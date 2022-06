Advokát Ribár: Tresty za marihuanu na Slovensku sú v rozpore s ústavou a právom Únie

Novela vo väčšine prípadov nepomôže.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

"Štát musí vedieť odkomunikovať osobe, ktorej chce zobrať 16 rokov života a celý majetok, prečo to robí. V súčasnosti sa to nedeje. Pramení tam veľká frustrácia a emócia. Vznikajú úvahy, ako z toho von. Párkrát som od klientov dostal otázku, že či keby sa zabili, by trest prepadnutia majetku zostal v rodine," opisuje advokát IGOR RIBÁR, ktorého kancelária zastupuje viacerých tzv. konopných väzňov.

V rozhovore vysvetľuje aj to, že novela OĽaNO, ktorá znížila vrchné sadzby za držbu marihuany, nepomôže v praxi takmer nikomu, komu hrozia neprimerane vysoké tresty a prepadnutie majetku za pestovanie niekoľkých rastlín konope.

Váš klient Miloslav Weizer má 62 rokov a vo väzbe sedí už skoro dva roky. Zatiaľ má prvostupňový rozsudok, ktorý mu ukladá 16 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Za čo presne dostal takýto vysoký trest?

Principiálne za pestovanie marihuany. Čisto za marihuanu v sadzbe 15 - 20 rokov, s ktorou je podľa niektorých sudcov obligatórne spojený trest prepadnutia majetku. Popritom mu našli pri domovej razii na farme aj staršie zbrane, čiže je tam aj nedovolené ozbrojovanie, ale na výšku trestu to nemá vplyv.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo znamená, že pestoval doma rastliny?

Zasadil si v skleníku rastliny, ktoré podľa jeho vyjadrení našiel na poli. Manželka mu povedala, že to nie je dobrý nápad, lebo nevie, čo mu z toho vyrastie. Sused alebo známy, ktorý bol s ním v konflikte, sa mal o informáciu podeliť s políciou.

Začalo sa policajné skúmanie, ktoré dospelo až k súdnemu rozhodnutiu. Chcel z rastlín lisovať CBD kvapky, tzv. fénixové slzy, keďže je to starší pán so závažnými zdravotnými problémami.

Igor Ribár je zakladateľom advokátskej kancelárie Ribár & Partners, ktorá sa zaoberá aj obhajobou za drogové delikty a tzv. konopných väzňov,

špecializuje sa na korporátne a obchodné právo,

má dlhoročné skúsenosti z oblasti trestného práva,

vyštudoval právo na Trnavskej univerzite v Trnave.

Ako je možné, že členka drogového gangu zo Serede Gabriela Kučerová, ktorá kandidovala za stranu Vlasť a varila 20 kíl pervitínu, dostala 12 rokov, teda nižší trest ako spomínaný pán?

Právny marazmus na Slovensku je spôsobený viacerými faktormi. Jedným je to, že súčasná legislatíva je v rozpore s ústavou a právom Európskej únie. Konkrétne v nastaveniach výšky sadzieb, ale aj v tom, že nedokážeme rozumne predvídať, ako dopadnú dva identické prípady. Výsledkom toho vznikajú abnormality. Druhým problémom je, že na trestné sadzby plynule nadväzuje nešťastná metodika výpočtu ceny drogy.

Pomohla vašim klientom novela OĽaNO o znížení drakonických trestov za marihuanu?