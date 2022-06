Dobré ráno: Chce polovica ľudí na Slovensku diktatúru?

Čo hovorí nový prieskum o Slovensku a jeho budúcnosti.

Najskôr tá dobrá správa: na Slovensku rastie podpora členstva v NATO, výrazne klesla podpora Vladimíra Putina a rástlo aj vnímanie Ruska ako hrozby.

No zlou správou je, že extrémne vzrástol počet Slovákov, ktorí by prijali autokratického vládcu. Naznačuje to najnovší prieskum organizácie Globsec, ktorý sledoval trendy vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy.

Tomáš Prokopčák sa spolu Jakubom Filom pozrú na jeho výsledky.

Zdroj zvukov: Kancelária NRSR

Krátky prehľad správ

Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote vyše 21 miliónov eur. V stredu sa na tom dohodla vláda. Dodávky ďalších obranných systémov schválili aj Spojené štáty a Nemecko: Ukrajinci by mali dostať raketomety i radary, protitankové zbrane, protipancierové zbrane, delostrelecké náboje, vrtuľníky, taktické vozidlá a rôzne náhradné diely. Moskva hovorí, že tieto dodávky zvyšujú riziku rusko-amerického konfliktu.

Ústavný súd zamietol sťažnosť Mariana Kočnera v kauze zmeniek . Kočner sa totiž sťažoval, že Najvyšší súd odmietol jeho odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Za falšovanie zmeniek dostal Kočner 19 rokov.

Minister zdravotníctva chce do dvoch týždňov predložiť návrh, ako sa budú stavať nemocnice z takzvaného Plánu obnovy. Vladimír Lengvarský tvrdí, že jeho súčasťou budú pravdepodobne aj nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine.

Gyimesiho návrh o dúhových vlajkách je protiústavný. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Návrh podľa nej smeruje k tomu, aby sme si nevážili menšiny, aby sme ich zneuctili a zosmiešnili. Právny štát je pritom založený na tom, že si väčšina ctí a rešpektuje menšiny a vytvára im priestor k tomu, aby sa všetci cítili dôstojne.

Slovensko zrejme nakúpi vakcíny proti opičím kiahňam. Nebude ich však veľa, ministerstvo zdravotníctva hovorí o dvetisíc dávkach očkovania. Zapojí sa pritom do spoločného obstarávania Európskej komisie.

Odporúčanie

Často tu hovorievam, že dôležité je, aby sme si z času na čas urobili radosť. Tak ja som si ju urobil v kine: ako platonický fanúšik pilotov a letectva som si musel ísť pozrieť nový Top Gun. A viete čo? Ten film je dobrý.

Iste, je to žánrovka, ale ona funguje. A funguje možno práve preto, že letecké scény sú tam skrátka natočené a nie sú to len napriedsterané situácie pred zeleným plátnom a, áno, ak sa trochu vyznáte, narazíte na všetky tie požmurknutia a drobné letecké detaily, ktoré majú správne – a ktoré väčšinové publikom ani nemá šancu poznať, nieto ešte oceniť. Toto je jedna z najzaujímavejších pôct stíhaciemu letectvu, a preto návštevu kina odporúčam.

