Šéf Rudných baní: Nižná Slaná bola špecifická, ale problémy môžu nastať aj inde

Zodpovednosť za znečistenie Slanej odmieta.

Kontaminovaná voda vyteká do rieky Slaná z odstavenej sideritovej bane v obci Nižná Slaná. (Zdroj: FB/Ministerstvo životného prostredia SR)

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nepriamo obvinil štátny podnik Rudné bane, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva, že sú zodpovedné za znečistenie rieky Slaná. Kritizoval ich aj za to, že začali situáciu riešiť až po troch mesiacoch, odkedy začali do rieky Slaná vytekať kontaminované vody.

Ministerstvo hospodárstvo sa proti Budajovým obvineniam ohradilo. O zanedbaní povinností hovorí aj šéf Rudných baní PETER ŽITŇAN.

V rozhovore vysvetľuje, prečo trvalo tri mesiace, kým sa začali robiť opatrenia proti znečisteniu, hovorí o pochybeniach úradov a o tom, prečo by sa mohol incident z Nižnej Slanej zopakovať aj pri iných opustených a zaplavených baniach.

Až v uplynulých dňoch sa začali vykonávať práce, ktoré by mali obmedziť vytekanie silne mineralizovaných vôd do Slanej. Prečo to trvalo až tri mesiace?

Tým, že Rudné bane ložisko nikdy neprevádzkovali, nemali sme o ložisku žiadnu vedomosť. Nemali sme ani banské mapy alebo dokumentáciou k ložisku. Existujú síce archívne dokumenty, ale chvíľku nám trvalo, kým sme ich dostali. Toto všetko sme si museli zozbierať.

Ani analýza vody vám nepríde zo dňa deň, to trvá dva týždne. Keď začali vody vytekať, podľa prvej analýzy boli čisté. Nezdalo sa, že by tam malo dochádzať k nejakému problému. Až časom začali krivky koncentrácie stúpať.

Takisto nebol vyhlásený mimoriadny stav a doteraz nie je. Tým by mohlo dôjsť k urýchleniu prác.

Aj keď sa tri mesiace môžu zdať niekomu dlho, vzhľadom na všetky úkony, ktoré bolo treba urobiť, ako aj získanie potrebných informácií, aby sme vedeli navrhnúť čo najefektívnejšie riešenie, nepovažujem tento čas za neprimerane dlhý.

Práce by mali trvať 15 dní a ich cieľom je zamedziť vtekaniu relatívne čistých vôd pod šiesty obzor bane, kde vytláčajú silne mineralizované vody do rieky Slaná. Vyrieši sa týmito prácami problém?