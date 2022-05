Kollár: V komunálnych voľbách budeme mať s Hlasom jednu kandidátku

Pellegrini napáda koalíciu, ale nikdy to nerobí nekorektne. To si na ňom vážim, hovorí predseda parlamentu.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Žigová.

Parlament schválil inflačný balíček Igora Matoviča (OĽaNO), v ktorom sú zvýšené prídavky na deti aj vyšší daňový bonus. Návrh podporilo 82 poslancov, kluby OĽaNO, Sme rodina, kotlebovci aj bývalí poslanci ĽSNS okolo Štefana Kuffu (OĽaNO). Suma 1,2 miliardy ročne prešla parlamentom expresným konaním a bez diskusie s odborníkmi. Novela ešte čaká na podpis prezidentky.

„V prípade, či Fica vydáme, alebo nevydáme, som bol poškodený a nebudem rozhodovať tak alebo tak, lebo jedna alebo druhá strana by ma okamžite napadla, že som v tom bol involvovaný a nerozhodoval som sa podľa vedomia a svedomia, ale podľa emócií,“ hovorí predseda parlamentu a hnutia Sme rodina BORIS KOLLÁR.

Boris Kollár od roku 2020 je predsedom parlamentu,

v roku 2015 založil hnutie Sme rodina,

hnutie v minulých parlamentných voľbách získalo 8,24 percenta hlasov.

Predseda SaS Richard Sulík povedal: „Ide o hulvátske znásilňovanie legislatívneho procesu. Nemali by sme sa tváriť, že je to v poriadku, lebo si to zmyslel Igor Matovič a okolo neho musíme chodiť po špičkách, lebo teraz má svoju manickú fázu. Musíme dva, tri mesiace vydržať, kým to prejde, a potom bude zas, dúfajme, pokoj.“ Má Matovič manickú fázu?

Nevolil by som hrubý slovník Richarda Sulíka, ktorý v poslednom období takýmto spôsobom robí politiku. Myslím si, že aktivita by sa nemala stotožňovať s manickou fázou a navodzovať medzi ľuďmi dojem, že niekto je psychiatrický pacient s nejakou poruchou.

Nepáči sa mi, keď si to medzi sebou robíme. Nedávno som tiež mal nepekný atak od Richarda smerom k mojim deťom. Myslím si, že takéto veci by sa nemali v politike robiť, hlavne medzi koaličnými partnermi.

Zákony, ktoré Igor Matovič predkladal, videli členovia vlády v písomnej podobe až noc pred rokovaním. Do parlamentu išli v skrátenom legislatívnom konaní, hoci ide o opatrenia za veľmi veľa peňazí ročne. Rezignovala koalícia na legislatívne pravidlá?

Myslím si, že nie. Za seba môžem povedať, že sme o tom boli informovaní. Konzultovali sme to s pánom ministrom financií. Veľmi dlho to s nami preberal a bol za nami s dostatočným predstihom. Vedeli sme, čo ide urobiť. Nebudem sa pozerať na spôsob, ale na to, či sa to schváli a či bude pomoc do rodín doručená.

V parlamente máte rokovací poriadok, kde sú jasné pravidlá. Pomoc ste mohli schváliť štandardným legislatívnym procesom.

Máte pocit, že sme to schválili neštandardne alebo mimo zákona? Nie. Myslím si, že keby sme porušovali zákon, nemôže to prejsť. Obvykle sa to možno robí inak, ale je aj zákonný rámec urobiť to takto. Nikto nemôže povedať, že sa to urobilo protizákonne.

Ministerstvo financií požiadavku na zrýchlené konanie odôvodnilo hroziacimi vážnymi škodami. Tvrdí, že ich môže spôsobiť pokles dopytu od ľudí v dôsledku zvyšovania cien. Pritom podľa poslednej prognózy analytikov ministerstva financií bude tento aj budúci rok spotreba domácností rásť. Ešte raz – sú tam presné spôsoby, prečo, ktoré zákony a za akých okolností môžu ísť do skráteného legislatívneho konania. Vyzerá to, že ste nesplnili ani jednu z požiadaviek.

To je možno niečí názor. Mali sme tu kopu názorov aj na rovnú daň. Keď mala vláda, myslím, že pána Mikuláša Dzurindu, prijať rovnú daň, veľmi veľa slovutých odborníkov sa vyjadrilo, že budú rozvrátené verejné financie.

Nejde o tému, ale o spôsob.

Teraz sa nebavíme o spôsobe, ale o názore. Bol názor, že to rozvráti verejné financie, a nerozvrátilo. Vrátim sa k tomuto. Myslím, že to dopadne dobre, že pomoc bude ľuďom doručená a pomôže to.

Mohla byť doručená aj štandardným spôsobom.