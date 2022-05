Šéfovať RTVS chcú ôsmi muži. Rezník aj Búza

Rezník chce svoje projekty dotiahnuť do konca

Súčasný riaditeľ RTVS, bývalý šéf programu, či zakladateľ náboženského vysielania aj filmový producent. Osem mužov by rado stálo na čele Rozhlasu a televízie Slovenska.

Kandidáti na tento post doručili v piatok svoje prihlášky parlamentnému mediálnemu výboru.

Podľa očakávaní sa o kreslo hlási aj súčasný riaditeľ Jaroslav Rezník, ktorý vedie verejnoprávny telerozhlas od augusta 2017.

„Nebolo to vôbec jednoduché, ale nakoniec som sa rozhodol opäť vstúpiť do tohto boja,“ uviedol pre SME. „Pri mojom rozhodovaní bolo kľúčové to, že v RTVS je rozbehnutých množstvo projektov, ktoré pripravujem s ľuďmi, ktorým na ďalšom rozvoji verejnoprávnej inštitúcie mimoriadne záleží. Verím, že sa nám podarilo RTVS za päť rokov posunúť dopredu tak, že sa stala významnou informačnou, multikultúrnou a normotvornou inštitúciou. Zároveň si však plne uvedomujem, že je ešte množstvo vecí, ktoré je dôležité dotiahnuť do konca. Vnímam to ako svoju povinnosť a záväzok voči divákom a poslucháčom, ale i mojim spolupracovníkom,“ vysvetlil.

Medzi kandidátmi je aj Tibor Búza, bývalý programový riaditeľ RTVS, ktorým bol v rokoch 2012 až 2018. Pôsobil v období, keď RTVS viedol Václav Mika a krátko po nástupe Jaroslava Rezníka odišiel.