Nový komisár pre deti Mikloško: Jedna po zadku dieťaťu neublíži, nastavuje hranice

Chce sa sústrediť na duševné zdravie detí.

Symbolicky na Medzinárodný deň detí si prevzal JOZEF MIKLOŠKO funkciu nového komisára pre deti, v ktorej už polroka nadsluhovala bývalá detská ombudsmanka Viera Tomanová.

Myslí si, že na Slovensku sú deti zákonom dostatočne chránené pred ťažkými fyzickými trestami.

"Niekedy treba rozlišovať, čo je fyzický trest a čo je určovanie hraníc dieťaťu. Hranice sú totiž extrémne dôležité," tvrdí. "Dôležité je povedať, že nastavenie hranice, ktorá súvisí s fyzickým dotykom alebo jedna po zadku, určite dieťaťu neublíži. Ale keď ho niekto bije, ubližuje mu, to je samozrejme zlé."

V rozhovore odpovedal aj na otázky o tom, ako bude pristupovať k deťom z LGBTI menšiny, aj ako chce u detí viac zviditeľniť svoj úrad.

Po oznámení vašej voľby médiá aj aktivisti upozorňovali na niektoré vaše vyjadrenia z minulosti. Aký je teda váš postoj k LGBTI menšine?

Nemám voči nim predsudky, mnohých poznám, s mnohými sme priatelia. Aj deti, s ktorými som pracoval, sú inej orientácie a nemám s tým problém.

V rozhovore pre denník SME ste v minulosti povedali, že homosexualita je zranenie z detstva. Myslíte si to aj dnes?

To je veľmi zložitá téma. Výskumy svedčia o tom, že homosexualita nie je dedičná. Druhá vec je, že hoci samozrejme to nevieme celkom povedať, sú tu určité problémové situácie z raného detstva, tak to naozaj v tejto rovine je.

Nedávno česká vedkyňa, ktorá sa tejto téme roky venuje, pre náš denník povedala, že takéto tvrdenie neobstojí. Výskumy neukazujú, že by išlo pri sexuálnej orientácii išlo o zranenie z detstva, ale že ide pravdepodobne o súhrn viacerých faktorov vrátane vnútromaternicového vývoja a genetiky.

Je to veľmi komplexný problém. Nechcem to veľmi rozoberať. Poznám veľmi veľa takýchto ľudí, s mnohými som v blízkych vzťahoch. Jednak s tým nemám problém a zároveň vnímam trochu ich mentalitu, to, čo ich trápi. Z tohto najviac vychádzam, zo života.

To je možné, ale pýtam sa aj preto, lebo ste hovorili o pomoci takýmto ľuďom, keďže podľa vás vraj orientácia nemusí byť trvalá. Narážali ste na konverznú terapiu?