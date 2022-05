Šéf SND Drlička: Ak by bol repertoár opery iba slovenský, návštevníkov by bolo ešte menej

SND prechádza na iný systém hrania.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Nové vedenie Slovenského národného divadla (SND) prepustilo už trinásť interných sólistov a ponúklo im len externé spolupráce v opere. Medzi prepustenými je aj sólistka Ľubica Vargicová. Do témy sa najnovšie zapojil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý chce, aby v SND vystupovali slovenskí umelci a hral sa slovenský repertoár.

"Opera SND vždy bola medzinárodná aj repertoárom, aj zostavou externých sólistov, dirigentov a inscenačných tímov a takou naďalej ostane," hovorí generálny riaditeľ divadla MATEJ DRLIČKA.

Matej Drlička od roku 2021 je generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla,

založil festival klasickej hudby Viva Musica! a umeleckú agentúru Viva Musica! agency,

študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Duquesne Academy v Pittsburgu a ba Konzervatóriu v Nice.

Výbor Národnej rady pre kultúru 25. mája odhlasoval, že ministerstvo kultúry má preveriť správnosť postupov v prípade výpovedí operných sólistov a žiadajú finančný aj personálny audit a kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu a až do ich výsledkov sa má vedenie zdržať personálnych rozhodnutí. Je šanca, že výpovede sú technicky neplatné?

To si nemyslím. Záver zo zasadnutia si prečítam, ešte som to neurobil, keďže som tam nebol. Treba skorigovať niektoré tvrdenia poslancov aj spevákov. Z tých trinástich sme sa s mnohými dohodli, takže nedostali výpoveď, odišli dohodou. Podpísali ju zatiaľ štyria, s ďalšou sme v stave tesne pred podpisom. Tí ľudia už teraz vedia, čo budú kedy spievať a za aké honoráre, takže to, že sa nekomunikuje, nie je pravda.

Ďalší štyria sú na PN, kde sa dali, hneď ako ich riaditeľ opery Lubor Cukr pozval na stretnutie, preto im nie je doručená výpoveď. Takže pri dohodách ani péenkách určite nebol nijako porušený zákon. V ostatných prípadoch bola doručovaná výpoveď. Som presvedčený, že je to v súlade so všetkými zákonmi.

Boris Kollár vyhlásil, že sa má zmeniť koncepcia SND, divadlo označil za slovenskú inštitúciu, nie americkú, francúzsku či taliansku. V SND by podľa neho mali vystupovať slovenskí umelci a mali by hrať predovšetkým slovenský repertoár. Koľko slovenských opier máte v repertoári?