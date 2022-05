Dobré ráno: Matovič sa dohodol s fašistami, a toto je len začiatok

Politika sa zmenila na bizarnú liečebňu.

Kedysi to bolo tabu, odpornosť, čosi nepredstaviteľné: špeciálne ak ste sa zakrývali nálepkami toho lepšieho a slušnejšieho Slovenska. No aj Hegerova vláda pod taktovkou Igora Matoviča kšeftuje a hlasuje s fašistami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Či nám tu vzniká tieňová koalícia fanatikov a fašistov, či má pre SaS zmysel ostávať vo vláde a čo s tým všetkým má osobnosť premiéra aj ministra financií?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Zdroj: Rádio Expres

Krátky prehľad správ

Poslanci OĽaNO hovoria, že v prípade nepodpísania Matovičovho balíčka na pomoc rodinám sú pripravení prelomiť veto prezidentky. Medzičasom ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzývajú Juraja Šeligu, aby sa za hlasovanie spolu s fašistami vzdal poslaneckého mandátu.

Novým komisárom pre deti bude Jozef Mikloško. Mikloško, ktorý nahradí Vieru Tomanovú, je predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Mikloška zvolilo OĽaNO vďaka hlasom Smeru, známy je z minulosti aj svojimi homofóbnymi postojmi.

Pekári hovoria o zvyšovaní cien chleba a pečiva. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov tvrdí, že takzvané odbytové ceny chleba a pečiva sú neudržateľné, pretože náklady na ich výrobu stúpli v dvojciferných číslach.

Sulík odkazuje Matovičovi, že regulovať televízne diskusie je rovnaká blbosť ako vládne noviny. SaS preto podobný nápad nepodporí, strana však nevie vylúčiť, že Matovič si nenájde podporu niekde inde. Minister hospodárstva tiež ministrovi financií odkázal, že to je silná forma cenzúry.

Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bude postupovať ďalej a mohlo by ohroziť aj Slovensko. Vo švajčiarskom Davose to povedal premiér Eduard Heger. Pre Sky News dodal, že ďalší na rade sme my. Ak (Ukrajinci) nezvíťazia, vieme, že Rusko pôjde ďalej, čiže je to skutočne veľmi dôležité a musíme to chápať, najmä v Európskej únii.

Odporúčanie

Ak budete mať niekedy cestu Prahou, prípadne sa tam práve nachádzate, zastavte sa v krásnom objekte vynovenej Kunsthalle Praha. Práve tam prebieha výstava Kinetismus: 100 let elektřiny v umění a je pekným a vizuálne strhujúcim predstavením tejto svojskej avantgardy. Ja som výstavu videl, páčila sa mi a aj preto ju dnes odporúčam.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.