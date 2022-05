Viac miesta aj osobných vecí. Vláda zmiernila podmienky obvinených vo väzbe

Rozvedení rodičia by sa mohli na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby im podmienky určil súd. Umožniť to má zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine.

Štát chce postaviť nový priemyselný park na východe Slovenska. Vláda schválila návrh realizácie tohto investičného projektu. Ministerstvo hospodárstva SR zároveň dostalo za úlohu zabezpečiť jeho prípravu do konca roku 2025. V prípade realizácie projektu by išlo o jeden z najväčších priemyselných parkov v Prešovskom samosprávnom kraji. Rezort hospodárstva už pritom pracuje na priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, ako aj strategickom parku Valaliky.

Slovensko je o krok bližšie k čerpaniu prostriedkov z plánu obnovy na energetické zelené projekty. Vládny kabinet schválil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby, do ktorej implementovala štyri roky starú európsku smernicu o podpore využívania zelenej energie.

Vláda vymenovala Petra Sekáča do funkcie štátneho tajomníka podpredsedu vlády. Do funkcie nastúpi 1. júna. Zároveň kabinet odvolal z tejto funkcie Martina Hypského. Peter Sekáč pracuje na Úrade vlády SR od roku 2020, a to na pozícii Generálneho riaditeľa Sekcie stratégie a plánovania.

Súdne prieťahy v konaniach pri rozhodovaní o právach a povinnostiach k deťom by sa mali od decembra tohto roka skrátiť. Vyplýva to z návrhu novely Civilného mimosporového poriadku, ktorý dnes schválila vláda. Legislatívnym návrhom sa má podporiť zachovanie vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj po rozvode. Upravuje procesné pravidlá v konaniach o deťoch. Podľa novely by mal mať jeden sudca na starosti všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej by to malo zvýšiť efektívnosť v rámci jednotlivých konaní.

Vláda bude mať ďalší poradný orgán. Zriadi sa Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Pôjde o poradný orgán prepájajúci štátne inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, či stavovské organizácie pri tvorbe a realizácii politiky štátu v oblasti rodiny a demografického vývoja. Návrh na zriadenie rady na rokovanie vlády predložil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím má od konca júna 2025 upravovať nový zákon. Ten by mal zadefinovať požiadavky na prístupnosť určitých služieb a povinnosti pre poskytovateľov týchto služieb. Ide najmä o elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, bankové služby, či služby elektronického obchodu. Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Výdavky osobitného účtu Štátnej pokladnice sa rozšíria o úročenie zostatkov negatívnou úrokovou sadzbou, a tiež o výdavky, ktoré vznikajú z dôvodu zavádzania nových služieb pre klientov Štátnej pokladnice. Sem patrí napríklad zmluvne dohodnutá ročná odmena pre Národnú banku Slovenska za poskytovanie špecializovaných bankových služieb v krízových situáciách. Vyplýva to z novely zákona o Štátnej pokladnici. Zmeny sa dotknú aj kompetencií Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Vláda odsúhlasila uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Zo schváleného návrhu vyplýva, že zmluva umožní slovenským firmám nasledujúcich sedem rokov priame zapojenie sa do dodávateľských reťazcov v rámci ESA.