak menšie, ale istejšie územné zisky. Správa amerického Inštitútu pre výskum vojny o situácii na Ukrajine opisuje spôsob, ako chce ruská armáda dosiahnuť menšie, ale istejšie územné zisky.

Ruská armáda sa vzdala snahy o široké obkľúčenie obrancov. Novým cieľom je obkľúčiť menšie bunky ukrajinských jednotiek v Doneckej a Luhanskej oblasti a dosiahnuť tak menšie, ale istejšie územné zisky. Správa amerického Inštitútu pre výskum vojny o situácii na Ukrajine opisuje spôsob, ako chce ruská armáda dosiahnuť menšie, ale istejšie územné zisky. Hegerovo varovanie v Davose: Ak Rusko porazí Ukrajinu, Slovensko bude ďalšie na rade. Aj preto musí Rusko prehrať, vyhlásil počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose premiér Eduard Heger. Počas svojho vystúpenia skritizoval členské štáty EÚ za to, že sú príliš závislé od ruských energií a vyzval lídrov, aby „prestali robiť kompromisy“ vo svojich zásadách.

Zo zahraničných webov:

Správal sa ako pán doliny. Až mu na dvere zaklopala NAKA

Radovan Varga. (zdroj: TV JOJ)

Každý slovenský región má svoje celebrity. Zväčša sú to podnikatelia, ktorých o päťdesiat kilometrov ďalej nikto nepozná, no vo svojej doline majú štatút známych a vplyvných osôb. Platilo to aj o Radovanovi Vargovi.

Podnikateľ s oficiálnym bydliskom v Helcmanovciach pôsobil v okolí Gelnice. Ak by sme jeho aktivity opisovali okolo roku 2010, mohli by sme hovoriť o vplyvnom podnikateľovi zo Spiša.

Vo svojich podnikoch zamestnával stovky ľudí. Napríklad v Prakovciach, kde sa firma Vamax-X zaoberala zhodnocovaním odpadov. Dobre známa bola aj Vargova benzínová pumpa s diskotékou v Jaklovciach a reštaurácia v Helcmanovciach.

Aj keď v tom čase už o Vargovi kolovali historky, že nie je štandardný podnikateľ, mal jednu výhodu. Pôsobil v hladovej doline, kde boli miestni vďační za každú pracovnú príležitosť. A zvesti hovorili o tom, že jeho firmy dobre platili.

Jeho biznisová trajektória bola pomerne dramatická. Do veľkej miery ju ovplyvnili udalosti, ktoré s legálnym podnikaním nemali nič spoločné. Pozostatky Vargovho „podnikateľského impéria“ stále rozpredávajú.

V krátkosti z ekonomiky:

Pravidlá pre tzv. tehotenské: Vlani na jar pribudla pre tehotné ženy možnosť získať od Sociálnej poisťovne novú dávku. Tzv. tehotenské využilo od vlaňajšieho mája do apríla tohto roka podľa údajov Sociálnej poisťovne viac ako 50-tisíc žien. V priemere dostávali približne dvesto eur mesačne. Aké pravidlá platia pri dávkach pre tehotné, matky a otcov?

Vlani na jar pribudla pre tehotné ženy možnosť získať od Sociálnej poisťovne novú dávku. Tzv. tehotenské využilo od vlaňajšieho mája do apríla tohto roka podľa údajov Sociálnej poisťovne viac ako 50-tisíc žien. V priemere dostávali približne dvesto eur mesačne. Aké pravidlá platia pri dávkach pre tehotné, matky a otcov? Rast cien nehnuteľností: Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku vzrástli medziročne o viac ako 23 percent. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu NBS. Ako uvádzajú, rast cien nehnuteľností pokračuje aj na začiatku roku 2022, pričom rast cien bytov je výraznejší ako rast cien rodinných domov.

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku vzrástli medziročne o viac ako 23 percent. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu NBS. Ako uvádzajú, rast cien nehnuteľností pokračuje aj na začiatku roku 2022, pričom rast cien bytov je výraznejší ako rast cien rodinných domov. Štátna podpora nájomného bývania: Nájomné bývanie bude na Slovensku podporené zo strany štátu. Počíta s tým návrh zákona, ktorý schválilo plénum parlamentu. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

Fíni sú sebavedomí. Skončiť vo štvrťfinále je vraj nemožné

Fínska gólová radosť na MS v hokeji 2022. (zdroj: TASR/AP)

Štvrťfinále proti Slovensku by malo byť pre náš tím lahôdkou, píše fínsky denník Iltalehti. „Levi sú v Tampere vo forme, ktorá má zlatú farbu.“

Fínski hokejisti zvládli základnú časť na majstrovstvách sveta 2022 takmer bez zaváhania. Prehrali jediný zápas. S úhlavným súperom Švédskom po samostatných nájazdoch. Aj to im však stačilo na prvú priečku v B-skupine.

Fíni majú na turnaji výbornú obranu. V siedmich zápasoch inkasovali 5 gólov. V bránke majú veľkú oporu Jussi Olkinuora. V piatich zápasoch inkasoval jeden gól. Zo 103 striel.

Už po poslednom zápase skupiny proti Čechom (3:0) fínske médiá píšu o majstrovskej forme a útoku na zlato. Hokejová expertka denníka Iltalehti Annina Rajahuhtaová nenašla v hre Fínska priestor na zlepšenie. Výkony tímu Jukku Jalonena sú vraj bezchybné.

„Vedeli sme, že výhra nad Českom nás posunie do štvrťfinále proti Slovákom. A to bol náš cieľ,“ hovorí útočnik Teemu Hartikainen pre Karjalainen.

Kliešťom pripisujú ďalšiu zákernosť. Človeku môžu spôsobiť alergiu na mäso

Kliešť americký. (zdroj: Adobe Stock)

V jednu letnú noc v roku 2008 sa zdravotná sestra Deborah Fleshmanová prebudila a zistila, že má nohy červené ako cvikla. Deň predtým nerobila nič nezvyčajné. Usporiadala vo svojom dome len malé posedenie pre priateľov. Zjedli hamburgery a vypili niekoľko pív.

O pár hodín neskôr povedala svojmu znepokojenému otcovi: "Mám pocit, že umieram."

Ako sa ukázalo po niekoľkých rokoch a podstúpení mnohých diagnostických testov, pani Fleshmanová patrí medzi tisícky Američanov, ktorí trpia alfa-gal syndrómom. Ide o alergickú reakciu na mäso cicavcov. V posledných rokoch pribúdajú dôkazy, že ho môže spôsobiť aj uhryznutie kliešťa.

"Najprv máš pocit, ako keby si horel, a potom, ako keby si spal s kaktusom," opísala Fleshmanová príznaky ochorenia pre denník NewYork Times.

V krátkosti o zdraví:

Antibiotiká prestávajú fungovať: Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o odolnosti baktérií na antibiotiká ako o globálnej hrozbe. Niektoré odhady hovoria, že do roku 2050 by antobiotická rezistencia mohla spôsobiť až 10 miliónov úmrtí ročne. Viac v rozhovore pre SME vysvetľuje vedkyňa Nikol Kadeřábková , ktorá pracuje na skúmaní antimikrobiálnej rezistencie na Texaskej univerzite v Austine.

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o odolnosti baktérií na antibiotiká ako o globálnej hrozbe. Niektoré odhady hovoria, že do roku 2050 by antobiotická rezistencia mohla spôsobiť až 10 miliónov úmrtí ročne. Viac v rozhovore pre SME vysvetľuje vedkyňa Nikol Kadeřábková , ktorá pracuje na skúmaní antimikrobiálnej rezistencie na Texaskej univerzite v Austine. Už žiadne ihly: Každý rok sa na celom svete predčasne narodí viac ako 15 miliónov detí. Po tom, čo sú hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti, môžu podstúpiť množstvo testov. Uľahčiť prácu zdravotníkov na novorodeneckom a detskom oddelení by mohol inteligentný cumlík.

Každý rok sa na celom svete predčasne narodí viac ako 15 miliónov detí. Po tom, čo sú hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti, môžu podstúpiť množstvo testov. Uľahčiť prácu zdravotníkov na novorodeneckom a detskom oddelení by mohol inteligentný cumlík. Kompresné oblečenie a regenerácia svalov: Kompresné oblečenie sa stalo populárnym najmä medzi ľuďmi, ktorí sa venujú vytrvalostnejším druhom športu. Okrem toho, že uľahčuje pohyb, podľa niektorých výrobcov by malo tiež napomáhať regenerácii svalov po fyzickej aktivite. Je to pravda, ide len o šikovný marketingový ťah alebo je to omyl predchádzajúcich vedeckých štúdií? Vedcov odpoveď prekvapila.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jozef Mihál. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Parlament schválil Matovičov inflačný balíček. Ako to bude vyzerať v praxi? Ako mohla vyzerať takáto pomoc adresnejšie? A čo dôchodková reforma, je už definitívne passé? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom práce Jozefom Mihálom.

