Slovenská atrakcia pripomína známe jaskynné domčeky v Turecku

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Chcel s ním spraviť slušný rozhovor. Skončil s označením fašista

Novinár denníka Sme Roman Cuprik rozpráva v podcaste o skúsenosti s vplyvnými slovenskými dezinformátormi. After a few questions, a pro-Putin supporter called him a fascist

2. Najprv prišli s cyklodrezinami, teraz lákajú turistov na rikše

Stredné Slovensko predstavilo novinky tohtoročnej letnej sezóny. New ferrata and cycling-rickshaw in central Slovakia

Cyklodreziny. (zdroj: TASR)

3. Lietadlá im krúžili iba niekoľko pár stoviek metrov nad hlavami

Až 4,000 výcvikov typu “touch and go” sa koná ročne po celom svete, vrátane východného Slovenska. Low flying planes circling Košice

4. Jedným pomáhajú hľadať prácu, druhým zase zamestnancov: Najväčší hráči na trhu pracovných agentúr

Najnovší rebríček Career & Employment Guide odkrýva najväčšie náborové agentúry, agentúry dočasného zamestnania, ale aj spoločnosti v segmente ľudských zdrojov na Slovensku. Largest companies that help search for jobs or employees

5. Einstein neveril, že by čierna diera mohla existovať. A predsa sú

Čo naznačuje obrázok čiernej diery v centre našej galaxie? Slovak scientist explains what new black hole image tells us about the galaxy

6. V Srbsku vydávali falošné potvrdenia, ktoré mali dopomôcť cudzincom stať sa Slovákmi

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozastavil uznávanie potvrdení z Matice slovenskej v Srbsku. Slovak institution in Serbia issued fake documents to foreigners

7. Rakúšania dali zbohom projektu, ktorý by spojil Viedeň s Košicami

Experti sa báli vplyvu Ruska, Rakúsko by na projekte získalo, a čo Slovensko? Projektu nefandilo. Austrians pull out of ambitious broad-gauge railway project

Viedeň. (zdroj: TASR)

8. O nás, bez nás

Rozhovor s riaditeľkou agentúry Adecco Slovakia o tom, ako sa robia zmeny v zákonoch na Slovensku, chýbajúcich zručnostiach Slovákov a prečo môže Slovensko konkurovať Poľsku či Česku len ťažko. Slovak people are not job hoppers

9. Je tá osoba živá alebo ide o virtuálnu realitu?

Ukrajinský tím učí umelú inteligenciu rozoznávať rozdiely medzi fotkou a skutočným človekom. Ukrainians put on masks and try to trick artificial intelligence

10. Pripomínajú jaskynné domčeky v Turecku či Tunisku, ale nájdeme ich na strednom Slovensku.

Po víkendovom prehľade podujatí a kultúrno-cestovateľských správ siahajú cudzinci každý týždeň. Weekend: Tourist attraction in Slovak town reminiscent of Turkey and Tunisia

