Blahov šéf z Ústavu politických vied odchádza na vlastnú žiadosť

Na SAV nevedia, či Dinušov odchod súvisí s vydaním publikácie Lenin a 21. storočie.

BRATISLAVA. Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Peter Dinuš, kde pôsobí aj poslanec Národnej rady SR za Smer Ľuboš Blaha, končí na vlastnú žiadosť vo funkcii k 30. júnu. Potvrdila to hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Ako prvý o jeho odchode informoval Denník N. Podľa denníka sa Dinuš tak rozhodol po tom, ako vo vydavateľstve SAV vyšla pod pseudonymom Blahova kniha o Leninovi.

Gáliková v reakcii na to uviedla, že nevedia, či Dinušov odchod súvisí s vydaním publikácie Lenin a 21. storočie, no nedá sa to podľa nej ani vylúčiť. O zástupcovi Dinuša by sa malo rozhodnúť 16. júna na riadnom zasadnutí Predsedníctva SAV.

„Spôsob vydania tejto publikácie považuje vedenie SAV za neštandardný. Riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v. v. i. presadil vydanie knihy v pôvodnom znení aj napriek odporu redakčnej rady a pán Dinuš stratil dôveru vedenia SAV,“ priblížila Gáliková.

Vedenie SAV dalo tiež posúdiť vedeckú hodnotu knihy Lenin a 21. storočie. To, či táto práca spĺňa kritériá vedeckej publikácie, sa dozvedia až nazhromaždia všetky odborné posudky.

Gáliková podotkla, že vydanie vedeckej publikácie pod pseudonymom je vo vedeckej obci absolútne neštandardné. Dodala, že v histórii Vydavateľstva Veda sa to doteraz nestalo.

Riadne zasadnutie Predsedníctva SAV, na ktorom bude vedením Ústavu politických vied SAV poverený niektorý z jeho zamestnancov, pravdepodobne zástupca riaditeľa, sa uskutoční 16. júna.

„Definitívne rozhodnutie bude známe po zasadnutí predsedníctva. Na tomto zasadnutí bude zároveň vyhlásené riadne výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v. v. i.,“ doplnila Gáliková.