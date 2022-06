Dobré ráno: Slovensko môže mať prvého domáceho teroristu

Pravicový radikál šíril návody na teroristické útoky.

Vedel sa skrývať v online prostredí, citoval neonacistov, vyzýval na teroristické útoky a zverejňoval návody na výrobu improvizovaných zbraní.

Takými slovami začína text opisujúci zrejme prvý potvrdený prípad teroristu z novodobého Slovenska.

O čo sa 22-ročný študent pokúšal, na čo sa chystal a ako ho nakoniec policajti vypátrali?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

SaS bude na koaličnej rade žiadať stiahnutie návrhu poslancov Gyimesiho a Tarabu o zákaze vešania dúhových vlajok. Jana Bittó Cigániková odkázala, že takéto homofóbne správanie, za ktoré sa postavil aj Igor Matovič, nemôžu tolerovať. SaS navyše dodalo, že to považujú za ďalší dôkaz spolupráce OĽaNO s fašistami. Poslanec Gyimesi zase povedal, že svoj návrh nestiahne, a to aj napriek tomu, že ho na to vyzval sám premiér.

Prezidentka Zuzana Čaputová bola včera na oficiálnej návšteve Ukrajiny. V Kyjeve vystúpila pred poslancami a stretla sa s prezidentom Zelenským. Predpoludním navštívila aj mestá Boroďanka a Irpiň neďaleko Kyjeva.

Tempo rastu inflácie v eurozóne dosiahlo nový rekord. Medziročne sa v máji zrýchlilo na 8,1 percenta zo 7,4 percenta v apríli, dôvodom je najmä nárast cien energií, potravín a alkoholu. Rast pritom prekvapil aj analytikov, tí očakávali 7,7 percenta.

Pacienti budú opäť potrebovať výmenný lístok k špecialistovi. Týka sa to poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa vracia k výmenným lístkom. Poisťovňa tvrdí, že pre pacientov je najlepšie, ak svoje zdravie budú konzultovať najskôr so svojim všeobecným lekárom. Výmenné lístky sa zrušili cez pandémiu, obmedziť sa tak malo stretávanie.

Gazprom zastavil dodávky plynu do Holandska, tí totiž odmietli platiť v rubľoch. Holanďania sa ale spoliehali na Rusko len relatívne málo, ruský plyn tvoril v krajine len približne 15 percent dodávok plynu.

Facebook nechápe, prečo je problémom. Navonok sa síce tvári, že bojuje proti dezinformáciám a proti falošným správam, no zjavne vôbec nerozumie, čo je úlohou zodpovedných firiem. Ani, akým a prečo je ohrozením pre demokraciu. A nepomáhajú tomu ani bývalí politici, ktorých si najal, aby pre spoločnosť Meta leštili ich verejný obraz.

Mojim dnešným odporúčaním je tak text Matúša Krčmárika Druhý najvplyvnejší muž Facebooku: Nemôžeme vyhovieť každej žiadosti politikov o mazanie, v ktorom opisuje nielen svoje stretnutie s kľúčovým človekom z tejto firmy i to, čo robí a nerobí pre našu spoločnosť.

