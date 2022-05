Sulík: Protikorupčnú koalíciu so SaS sa Matovič rozhodol vymeniť za populistickú s fašistami

Vláda nie je proti populizmu imúnna.

Koalícia má za sebou ťažké týždne. OĽaNO presadilo zákony Igora Matoviča bez SaS, ale s podporou fašistov. Predseda SaS RICHARD SULÍK otvorene hovorí o ministrovi financií, že je v manickej fáze a koalícia sa nevie dohodnúť na tom, čo spraví s daňou pre Slovnaft, ktorá sa zatiaľ odsunula na júnovú schôdzu.

O Igorovi Matovičovi (OĽaNO) hovoríte, že je v manickej fáze. Chcete tým naznačiť, že nie je príčetný?

Keď to chcete takto dotiahnuť do dôslednosti, bolo by to dobré konzultovať s odborníkmi.

Boris Kollár (Sme rodina) povedal, že by nevolil váš hrubý slovník a že v poslednom čase takýmto spôsobom robíte politiku. Aktivita človeka by sa nemala stotožňovať s nejakou manickou fázou a navodzovať medzi ľuďmi dojem, že niekto je psychiatrický pacient s poruchou. Tvrdí, že sa mu nepáči, keď sa takto k sebe správate. Nemá pravdu?

To, čo som povedal, bola reakcia na Matovičove opakované útoky a klamstvá o mne. Stále sa ma ľudia a novinári pýtajú, čo na to hovorím. Povedal som, že je v manickej fáze a musíme to vydržať. O pár týždňov to prejde, potom zas budeme pokračovať.

Ako to majú vnímať napríklad ľudia so psychiatrickými diagnózami, ktorí sú už aj tak stigmatizovaní?

To je možno otázka na odborníka, aby povedal, ako to vlastne teraz funguje.

Už ste sa dohodli, čo spravíte s daňou pre Slovnaft?

Telefonoval som s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a povedal som mu, že my súhlasíme s daňou z ruskej ropy, pretože je tam neprimeraný zisk. Našou jedinou požiadavkou je znížiť v porovnateľnom rozsahu iné dane. Navrhli sme zníženie DPH na benzín a naftu.