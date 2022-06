Mier na Ukrajine je podľa prezidentky v bytostnom záujme Slovenska

Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím, povedala Čaputová.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/YckFwYGx9SI

BRATISLAVA. Mier na Ukrajine je v bytostnom záujme Slovenska. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla po návrate z návštevy Ukrajiny.

Návštevou chcela podľa svojich slov opätovne vyjadriť podporu krajine, ktorá sa bráni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O posilnení spolupráce a pomoci Slovenska rokovala s najvyššími predstaviteľmi krajiny a vystúpila v parlamente.

Musíme pomáhať obrane

"Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa o to musíme zaujímať a pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila," vyhlásila prezidentka. Slovákom odkázala aj slová vďaky.

Čaputová o utorkovej návšteve hovorí ako o jednom z najemotívnejších dní svojho života. "Videla som veľké utrpenie a veľkú bolesť. Navštívili sme predmestie Kyjeva a videli sme množstvo zbombardovaných civilných budov. Z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodné strely, ktoré sa zatúlali, ale je to cielené ničenie zo strany Ruska," priblížila. Podvečer navštívila tiež nemocnicu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Celý svet vzhliada k statočnosti Ukrajincov, povedala prezidentka po stretnutí so Zelenským Čítajte

Na Ukrajinu by už čoskoro mohli dodať slovenské húfnice Zuzana, potvrdila prezidentka. "Je to komerčný kontrakt medzi Ukrajinou a firmou na Slovensku. Práve včera sa posledné veci dohodli a doladili," skonštatovala. Naznačila tiež, že Slovensko by mohlo krajine poslať ďalšiu vojenskú pomoc. Odkázala pritom na rokovanie vlády.

Ropné embargo

Prezidentka počas návštevy rokovala s ukrajinským predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom, prezidentom Volodymyrom Zelenským aj premiérom Denysom Šmyhalom. Okrem vojenskej pomoci hovorili aj o pomoci pri rozšírení vývozu tovarov a obilia či nákupoch pohonných hmôt.

Vysvetlila tiež slovenskú pozíciu pri ropnom embargu. Slovensko s ďalšími krajinami Európskej únie podľa prezidentky podporuje myšlienku pomoci pri obnove Ukrajiny, jej konkrétna podoba však nie je dohodnutá.

S použitím termínu genocída v súvislosti so situáciou na Ukrajine je prezidentka opatrná.

"Použitie tohto pojmu by mal skonštatovať súd. Ale môžem povedať, že všetky znaky, ktoré na Ukrajine vidíme, sa javia, ako keby sa tam naozaj diala genocída," poznamenala.

Vojna na Ukrajine