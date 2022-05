Muža jej zabil medveď. Chcela by som radšej jeho ako odškodné, vraví žena

Súd priznal Anne Mydliarovej odškodné 60-tisíc eur.

Takmer pred rokom zabil medveď v lokalite Banskô nad Liptovskou Lúžnou 57 -ročného Dušana Mydliara. Bol to prvý známy prípad, keď šelma zabila na Slovensku človeka.

Po takmer roku sa jeho manželke Anne podarilo pre ňu a dve jej dcéry vysúdiť odškodné 60-tisíc eur. Stredajší rozsudok Okresného súdu však ešte nie je právoplatný.

V rozhovore pre denník SME si ANNA MYDLIAROVÁ spomína na manžela, na okolnosti tragédie, na súd o odškodné aj na postoj ministerstva životného prostredia.

Ste spokojná s odškodným?

Bola by som radšej, keby nám nebolo treba žiadne odškodné a môj manžel a pre naše dcéry milujúci otec by tu bol.

Nepridáva nám na psychike sa súdiť o nejakú žobračenku. Máme dosť čo robiť, aby sme sa vyrovnali s tým, čo sa stalo, a nie ešte chodiť na súdy a vypovedať. Žiadne odškodné nám manžela a otca nenahradí.

Najskôr vám priznali 22-tisíc a teraz 60-tisíc eur, lebo odškodnili aj vaše dospelé dcéry. Aspoň to považujete za pozitívny posun?

Áno, najmä zo strany súdu. Avšak z ministerstva životného prostredia sa ozvali až po tom, ako sa prípad medializoval. Keby sa to nestalo, tak je ticho.

Minister Ján Budaj veľkodušne vystúpil a vravel, ako idú všetko riešiť. A čo sa odvtedy udialo? Nič. Absolútne nič. Keby sme to my nerozpútali, tak by bolo ticho.

Mysleli si, že budeme celí šťastní, keď mi dajú smiešne odškodné. V dnešných časoch je to žobračenka. Biť sa o ňu, ako sme sa museli my, je smutná vec. To oni z ministerstva nás mali kontaktovať a mala to byť samozrejmá vec.

Môj manžel bol šikovný, vyhľadávaný majster. Okrem elektriny, vody a kúrenia vedel urobiť všetko. Bol šikovný maliar, murár, robil kúpeľne či obklady. Tých 20-tisíc by zarobil do roka.

Chcete teda povedať, že keby ste prípad nemedializovali, ministerstvo by sa o vás nezaujímalo?

Áno, isto. Ani by o nás nezakopli.

Nikto z ministerstva vás nekontaktoval?