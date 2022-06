V hladových dolinách bude Matovičov balíček len slabou záplatou na zdražovanie

Iveta Oľhová z Utekáča má štyridsaťjeden rokov. Pri pohľade na jej strhanú tvár a skrútené prsty by jej človek tipoval viac. Po jej útlom tele sa vešia štvorročná dcéra.

„Je mi nejaká chorľavá, už týždeň má sopeľ, ani do škôlky nemôže,“ hovorí Oľhová.

Malé plavovlasé dievča je jedným z piatich Oľhovej detí. Má dvoch chlapcov a tri dievčatá. Okrem najmladšej škôlkarky sú všetky deti v školopovinnom veku. Najstaršieho syna čaká posledný ročník základnej školy. O strednej zatiaľ nie je reč.

O takej budúcnosti Oľhová nepremýšľa. Najďalej sa v myšlienkach dostane po vyúčtovanie elektriny a plynu, ktoré čoskoro príde. A už teraz sa bojí. Ceny energií podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2022 vzrástli a domácnosti pripravia mesačne o tri až štyri eurá viac ako v minulom roku. Pokiaľ domácnosť využíva elektrinu aj na ohrev vody a kúrenie, cena môže vzrásť až o 14 eur za mesiac.

To je Oľhovej prípad. Pri týchto sumách sa len prežehná a prevráti očami. Nevie, čo bude robiť.

Inflácia začala postpandemickým oživením ešte pred vojnou na Ukrajine. Z marcových 10,4 percenta teraz stúpla na 11,8. Je najvyššia od júna roku 2000, informuje Štatistický úrad s tým, že spotrebiteľské ceny rástli už pätnásty mesiac za sebou.

Utekáč sa s nízkou životnou úrovňou a vysokou nezamestnanosťou trápil aj bez takmer dvanásťpercentnej inflácie. V podobných oblastiach hladových dolín sa môže stať, že ani jednorazová pomoc ľuďom v hmotnej núdzi nemusí pomôcť.

Aspoň deťom ponožky

Oľhová žije s deťmi v malom jednoizbovom sociálnom byte. V spacej miestnosti sú pri jednej stene dvojposchodové postele, pri druhej rozkladacie váľandy. Vedľa dverí je zopár skriniek a televízor. V malej kuchynke má stôl, stoličky, sporák a malú posteľ, kde spáva ona.

Iveta Oľhová (zdroj: SME/Marko Erd)

V dome, kde sa sociálne byty nachádzajú, boli kedysi kancelárie, ktoré patrili utekáčskym sklárňam. V časti, kde býva Oľhová s deťmi, nie je ani kúpeľňa, po vodu si chodí na chodbu, kde je malé umývadlo.

Do Utekáča sa s bývalým manželom prisťahovali pred pätnástimi rokmi, sľúbili mu robotu pri pasení dobytka na neďalekej Sihle. Po pár týždňoch však v práci skončil, časom skončilo aj ich manželstvo a dnes sú už osem rokov rozvedení.

Oľhovej bývalý muž sa párkrát do mesiaca vráti do bytu, no nemajú dobrý vzťah. Celú domácnosť musí utiahnuť sama. Z dávky v hmotnej núdzi, z príspevkov na deti a z nepravidelného výživného.

Mesačne dostane dokopy 409,05 eura (129,40 eura tvoria rodinné prídavky a 279,65 dávka v hmotnej núdzi), po zaplatení nájmu (52 eur), energií (75 eur), stravy v školskej jedálni (10 eur) a poplatku za komunálny odpad (10 eur) jej ostane na živobytie 262 eur. Z týchto peňazí musí každý mesiac nakŕmiť seba aj päť detí, nakúpiť im pomôcky do školy a zaplatiť lekára.