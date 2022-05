Dobré ráno: Ani streľba v Texase zrejme nezmení držbu zbraní v USA

Druhá najkrvavejšia streľba na škole v USA.

19 detí a dve učiteľky - bilancia šialenej streľby v americkom Texase je tak strašná, že je o nej ťažké vôbec hovoriť. Ešte ťažšie je pochopiť ako je možné, že 10 rokov po rovnakej smrteľnej streľbe v Sandy Hook v Spojených štátoch neboli schopní sprísniť držbu zbraní, alebo zabezpečiť aspoň psychologické posudky ľudí, ktorí si zbrane kupujú. Spojené štáty mali každý deň aspoň jednu masovú streľbu a majú vážny problém, ktorý v polarizovanej spoločnosti republikáni a demokrati zrejme tak skoro nevyriešia.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala o streľbe v Spojených štátoch s Janom Benešom, amerikanistom z Olomouckej univerzity.

Zdroj zvukov: ABC News, Youtube

Krátky prehľad správ

Rozhodnutie o embargu na ruskú ropu v EÚ sa zrodí do konca mája. Vyhlásil to predseda Európskej rady Charles Michel s tým, že to vyžadovať veľa dialógu. „Veľmi tvrdo pracujeme, aby sme zostali jednotní,“ zdôraznil Michel.

Na Slovensku naďalej nebol potvrdený žiaden prípad opičích kiahní, potvrdil Úrad verejného zdravotníctva. Reálne riziko vzniku ochorenia existuje, ale rozsiahle epidémie úrad nepredpokladá. Očakáva skôr sporadické ohniská.

Proces v kauze Dobytkár bude pokračovať v júni, senát pojednávanie prerušil. Obžalovaní z prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti sú aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör či finančník Martin Kvietik. Pred senátom prítomní vyhlásili, že sú nevinní, respektíve využili svoje právo a nevyjadrili sa.

Ukrajina potrebuje najmä raketomety a granátomety. Bez nich nebude môcť oslobodiť Cherson a situácia v Donbase sa ešte zhorší, povedal minister zahraničia Kuleba v Davose na ekonomickom fóre

