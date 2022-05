Ranný brífing: Gyimesiho chráni najvyšší, Dušičky môžu zmeniť výsledky volieb

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poslanca Györgyho Gyimesiho nevylúčia z klubu za spojenie s odídencom z fašistickej ĽSNS Tomášom Tarabom. Za zákaz dúhových vlajok je totiž aj Gyimesiho šéf Igor Matovič.

Ani päť rokov príprav štátu nestačilo, aby skúmal, kedy bude doma viac ľudí. Samosprávne voľby na jeseň spojili, aby boli lacnejšie a s vyššou účasťou. Lacnejšie nebudú a účasť ohrozili.

Lacnejšie tankovanie v Maďarsku sa pre ľudí zo Slovenska skončilo. Pohonné hmoty stoja slovenské domácnosti desiatky eur viac ako pred rokom a zatiaľ čo viaceré štáty prichádzajú s opatreniami na skrotenie zdražovania, u nás sa koalícia háda a riešenie neponúka. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tabákovú vyhodili do hodiny. Gyimesiho chráni Matovič. Zákaz dúhových vlajok s Tarabom podporil

György Gyimesi patrí k najbližším spolupracovníkom šéfa OĽaNO Igora Matoviča. (zdroj: TASR)

Kým Romanu Tabák a Katarínu Hatrákovú za spoluprácu s opozíciou nedávno OĽaNO bleskovo vylúčilo z poslaneckého klubu, kolegovi Györgyovi Gyimesimu nič také nehrozí. Snahou zakázať dúhové vlajky na úradných budovách pritom Gyimesi trojnásobne porušil koaličnú zmluvu.

Návrh podal bez vedomia lídrov koalície, vlastnej strany a navyše s opozičným poslancom Tomášom Tarabom, ktorý je odídencom z fašistickej ĽSNS. Jeho aktivitu však podporuje aj šéf OĽaNO Igor Matovič, s ktorým Gyimesi úzko spolupracuje.

„Zneužívať štátne budovy na šírenie propagandy nie je v súlade s verejným záujmom,“ povedal. Viacero poslancov OĽaNO očakáva pre Gyimesiho trest, nepredpokladajú však, že by vedenie strany súhlasilo s jeho vylúčením. OĽaNO už prišlo o štyroch poslancov, hlasy bude potrebovať na schválenie ďalších reforiem.

Návrh kritizujú koaličné strany SaS a Za ľudí, premiér Eduard Heger sa snaží spor zmierniť. Gyimesiho vyzval, aby návrh stiahol.

Gyimesi vzorne plní zadané úlohy: Dá rozumieť obavám, že keby Eduard Heger vyhodil z vlády Igora Matoviča, rozbíjal by mu vládu z parlamentu. Ibaže ako vidíme na čerstvom protidúhovom ťažení, tieto obavy sú zbytočné. Matovič môže naďalej likvidovať vládu priamo z ministerstva, v parlamente má svojho Gyimesiho, píše Peter Tkačenko.

Dá rozumieť obavám, že keby Eduard Heger vyhodil z vlády Igora Matoviča, rozbíjal by mu vládu z parlamentu. Ibaže ako vidíme na čerstvom protidúhovom ťažení, tieto obavy sú zbytočné. Matovič môže naďalej likvidovať vládu priamo z ministerstva, v parlamente má svojho Gyimesiho, píše Peter Tkačenko. Ľudia na jedno použitie: Rozbitie systému politických strán neprinieslo uvoľnenie a slobodu, len iný systém disciplíny, a to sa ukazuje čoraz jasnejšie. Igor Matovič ešte kalkuluje. Ešte sa hrá so „svojimi“ ľuďmi ako s figúrkami. Lenže nemá zrkadlo, a tak nevidí, že sa „ošúchal“ aj on sám, píše Ida Želinská.

Boris Kollár voľbami na Dušičky pomôže východu a dedinám. Mestám hrozí nižšia účasť

Voľby počas víkendu pred Dušičkami môžu zásadne znížiť účasť v Bratislave. (zdroj: SITA)

Pred piatimi rokmi parlament rozhodol o spoločnom termíne miestnych a župných volieb, aby boli lacnejšie a prišlo viac voličov. Už teraz je však zrejmé, že štát nič neušetrí, lebo členom volebných komisií vyplatí dvojnásobné odmeny.

Zanedbal však aj výber termínu volieb, ktorý rozhodne o účasti či neúčasti desiatok až stoviek tisíc ľudí. Voľby sa môžu konať v sobotu 22. októbra alebo 29. októbra pred Sviatkom všetkých svätých. Voliť sa bude pritom dať len v mieste trvalého bydliska.

Predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina bez akýchkoľvek podkladov plánuje voľby vyhlásiť práve na predsviatočný termín. Pôvodne to nechcel, ale presvedčili ho vraj koaliční partneri.

Z dostupných dát vyplýva, že voľby na Dušičky môžu zvýšiť účasť na východe a v dedinách. Vo väčších mestách sa však na voľbách nemusia zúčastniť desiatky tisíc voličov. V Bratislave to môže pomôcť primátorovi Matúšovi Vallovi, ktorý medzi cezpoľnými nie je veľmi obľúbený. „Veľká časť z nich môžu byť dnes päťdesiatnici a zrejme uprednostnia návštevu hrobov,“ predpokladá Václav Hřích z agentúry AKO.

Smejú sa nám, lebo môžu: V kontexte svojvoľného prehadzovania stámiliónov až miliárd vidlami ministra financií je to drobnosť, ale ilustruje, že vybraní členovia koalície si robia, čo chcú, kedy chcú a ako chcú. Aj by sme sa rozčuľovali, ale: prečo by to robili inak? Pýta sa Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Kováčik čaká na svoju celu: Odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zatiaľ nevie, kde si bude odpykávať osemročný trest za korupciu. Prvý týždeň od vyhlásenia právoplatného verdiktu Najvyššieho súdu strávil vo väznici pri bratislavskom Justičnom paláci. Musí tam absolvovať viacero pohovorov a vyšetrení vrátane psychologického preskúmania osobnosti.

Odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zatiaľ nevie, kde si bude odpykávať osemročný trest za korupciu. Prvý týždeň od vyhlásenia právoplatného verdiktu Najvyššieho súdu strávil vo väznici pri bratislavskom Justičnom paláci. Musí tam absolvovať viacero pohovorov a vyšetrení vrátane psychologického preskúmania osobnosti. Slovák obvinený z terorizmu: Vedel sa skrývať v online prostredí, citoval neonacistov, vyzýval na teroristické útoky a zverejňoval návody na výrobu improvizovaných zbraní. Medzinárodnému tímu vyšetrovateľov, ktorí si pomohli aj informáciami z FBI, trvalo viac ako štyri mesiace, kým 22-ročného slovenského študenta v Českej republike vypátrali. Aktuálne je obvinený z extrémizmu a účasti na terorizme.

Vedel sa skrývať v online prostredí, citoval neonacistov, vyzýval na teroristické útoky a zverejňoval návody na výrobu improvizovaných zbraní. Medzinárodnému tímu vyšetrovateľov, ktorí si pomohli aj informáciami z FBI, trvalo viac ako štyri mesiace, kým 22-ročného slovenského študenta v Českej republike vypátrali. Aktuálne je obvinený z extrémizmu a účasti na terorizme. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 28 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 296 testov. V nemocniciach aktuálne leží 205 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Verili propagande, hoci realita ju vyvracala. Severodonecku teraz hrozí osud Mariupoľa

Nevládnu pani evakuujú zo Severodonecka. (zdroj: TASR/AP)

Vojnu vo svojej blízkosti cítili dávno predtým, ako z Kremľa vo februári prišiel oficiálny rozkaz a ruské vojská začali bombardovať Ukrajinu od východu k slovenským hraniciam.

Obyvatelia viac než stotisícového Severodonecka na východe Ukrajiny v uplynulých rokoch nemohli nepočuť paľbu na fronte, napriek tomu sa však snažili zachovať si normálny život.

Dnes sa ruské jednotky snažia Severodoneck obkľúčiť a napriek odporu ukrajinských obrancov postupujú čoraz bližšie k centru mesta. Tamojšia samospráva hlási tvrdé boje. Ruské rakety a delostrelectvo už podľa Kyjeva zničili všetku kritickú infraštruktúru a poškodili približne deväťdesiat percent domov.

Medzi Ukrajincami teraz panujú obavy, že Severodoneck postihne rovnaký osud ako zničený prístav Mariupoľ, ktorý bol tiež strategickým cieľom ruskej armády. Dnes sú z mesta len ruiny a pohrebisko.

Ruské ostreľovanie podľa odhadov ukrajinských úradov neprežilo najmenej 22-tisíc Mariupoľčanov, no obetí môže byť napokon ešte viac. Pri postupnom odstraňovaní trosiek totiž nachádzajú v pivniciach ďalšie mŕtvoly.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusko vojensky postupuje v obsadzovaní Luhanskej oblasti na východnej Ukrajine, zatiaľ čo na juhu Ukrajina zintenzívňuje protiofenzívu. Deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil východ Ukrajiny, sa Rusku podarilo vstúpiť do kľúčového mesta Severodoneck. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusko vojensky postupuje v obsadzovaní Luhanskej oblasti na východnej Ukrajine, zatiaľ čo na juhu Ukrajina zintenzívňuje protiofenzívu. Deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil východ Ukrajiny, sa Rusku podarilo vstúpiť do kľúčového mesta Severodoneck. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Nemci neplnia sľuby: Nemecko sa síce oficiálne postavilo na stranu Ukrajiny a sľúbilo jej dodávky zbraní, v skutočnosti však podľa kritikov váha. Od konca marca neposlalo Nemecko napriek prísľubom na Ukrajinu žiadnu významnejšiu zásielku zbraní. Napriek sľubom Nemecko neposkytlo Ukrajine žiadne ťažké zbrane.

Nemecko sa síce oficiálne postavilo na stranu Ukrajiny a sľúbilo jej dodávky zbraní, v skutočnosti však podľa kritikov váha. Od konca marca neposlalo Nemecko napriek prísľubom na Ukrajinu žiadnu významnejšiu zásielku zbraní. Napriek sľubom Nemecko neposkytlo Ukrajine žiadne ťažké zbrane. Donbas je pre Moskvu priorita: Dobytie Donbasu je pre Moskvu bezpodmienečnou prioritou, povedal v rozhovore s francúzskou stanicou TF1 ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Priznal tiež, že boje trvajú dlhšie, ako Moskva pôvodne predpokladala.

Dobytie Donbasu je pre Moskvu bezpodmienečnou prioritou, povedal v rozhovore s francúzskou stanicou TF1 ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Priznal tiež, že boje trvajú dlhšie, ako Moskva pôvodne predpokladala. Veľký útok na Slavjansk: Ruské jednotky sa pripravujú na rozsiahly útok na územie okolo mesta Slavjansk, centrum ukrajinských obranných síl v regióne Donbas na východe Ukrajiny, z Izjumu. Moskva do oblasti presunula vojakov.

Ruské jednotky sa pripravujú na rozsiahly útok na územie okolo mesta Slavjansk, centrum ukrajinských obranných síl v regióne Donbas na východe Ukrajiny, z Izjumu. Moskva do oblasti presunula vojakov. Úmrtie novinára v Luhansku: V Luhanskej oblasti zomrel francúzsky novinár, ktorý sledoval jeden z pokusov o evakuáciu civilistov, uviedol gubernátor Serhij Hajdaj.Z priloženej fotografie novinárovej akreditácie vyplýva, že išlo o človeka menom Fréderic Leclerc Imhoff. Podľa šéfa Luhanskej oblasti pracoval pre stanicu BFMTV, tá zatiaľ smrť nepotvrdila.

V Luhanskej oblasti zomrel francúzsky novinár, ktorý sledoval jeden z pokusov o evakuáciu civilistov, uviedol gubernátor Serhij Hajdaj.Z priloženej fotografie novinárovej akreditácie vyplýva, že išlo o človeka menom Fréderic Leclerc Imhoff. Podľa šéfa Luhanskej oblasti pracoval pre stanicu BFMTV, tá zatiaľ smrť nepotvrdila. Zelenskyj po návšteve Charkova: Ukrajinský prezident po svojej prvej návšteve východného frontu opísal zničenie Charkova ako symbol vyhladzovacej vojny Ruska a jeho vlastných prehier a strát v tomto konflikte. Dodal, že Rusko môže pozerať do týchto domov ako do zrkadla.

Ukrajinský prezident po svojej prvej návšteve východného frontu opísal zničenie Charkova ako symbol vyhladzovacej vojny Ruska a jeho vlastných prehier a strát v tomto konflikte. Dodal, že Rusko môže pozerať do týchto domov ako do zrkadla. Slovenská podpora Ukrajiny: Slovensko bude naďalej vojensky podporovať Ukrajinu. Minister obrany Jaroslav Naď to skonštatoval počas videokonferencie s ukrajinským kolegom Olegom Reznikovom. Slovensko je pritom podľa ministra vo forme a objeme pomoci jedným z lídrov.

Zo zahraničných webov:

Tisíce Slovákov prídu o výhody. Čo je za koncom legendárnej kreditky

Diners Club. (zdroj: Diners Club)

Najznámejšia kreditná spoločnosť Diners Club, ktorá vznikla v roku 1950 v Spojených štátoch, končí svoju činnosť v strednej Európe. Od augusta sa sťahuje zo slovenského, českého a poľského trhu. Od budúceho roka končí aj na rakúskom. V predchádzajúcich rokoch postupne odišla z Fínska, Francúzska a krajín Beneluxu.

Značka Diners Club sa stala priekopníkom v kreditných kartách, ale v konkurencii firiem Visa a Mastercard nemala na slovenskom, ale i európskom trhu veľký trhový podiel. U nás bolo vydaných 20-tisíc kreditných kariet, čo pri celkovom počte 510-tisíc kreditiek na Slovensku tvorí podiel okolo štyroch percent.

Slovenské a české zastúpenie Diners Clubu CS bolo podľa informácií INDEXU rozhodnutím o ukončení činnosti zaskočené. Netušili to do poslednej chvíle.

"Je to ako so železiarňami, ktoré prevádzkujú bufet. Pre celkové tržby je bufet nepodstatný. Jedného dňa si môže vedenie povedať, že ich prevádzka bufetu už nebaví a zatvorí ho," vraví zdroj INDEXU oboznámený so situáciou, ktorý si neželal byť menovaný.

V krátkosti z ekonomiky:

Hypoték na dôchodku pribúda: Národnú banku Slovenska znepokojuje, že čoraz väčšiemu okruhu ľudí sa zvyšujú dlhy, a to najmä refinancovaním starej hypotéky. Navyše, splatnosť úverov sa tak v mnohých prípadoch naťahuje do dôchodkového veku. NBS teraz prichádza s konkrétnym návrhom ako nárast dôchodcovských dlžníkov zastaviť.

Národnú banku Slovenska znepokojuje, že čoraz väčšiemu okruhu ľudí sa zvyšujú dlhy, a to najmä refinancovaním starej hypotéky. Navyše, splatnosť úverov sa tak v mnohých prípadoch naťahuje do dôchodkového veku. NBS teraz prichádza s konkrétnym návrhom ako nárast dôchodcovských dlžníkov zastaviť. Málo peňazí z plánu obnovy: Odpojenie EÚ od ruských energií má jasnejšie kontúry v podobe iniciatívy REPowerEU. Členským štátom má pomôcť balík 210 miliárd eur, Slovensko si zrejme prilepší o 350 miliónov eur. Podľa Lívie Vašákovej, šéfky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády, to vzhľadom na množstvo investícií a reforiem, ktoré od Slovenska očakáva eurokomisia, nie je dostatočná suma.

Odpojenie EÚ od ruských energií má jasnejšie kontúry v podobe iniciatívy REPowerEU. Členským štátom má pomôcť balík 210 miliárd eur, Slovensko si zrejme prilepší o 350 miliónov eur. Podľa Lívie Vašákovej, šéfky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády, to vzhľadom na množstvo investícií a reforiem, ktoré od Slovenska očakáva eurokomisia, nie je dostatočná suma. Výhrady k embargu: Zástupcovia krajín Európskej únie sa nezhodli ani na podpore nového návrhu protiruských sankcií. Komisia pritom predložila kompromisný návrh embarga na dovoz ruskej ropy, ktoré nezahŕňalo prepravu sieťou ropovodov. Komisia najnovšie navrhla zakázať len dovoz ruskej ropy na tankeroch.

Slafkovský vraj nebude jednotka draftu. Montreal si vezme Wrighta

Juraj Slafkovský sa raduje po zisku olympijského bronzu. (zdroj: TASR)

Nádeje, že bude Juraj Slafkovský jednotkou draftu, vraj nebudú naplnené. Vraví o tom novinár z Montrealu. Marco D'Amico, ktorý o Canadiens píše pre web Montreal Hockey Now a pravidelne sa zúčastňuje na vysielaní rádia TSN povedal, že sa Habs už rozhodli.

„Podľa mojich zdrojov sa Habs prikláňajú k výberu Shanea Wrighta. Koniec jeho sezóny ich netrápi. Wright nebol využívaný, aby ukázal ofenzívne schopnosti. Popisom jeho práce bolo skôr pomáhať mladším spoluhráčom," vyjadril sa novinár v rádiu TSN690.

Pod "koncom sezóny" myslí play off. Wright hrajúci spoločne s Martinom Chromiakom za Kingston Frontenacs nazbieral 14 (3+11) bodov v 11 dueloch potom, čo v základnej časti zaknihoval 94 (32+62) bodov v 63 stretnutiach.

Práve Slafkovský sa vďaka vydareným medzinárodným seniorským turnajom spomína ako jeho vyzývateľ v boji o post jednotky. Niektoré zdroje tvrdia, že sa o výbere Montrealu rozhodne až počas testovania mladíkov s názvom Draft Combine. Prvé kolo draftu sa uskutoční 7. júla. Dejiskom bude Montreal.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Na deti sa nekričí, deti sa rešpektujú. Prizeračky ukazujú novú filozofiu opatrovania

Dietok prizeračky, Miroslava Setnická a Viera Farbiaková. (zdroj: Ola Kulíčková)

Dvojročný Artur sedí na deke s mamou a plače. Chcel sa zahrať s lietajúcim tanierom iného dieťaťa, no nepožičalo mu ho. “Si smutný, že si nedostal lietajúci tanier, však?” prihovára sa Arturovi jeho mama Miroslava Setnická. Plač neustáva.

“Veľmi si si to prial, viem, ale je to jeho majetok, on sa tak rozhodol,” vysvetľuje mu pokojným hlasom počínanie druhého chlapca a ukazuje, že hoci ho chápe, nemôže mať všetko, čo by si v tej chvíli želal. Arturov smútok po krátkej chvíli odznieva, situácia už neeskaluje.

Jednoduchá, priama a empatická komunikácia jeho mamy zabrala. Žiadne zosmiešňovanie, že robí cirkus pre obyčajnú hračku, ignorovanie jeho pocitov a potrieb či odpútavanie pozornosti na inú činnosť.

Setnická uplatňuje v praxi zručnosti rešpektujúceho prístupu k deťom. So synom komunikuje ako so seberovným, nie v zmysle veku, ale v zmysle ľudskej hodnoty. Niekdajšia dlhoročná opatrovateľka v jasliach, v škôlke aj v rodinách je dnes dietok prizeračka.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Integračné kluby pre utečencov: Po dvoch mesiacoch vojny začal záujem dobrovoľníkov upadať, rýchlejšie sa míňa aj materiálna pomoc. Riaditeľka Centra dobrovoľníctva Silvia Cochová hovorí, že by sme sa už nemali spoliehať na dobrovoľníkov a pomoc utečencom riešiť aj novými pracovnými miestami.

Po dvoch mesiacoch vojny začal záujem dobrovoľníkov upadať, rýchlejšie sa míňa aj materiálna pomoc. Riaditeľka Centra dobrovoľníctva Silvia Cochová hovorí, že by sme sa už nemali spoliehať na dobrovoľníkov a pomoc utečencom riešiť aj novými pracovnými miestami. Rozvody už nie sú stigmou: Niektoré rozvody prebehnú pokojne a bez problémov, iné sa naťahujú mesiace až roky. Dobrý rozvod však podľa psychologičky a poradkyne Márie Krýslovej neexistuje. V rozhovore vysvetľuje, prečo sa páry najčastejšie rozvádzajú či aké chyby obvykle robia.

Niektoré rozvody prebehnú pokojne a bez problémov, iné sa naťahujú mesiace až roky. Dobrý rozvod však podľa psychologičky a poradkyne Márie Krýslovej neexistuje. V rozhovore vysvetľuje, prečo sa páry najčastejšie rozvádzajú či aké chyby obvykle robia. Deti v online priestore: "Dnešné deti sú digitálnou generáciou, ktorá sa s technológiami dostáva do kontaktu hneď po narodení. Úlohou rodiča je naučiť dieťa fungovať bezpečne, ako v offline, tak aj v online prostredí," hovorí Zuzana Juráneková, špeciálna pedagogička a poradkyňa na linkách pomoci IPčka.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď hovorí, že Matovič má manickú fázu, myslí tým, že je nepríčetný? Ako teraz funguje koalícia? Ako sme pripravení na zimu, ak by Rusko úplne vyplo plyn? A čo je s daňou pre Slovnaft? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Podcasty SME

Index: Čínske aktivity v našom regióne vytláča aj Taiwan

Čínske aktivity v našom regióne vytláča aj Taiwan Svet medzi riadkami: Od Dillí po New York. Kde sa na stupnici udržateľnosti nachádza Bratislava

Od Dillí po New York. Kde sa na stupnici udržateľnosti nachádza Bratislava Tak bolo: Francúz, ktorý sa otočil pápežovi chrbtom a sám sa korunoval - príbeh Napoleona

Francúz, ktorý sa otočil pápežovi chrbtom a sám sa korunoval - príbeh Napoleona SND - Sme Národné: Bratislava je konečne etnofarebnejšia, ale je za tým úzkostný podtext, že tí ľudia sú na úteku

Karikatúra

Putin na cestách. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Ryžové rezance s tofu. (zdroj: Flickr)

Ako pripraviť tofu? Vybrali sme pre vás desať výborných receptov.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.