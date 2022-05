Dobré ráno: Orbán zastavil tankovaciu horúčku Slovákov

Okolité štáty konajú rýchlejšie.

Lacnejšie tankovanie v Maďarsku sa pre ľudí zo Slovenska skončilo. Vláda Viktora Orbána prišla s opatrením, po ktorom na otvorených pumpách nájdete dvojaké ceny – tie nižšie sú pre domácich, vyššie trhová pre ostatných.

Pohonné hmoty stoja domácnosti desiatky eur viac ako pred rokom a zatiaľ čo viaceré štáty prichádzajú s opatreniami na skrotenie zdražovania, u nás sa koalícia háda a riešenie neponúka.

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou.

Návrh zákazu vyvesovať symboly LGBTQ považuje minister financií Igor Matovič za správny. Dodal, že zneužívať štátne budovy na šírenie "propagandy" akejkoľvek sexuálnej orientácie nie je v súlade s verejným záujmom. Návrh podali poslanci György Gyimesi a odídenec z Kotlebovej ĽSNS Tomáš Taraba. V klube OĽaNO o návrhu nevedeli.

Ministerstvo životného prostredia podalo podnet na neznámeho páchateľa za znečistenie a poškodenie rieky Slaná. Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj. Zároveň skritizoval, že katastrofa sa začala riešiť až po troch mesiacoch. Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Denník SME zistil, že príčinou ekologickej katastrofy sú najmä kompetenčné spory úradov a ich chybné rozhodnutia.

Finančnú podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú štyri medzinárodné organizácie - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, UNICEF, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodná organizácia pre migráciu. Napríklad UNICEF podporí detí a žiakov z Ukrajiny v slovenských školách. Ide o vzdelávanie cez jazykové kurzy, oblasť duševného zdravia či oblasť inklúzie. (TASR)

Najznámejšia kreditná spoločnosť Diners Club, ktorá vznikla v roku 1950 v Spojených štátoch, končí svoju činnosť v strednej Európe. Od augusta sa sťahuje zo slovenského, českého a poľského trhu. Od budúceho roka končí aj na rakúskom. Značka sa stala priekopníkom v kreditných kartách, ale v konkurencii firiem Visa a Mastercard nemala na slovenskom, ale i európskom trhu veľký trhový podiel. U nás bolo vydaných 20-tisíc kreditných kariet.

Muž prestrojený za ženu na vozíku hodil na obraz Mony Lisy tortu. Slávne dielo od Leonarda da Vinciho chráni silné nepriestrelné sklo, a tak nebolo poškodené. Útočník tvrdil, že bojuje za ochranu životného prostredia.

Netflixový seriál Stranger Things tu je so svojou štvrtou sériou. Teraz samozrejme oslovujem tých, čo seriál sledujú, a teda neviem ako vy, ale ja som bola po predošlej sérii trochu skeptická a do štvrtej série sa mi až tak veľmi nechcelo. No musím povedať, že je to výborné a že si tvorcovia dali na štvorke poriadne záležať. A tak je práve tento seriál mojim dnešným odporúčaním.

