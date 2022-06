Matovičov boj za tradičnú rodinu nemusí zvýšiť pôrodnosť. Len peniaze nestačia

Pronatálna politika môže ohroziť práva žien.

„Budeme spomínať na to, ako sme si v tieto dni povedali, že najdôležitejšia je tradičná rodina – otec, matka a deti," hovoril minulý týždeň v parlamente minister financií Igor Matovič.

A v súvislosti so svojim balíčkom, ktorý zvyšuje prídavky na deti, daňový bonus aj krúžkovné, sa oháňal aj spojeniami ako "boj za tradičnú rodinu" či "sen slovenských rodín".

Minulý týždeň ho po skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament.

Balík, ktorý podľa Matoviča dostane rodiny opäť na piedestál, pritom ešte minulý rok opisoval ako nástroj na podporu pôrodnosti.

V súčasnosti pripadá na Slovensku na jednu ženu v reprodukčnom veku zhruba 1,5 dieťaťa, pričom na to, aby bola krajina do budúcna ekonomicky udržateľná, by bolo podľa demografov potrebné, aby číslo stúplo na dve deti.

Hoci Matovič teraz už priamo nehovorí o zvyšovaní pôrodnosti, podpora rodín s ňou súvisí a to, čo môže pozitívne zmeniť demografický vývoj, sú konkrétne politické opatrenia. Odborníci však dlhodobo upozorňujú, že hoci finančná podpora hrá dôležitú rolu, poslať rodinám peniaze nie je komplexné riešenie a na pôrodnosť v krajine dopad mať nebude.

Väčšia rodová rovnosť, väčšia chuť zakladať rodiny

To, že finančné príspevky samy o sebe nestačia, ukazujú aj príklady zo zahraničia.

Rusko napríklad už pred vyše dekádou zaviedlo pomerne intenzívne politické opatrenia na zvyšovanie pôrodnosti vrátane motivačných finančných príspevkov na druhé a tretie dieťa. Vedkyňa a expertka na politickú vedu, Olga Avdeyeva, však vo svojej štúdii tvrdí, že ani takéto kroky Rusku na zvýšenie pôrodnosti nestačili.

Vysvetlila, že ak sa chce štát vyhnúť nízkej miere pôrodnosti, mal by sa najprv snažiť o zmenu na trhu práce aj v rámci rodín, aby v nich bola väčšia rodová rovnosť.

Rovnako tak je potrebná zmena spoločenských očakávaní ohľadom rodových rolí v rámci rodiny, čo znamená klásť väčší dôraz na spravodlivejšie rozdelenú starostlivosť o dieťa medzi rodičmi.