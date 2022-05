Zákon o volebnej kampani (komunálne voľby)

Prečítajte si zákon o volebnej kampani.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zákon číslo 181/2014

181 ZÁKON z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona číslo 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ZÁKON O VOLEBNEJ KAMPANI

§ 2 Volebná kampaň

(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

§ 6 Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

(1) Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto

a) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,

b) na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,

c) na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov

1. od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,

2. od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,

3. od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,

4. od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,

6. od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,

7. do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.

(2) Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.

(3) Ak kandidát vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, kandiduje na viac funkcií súčasne, sumy podľa odseku 1 sa pre jednotlivé funkcie sčítajú.

(4) Nezávislému kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.

(5) Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

(6) Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.

(7) Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.

(8) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(9) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 8 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(10) Výpisy z účtu podľa odseku 8 musí nezávislý kandidát uchovávať tri roky od ich vydania.

(11) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.

(12) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 8 a 11 na volebnú kampaň v členení

a) náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet,

b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,

c) náklady na úhradu volebných plagátov,

d) cestovné výdavky,

e) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,

f) všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,

g) prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

(13) Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(14) Doklady z evidencie podľa odsekov 11 a 12 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(15) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 12, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb; správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

(16) Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 15 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.

(17) Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odsekoch 1 a 4 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.

(18) Nezávislý kandidát a kandidát podľa odseku 17 je povinný na požiadanie okresného úradu doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa kontroly transparentnosti jeho volebnej kampane podľa § 15 do desiatich dní od doručenia žiadosti.

§ 7 Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

(1) Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa nekonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň, môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 750 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 9 a § 4; vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na jednom osobitnom účte. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 7, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa piatej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.

(2) Politická strana je povinná na požiadanie okresného úradu doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa kontroly transparentnosti jej volebnej kampane podľa § 15 do desiatich dní od doručenia žiadosti.

§ 9 Kontrola volebnej kampane

(1) Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona vykonávajú

a) ministerstvo vnútra a

b) okresný úrad.

(2) Každý je povinný poskytnúť ministerstvu vnútra a okresnému úradu súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom a za tým účelom na požiadanie ministerstva vnútra a okresného úradu a v nimi určenej lehote doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj.

(3) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.

§ 11a

§ 11 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy

(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.

(2) Nárok na vysielací čas na politickú reklamu podľa odseku 1 sa uplatňuje písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, inak zaniká.

(3) RTVS a vysielateľ s licenciou po uplatnení nárokov podľa odseku 2 najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy rozvrhnú vyhradený vysielací čas tak, aby žiadny z kandidátov nebol znevýhodnený. Pri rozvrhnutí vysielacieho času Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou určia dĺžku politickej reklamy medzi kandidujúce subjekty podľa odseku 1, ako aj presný čas jej vysielania, a tieto údaje oznámia objednávateľovi.

(4) RTVS a vysielateľ s licenciou môžu okrem času podľa odsekov 1 až 3 vysielať politickú reklamu kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, kandidáta na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, kandidáta na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva alebo kandidáta na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý je zároveň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti; takýto kandidát má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu bola pridelená ako kandidátovi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti.

(5) Rozhlas a televízia Slovenska môže na čas ustanovený v § 12 ods. 1 okrem času podľa odsekov 1 až 4 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.

(6) Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odsekov 1 až 4 diskusné programy s kandidátmi podľa odseku 5, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Ak vysielateľ s licenciou vyhradí vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov uvedených v odseku 5, je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.

(7) Vysielanie iných programov ako programov uvedených v § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 5 a 6 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 až 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.

(8) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy a kandidáti podľa § 6. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

§ 12 Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy

(1) Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

(2) Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesie jej objednávateľ.

(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.

(4) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)

(5) Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10 až 11a sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

(7) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 14 Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane

(1) Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 15 Transparentnosť volebnej kampane

(1) Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet.

(2) Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

§ 16 Umiestňovanie volebných plagátov

Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

§ 17 Volebný prieskum a volebná anketa

(1) Volebný prieskum je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení najmä podľa pohlavia, veku, vzdelania alebo adresy trvalého pobytu.

(2) Volebná anketa je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý sa neuskutočnil spôsobom podľa odseku 1.

(3) V čase 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania sa zakazuje zverejňovať výsledky volebných prieskumov podľa odseku 1 a výsledky volebných ankiet podľa odseku 2. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet sa zakazuje zverejňovať v čase 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

(4) Prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočňuje v deň konania volieb, je možné vykonávať len s voličmi, ktorí opustili volebnú miestnosť, a to len tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania.

(5) Zverejňovať výsledky prieskumu verejnej mienky podľa odseku 4 sa zakazuje až do skončenia hlasovania.

§ 18 Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch

(1) Politická strana, kandidát na prezidenta a kandidát podľa § 6 (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) môže prijať peňažný dar na osobitný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z osobitného účtu nie je preukázané, kto je darcom, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.

(2) Ak darca poukáže majiteľovi osobitného účtu peňažný dar vkladom v hotovosti na osobitný účet, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.

(3) Ak majiteľ osobitného účtu nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu postupom podľa odseku 1.

(4) Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet výlučne prevodom z iného účtu.

(5) Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Majiteľ osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.

(6) S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

(7) Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

§ 19 Správne delikty

(1) Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak

a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2,

b) kandidát uvedený na jej kandidátne listine vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, alebo

c) poruší zákaz podľa § 17 ods. 3 alebo 5.

(2) Štátna komisia uloží v rovnakej výške každej z politických strán tvoriacej koalíciu pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak kandidát uvedený na kandidátnej listine tejto koalície vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2.

(3) Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak

a) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 2, 3, 5 alebo 6,

b) nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 9,

c) nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,

d) nesplní povinnosť podľa § 15 vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu,

e) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo

f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(4) Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak

a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b) poruší zákaz podľa § 17 ods. 3 alebo 5.

(5)Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak

a) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 7,

b) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 11,

c) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 13 alebo 14,

d) nesplní povinnosť podľa § 15,

e) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo

f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(6) Štátna komisia uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b) poruší zákaz podľa § 17 ods. 3 alebo 5.

(7) Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 8, 13 alebo 14,

b) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo

c) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(8) Ministerstvo vnútra uloží

a) politickej strane, ktorá prekročila prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročila prípustnú sumu nákladov,

b) kandidátovi na prezidenta, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov,

c) kandidátovi podľa § 6, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov.

(9) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 14 ods. 1 alebo § 17 ods. 3 alebo 5.

(10) Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17 ods. 3 alebo 5.

(11) Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 300 eur do 1 000 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.

(12) Okresný úrad uloží pokutu od 300 eur do 1 000 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.

(13) Okresný úrad uloží pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur politickej strane, ak nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2 alebo § 15 vo voľbách do orgánov územnej samosprávy.

(14) Pokuty podľa odsekov 1 až 13 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky alebo okresný úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr však do piatich rokov od porušenia zákona.

(15) Pri rozhodovaní o výške pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a trvanie protiprávneho stavu.

(16) Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(17) O správnom delikte podľa odseku 2 sa vykoná spoločné konanie.

(18) Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 2, 4 a 6 nemožno podať odvolanie.

(19) O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.

§ 20 Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,

b) poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,

c) prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky,

d) ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky alebo

e) ako kandidát podľa § 6 nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 18 alebo § 15.

(2) Okresný úrad uloží za priestupok

a) podľa odseku 1 písm. a) alebo b) pokutu od 300 eur do 30 000 eur,

b) podľa odseku 1 písm. c) alebo d) pokutu od 300 eur do 3 000 eur,

c) podľa odseku 1 písm. e) pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.