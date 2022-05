Chvastal sa, aký je v posteli s maloletými. V kauze Chachaland vypovedali svedkovia z tábora

Katarínu Danovú vypočuli za zavretými dverami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. V pojednávacej miestnosti sa na seba ani nepozreli. Kým vedúci detského tábora Roman Paulíny neprítomne hľadel pred seba, jeho bývalú chovankyňu Katarínu Danovú zavolali len na niekoľko minút. Súd chcel tak vyhovieť jej prosbe, aby vypovedala bez Paulínyho prítomnosti.

Takto sa v utorok začal druhý pojednávací deň v kauze Chachaland, na ktorú denník SME upozornil ešte v marci 2019.

Paulíny je obžalovaný zo sexuálneho zneužitia Danovej v čase, keď mu bola zverená v tábore. V prípade preukázania viny mu hrozí trest dva až desať rokov za mrežami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mala som trinásť a sexuálne ma zneužili. Tábor, kde ma stretol, funguje dodnes Čítajte

"Pomohlo mi, že ho z výsluchu vylúčili, neviem si predstaviť, ako by som to zvládala, ak by tam bol. Už aj tak to bolo pre mňa dosť náročné," povedala po pojednávaní Katarína Danová.

Okrem Danovej v utorok vypočuli aj niekoľko jej rovesníkov, ktorí podobne ako ona, boli v tábore ešte ako deti. Pred súdom opísali, ako sa Paulíny k Danovej správal s tým, že ich vzťah bol v tábore verejným tajomstvom.