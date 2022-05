Exminister práce Mihál: Matovič chce dávkami na deti po sebe zanechať pomníček

Vláda podľa neho nie je schopná hlbších reforiem.

Parlament schválil balíček zákonov z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Koalícia na to využila aj hlasy fašistov. Opatrenia, medzi ktoré patrí zvýšenie príspevku a daňového bonusu na deti, ako aj príspevok na krúžky, budú stáť ročne približne 1,2 miliardy eur. Doteraz však nie je jasné, odkiaľ na to štát vezme peniaze.

„Pripomienkové konanie prebiehalo na facebooku. Celý týždeň som do Igora Matoviča búšili svojimi statusmi. Mohlo to mať úspech, v niečom aj malo, ale vo väčšine prípadov, bohužiaľ, nie, pretože si ide svoje,“ hovorí o schválenom balíčku exminister práce JOZEF MIHÁL (vtedy SaS).

Zvyšovanie spomínaných dávok je podľa neho potrebné, ministra financií však kritizuje za to, že tak urobil urýchlene a bez širšej debaty.

Rozpočtová rada zverejnila analýzu návrhov ministra Matoviča, z ktorej vyplýva, že by mohli pomôcť najchudobnejším domácnostiam. Veľká časť nárastu príjmu však spočíva v krúžkoch. Môže to teda vyzerať tak, že dieťa z chudobnejších pomerov bude mať od štátu peniaze na krúžky, ale bude tam chodiť hladné?

Môže to tak dopadnúť. Peňazí na krúžky bude dosť, ale peňazí na samotný život alebo na štúdium bude menej, respektíve s tým budú naďalej problémy v týchto rodinách.

Častým argumentom je, že štát nevie pomôcť adresnejšie a lepšie špecifikovať rodiny, ktoré pomoc najviac potrebujú. Je to pravda?

Je to úplný nezmysel a zjednodušenie. Máme rokmi overený systém pomoci v hmotnej núdzi, čiže štát presne vie, kto a prečo v hmotnej núdzi je. Vieme aj to, kto má príjem pomerne slušný alebo dokonca vysoký, pretože sa robia daňové priznania a ročné zúčtovania. Finančná správa vie o našich každoročných finančných pomeroch veľmi dobre.

Jozef Mihál je matematik-analytik, lektor v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu,

v rokoch 2009 až 2017 bol členom strany Sloboda a Solidarita, za ktorú v rokoch 2010 až 2012 zastával post ministra práce,

v roku 2018 spoluzaložil stranu Spolu, z ktorej po neúspechu v parlamentných voľbách v roku 2020 odišiel,

následne ohlásil svoj návrat do SaS a menej ako mesiac zastával funkciu štátneho tajomníka ministerstva práce za vlády Igora Matoviča.

Nemáme funkčný príspevok na bývanie, a tak máme ľudí v hlbokej chudobe, ktorí sú na nízkej dávke. Potom je tu skupina ľudí ohrozená chudobou, ktorým by príspevok pomohol. Prišlo by vám to adresnejšie?

Ak niečo v systéme chýba, je to nastavenie príspevku na bývanie, ktorý by mali logicky dostať aj rodiny, ktoré zárobok majú, ale je veľmi nízky. Vieme ich vďaka daňovému priznaniu identifikovať. Keď náklady na bývanie stúpajú, príspevok na bývanie by pokojne mohol byť naviazaný nielen na to, že ste v hmotnej núdzi, ale mohol by byť istým spôsobom sčasti dávaný aj rodinám, ktoré príjem majú, ale je príliš nízky.

Ako adresnejšie zvýšiť nízke prídavky na deti?